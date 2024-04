Mercedes Ninci fue contundente luego del robo vivido: “Mi hija Malena pudo concretar su sueño”

Mercedes Ninci contundente luego del robo vivido: “Mi hija Malena pudo concretar su sueño”.

Mercedes Ninci viene de vivir semanas bastante movidas en relación a su vida personal. De hecho, la periodista pasó una situación que le gustaría olvidar y nunca más repetir. En un episodio nocturno, irrumpieron cuatro delincuentes a su casa, en donde Ninci vive junto a sus cuatro hijos, Carolina de 16 años, Lucas, de 19, Florencia, de 21 y Malena, de 23. Ese día, además, se encontraba en el hogar, el sobrino de Mercedes, Marcos.

En su momento, la periodista se mostró muy angustiada porque a la violencia que sufrió, se le sumaba la imposibilidad de que su hija pudiera viajar a Alemania, a estudiar Cine. “Estamos mal, los chicos lloran, Malena (su hija mayor) cree que no puede ir a Alemania, Carolina llora porque tiene miedo de ir al colegio”, comenzó expresando con angustia apenas 24 horas después de ocurrido el hecho. “Nos amenazaron que si yo hacía la denuncia o si salía en los medios iban a matar a los chicos, imaginate cómo están”, había reiterado.

Durante este miércoles, Ninci reveló cómo continúa la situación, en relación a los estudios de su hija. A través de una publicación en sus redes sociales, la periodista dio detalles y actualizó la información del viaje al país europeo. “Hola, queridos amigos de Instagram y oyentes de Radio Mitre, a mis amigos de Córdoba y a todos los colegas que me ayudaron tanto después del robo. Mi hija Malena ya está en Alemania, pudo ir a la universidad gracias a la ayuda de todos los que difundieron esto después del robo, porque nos dejaron en la lona. Gracias a todos los que difundieron, unos con más y otros con menos. Así que gracias por tanta generosidad y por tanto cariño”, comenzó expresando en su posteo que de inmediato se llenó de likes y de comentarios de apoyo.

De manera agregada, continuó con los agradecimientos. “Muchas gracias queridos amigos por su valiosa ayuda. Mi hija Malena pudo viajar a Alemania a la Universidad a estudiar Cine. Nos habían robado la plata que nos habían prestado dos amigas para el viaje. Pero gracias a la colecta que ella hizo por una plataforma digital pudo concretar su sueño. Muchas gracias a todos los colegas que nos ayudaron a difundir y a todos los que colaboraron con tanto cariño! Los quiero”, concluyó Mercedes en su extenso mensaje de gratitud.

Más declaraciones de Mercedes Ninci sobre el violento robo que vivió

Antes de expresarse en el video de Instagram, la periodista había revelado más detalles del robo que sufrió. “Siempre Dios me dio fuerzas, así que esta vez también me las va a dar, pero ver a tus hijos llorando de esa forma es muy angustiante, es muy tremendo, pero siempre sale el sol. Así que espero que esto lo podamos superar todos. Porque es muy jodido cuando ves a cuatro tipos, en realidad a tres porque yo no lo vi al cuarto, y ves a tres tipos armados, estábamos los seis, mi sobrino y mis cuatro hijos boca a bajo y es tremendo, porque no sabés si te van a matar o no”.

“Así como recé para que no hubiera ningún herido ni ningún muerto, ahora rezo para que podamos superar este problema, para que podamos superar esta circunstancia tan difícil, le rezo a la Virgen de los Dolores y a Mamá Antula”, cerró.