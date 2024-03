Novedades sobre la salud de Alfa: “El médico me dijo que esté tranquilo”

Así fue la salida de Alfa de la casa de Gran Hermano. De allí fue directo al sanatorio (Telefe)

Walter Alfa Santiago continúa internado y se espera que en las próximas horas reciba el alta médica. Desde que el miércoles a la noche salió de la casa de Gran Hermano, -donde permaneció por 48 agitadas horas- poco se supo de la salud del empresario, salvo que había ingresado a la clínica Las Lomitas. Luego de su polémica expulsión, el hombre de 62 años ingresó a la institución médica porque tenía elevados los niveles de presión, y en los estudios se le detectó una arritmia. Se esperaba que fuera una internación precautoria pero a medida que pasaban las horas crecía la preocupación.

En diálogo con Teleshow, Sergio, el hermano de Walter, dio más detalles de la situación: “Él está bien, está medicado y tiene una pequeña arritmia. El médico me dijo que no es algo preocupante, para nada. Posiblemente para mañana al mediodía, una vez que esté todo ok, le darán el alta. Se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones, nada más”, contó.

Horas más tarde, Romina Uhrig, excompañera de Alfa en el reality, dio su testimonio em LAM. “Alfita está bien. Se fue de la casa porque le subió la presión, tenía casi 19, creo. Ya venía mal hace veinte días por el tema de la presión. Se tuvo que ir y se tuvo que internar”, reveló sobre el estado de su amigo.

Walter Alfa Santiago durante su paso por Gran Hermano

En ese panorama, empezó a correr en las redes una desagradable versión sobre la salud de Walter, donde se aseguraba que había muerto. Teleshow se comunicó con Sol Tomaselli, jefa de prensa de Telefe, quien desmintió la versión que surgió sobre todo en la plataforma X y destacó la evolución del empresario. “Un productor ejecutivo está con él y está todo bien. Se está recuperando de a poco”, detalló la directora senior de comunicaciones de Paramount. “Está todo bien”, afirmó, echando por tierras las especulaciones y trascendidos malintencionados.

Afortunadamente, durante la jornada del viernes Alfa continuó con su evolución según lo estipulado. “Sigue con esa pequeña arritmia, pero no es nada grave”, señaló Sergio a este medio. “Va a salir con de alta medicado y el médico me dijo que esté tranquilo, que se desconecte un poco de toda está vorágine, que se aleje de esta exposición y que se tome las cosas con calma. Nada más”, añadió.

Además, Sergio se mostró muy contrariado por las desagradables versiones que circularon sobre la saludo de Walter. “No sé por qué tiran esas informaciones boludas, mi hermano está bien. Te doy mi palabra y no voy a mentir, hace 15 minutos acabo de cortar con el cardiólogo que es un tipo genial, me dio su teléfono particular para que hable con él”, explicó Sergio, que estaba camino al sanatorio a la espera de que le den el alta. “Ya voy prevenido por si hay que llevarlo a la casa”, cerró entusiasmado.