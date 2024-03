Zoe Bogach festeja su cumpleaños en GH: la curiosa torta que le preparó Rosina y el regalo de la producción

Zoe Bogach está de cumpleaños y así lo festejó en Gran hermano (Telefe, Gran Hermano)

En una semana picante para Gran Hermano, con la nominación fulminante y el regreso de la espontánea, no todo es tensión y malas noticias para los jugadores. Es que una de las participantes más queridas de la casa, Zoe Bogach cumple 21 años.

Desde el comienzo del programa, la joven decidió hablar sin rodeos. “A mí me gusta el show. Desde chiquita siempre tuve chicas que limpiaban mi casa, chicas que me ordenaban, chicas que me hacían todo, entonces ahora de grande me cuesta demasiado hacerlo”, dijo antes de entrar a GH.

Zoe Bogach cumple sus 21 años en Gran Hermano y así los celebró

Además, la participante de show conducido por Santiago del Moro contó en su momento que “la mantiene su papá” porque “no le gusta trabajar ni estudiar”, lo que generó varias críticas en redes pero que también demuestra por qué es tan importante para ella quedarse con el título, con el dinero y con la casa.

El día de su cumpleaños y lo comenzó de una manera bastante particular. El primero que la saludó por su día fue nada más ni nada menos que Gran Hermano, quien la despertó con la clásica canción del “Feliz cumpleaños”, para arrancar bien arriba su momento único en la casa.

Luego, la voz del programa continuó poniéndole canciones que a la jugadora le gustan para que se levante y comience con una sonrisa. Sin embargo, la cuestión no terminó ahí porque se venía una sorpresa especial para la joven. Rosina fue la encargada de mimar a su amiga. Es que la amistad entre la uruguaya y Zoe es una de las más celebradas por el público y su compañera decidió agasajarla de una forma especial.

La torta que le preparó Rosina a Zoe por su cumpleaños (Captura, Telefe, GH)

Sabiendo lo mucho que extraña a su familia y temiendo que la fecha la bajoneara un poco, le alegró la mañana con una torta. Claro que al ser tan temprano, decidió improvisar y resolver con lo que había a mano: pan tostado y queso fresco, demostrando también la crisis que tiene la casa y la poca organización con respecto a la comida.

Orgullosa de lo que había hecho, Rosina comenzó a preguntarles a los jugadores si su creación había quedado buena. Además, aclaró que “no queda muy bien la velita en la tostada pero bueno, es algo simbólico y con su desayuno favorito”, dijo al respecto.

Todos los detalles de la torta que le preparó Rosina a Zoe

Con la emoción tan característica de su persona, Rosina le llevó la torta a Zoe al cuarto y le cantó el “Feliz cumpleaños”, con el objetivo de regalarle un hermoso momento a su compañera. Y más adelante, sus compañeros la homenajearon con una torta como la gente y realizaron un bizcochuelo con los ingredientes que tenían a mano.

En los preparativos, Emmanuel vivió un momento desagradable mientras lo estaba preparando. “¡Ay, los toqué con el dedo gordo! No, no, no. ¡Uno es enorme y tiene hijos, seguro está toda la familia ahí adentro!”, sostuvo automáticamente ya que metió la mano y nunca se imaginó que iba a ver gusanos. Ante la situación, Martín Ku, el Chino, que fue testigo del momento le aclaró que eran gorgojos y que estaban afuera del envoltorio, pero Emma asustado se negó a seguir con la preparación.

La reacción de Emmanuel luego de ver gusanos (captura: Telefe)

Finalmente, la terminaron y Zoe puede disfrutar del regalo de sus compañeros. ¿Es la jugadora más querida de la casa? Solo el tiempo dirá si es amada por sus compañeros y por el público para poder quedarse en la casa más famosa del mundo y cumplir su sueño.

Este miércoles a la noche, en una nueva gala de nominación, será una nueva prueba para testear la relación de Zoe con el resto de los hermanitos: ahí podremos observar si quedará en placa, con riesgos de ser eliminada, o si podrá seguir en la competencia más famosa del país.