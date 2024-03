Cómo sigue la salud de Alfa tras el cuadro de arritmia por el que está internado

Romina Uhrig habló de la salud de Alfa quien está internado por una arritmia (Video: LAM, América)

Luego de su polémico paso en calidad de visitante por la casa de Gran Hermano (Telefe) que terminó con su expulsión por mal comportamiento, Walter Alfa Santiago tuvo una arritmia y debió ser internado en el Sanatorio Las Lomas ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro. Según pudo saber Teleshow, al ingresar a la clínica se le realizó un control porque son recurrentes los problemas de presión alta en el hombre de 62 años.

Los estudios de presión le salieron con los parámetros dentro de lo normal, pero ahí se le detectó la arritmia. “Él está bien, está medicado y tiene una pequeña arritmia. El médico me dijo que no es algo preocupante, para nada. Posiblemente para mañana al mediodía, una vez que esté todo ok, le darán el alta. Se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones, nada más”, contó Sergio Santiago, hermano de Alfa, en diálogo con Teleshow.

La noticia había sido dada a conocer este jueves por la mañana por Ángel de Brito, pocas horas después de la expulsión del juego al vendedor de autos. “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”, publicó el conductor de LAM (América) en su cuenta de Twitter.

A Alfa le detectaron una arritmia

La noticia también la difundió Romina Uhrig en A la Barbarossa (Telefe) mientras analizaban la salida del sexagenario. Vale recordar que la exdiputada, aun con sus idas y vueltas, logró construir una gran relación en su convivencia en la edición pasada. De hecho, lo defendió de los embates de sus compañeros de panel. “Yo lo quiero un montón pero así es Alfa. No juega, no es un personaje, aunque con esto no lo justifico”, dijo.

Horas más tarde, la exmujer de Walter Festa dio su testimonio a un notero de LAM y amplió sobre la salud de su amigo. “Alfita está bien. Se fue de la casa porque le subió la presión, tenía casi 19, creo. Ya venía mal hace veinte días por el tema de la presión. Se tuvo que ir y se tuvo que internar”, reveló.

“Él se sentía mal, fue a hacerse revisar y le dijeron que tenía que bajar la presión. Imaginate que desde que salió de la casa, nunca paró. Aparte él se hace mucha mala sangre, mucho problema. Y ahora con lo de la casa, olvidate. También lo venían pinchando. No justifico su reacción, pero él es así, ustedes ya lo conocen”, dijo con respecto a su repudiable accionar en la casa.

“Yo con Alfa siempre quise bajarlo. Él me escucha mucho a mi y siempre lo bajaba. Hay cosas con las que no coincido con él, que no me gustan. No coincido mismo cuando le decía ‘gordo’ a Ariel. Esas cosas no me gustan. Encima a Ari yo lo amo, lo quiero porque es un tipazo. Alfa tiene estas cosas que suelen dividir. Él también es un tipazo, es el que más está para mi y para mis hijas. Pero tiene esas cosas que ya es grande, no se las voy a poder hacer cambiar, no se las va a hacer cambiar nadie. Además no sabe separar la tele con la vida real”, caracterizó.

Alfa y Romina Uhrig cuando participaron de Gran Hermano 2022

“Lo estuve llamando pero se enojó porque no lo apañé en esto. Yo entiendo que lo estuvieron pinchando un montón. Pero un amigo te dice las cosas como son. Un amigo te dice: ‘Che, por acá no es’. El que te aplaude todo, no es amigo. Cuando yo me peleé en la casa con él, fue porque decía un montón de cosas que no me gustaron. Yo le voy a decir la verdad siempre, le guste o no, se enoje o no. Y si no me quiere hablar, lo lamento porque lo quiero un montón. Sé que se le va a pasar pero es por su bien”, cerró al hablar acerca de cómo están las cosas entre ella y Alfa.