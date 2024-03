La desagradable sorpresa de Emmanuel en GH: “Ay no, los toqué con el dedo gordo”

Emma de Gran Hermano vio gusanos en una harina: “Ay lo toqué”

Gran Hermano continúa siendo el programa más visto de la televisión argentina con números muy altos a nivel rating y una audiencia en las redes sociales que lo sigue día a día. Tal así que las cosas que hacen los hermanitos durante la convivencia repercuten en su vida y también en los espectadores quienes analizan todo.

En ese sentido, en las últimas horas, un clip de Emmanuel se volvió viral en X, antes conocido como Twitter, debido a una reacción que tuvo el participante cuando se encontraba en la cocina a punto de prepararle una torta a Zoe por el cumpleaños. En ese momento, al abrir el paquete de harina encontró gusanos y fiel a su estilo empezó a los gritos.

“¡Ay, los toqué con el dedo gordo! No, no, no. ¡Uno es enorme y tiene hijos, seguro está toda la familia ahí adentro!”, sostuvo automáticamente ya que metió la mano y nunca se imaginó que iba a ver a los gusanos. Ante la situación, Martín Ku, el Chino, que fue testigo del momento le aclaró que eran gorgojos y que estaban afuera del envoltorio, pero Emma asustado se negó a seguir con la preparación.

Las imágenes quedaron capturadas por las cámaras que filman a los hermanitos las 24 horas y al ver la reacción de Emma los usuarios no tardaron en viralizar el clip. Luego, la cámara enfocó otro sector de la casa entonces no se llegó a ver si finalmente desecharon el producto o si cocinaron el bizcochuelo de todas formas para celebrar el cumpleaños de la hermanita.

Se activó la fulminante en Gran Hermano

Santiago del Moro anunció que un jugador había hecho la fulminante

Paralelamente, más allá de la convivencia en sí y lo que eso puede generar en los hermanitos, en las últimas horas se vivió un tenso momento a nivel juego. Es que tal como había anunciado Santiago del Moro este lunes, una jugadora utilizó la fulminante, que es la carta más fuerte de todo el juego y mandó a una competidora directamente a placa. Al comenzar el programa, el conductor, que ya sostenía el sobre plateado, le comunicó esta situación a la casa, causando la sorpresa de todos los hermanitos.

Así la cosa y nombrando uno por uno, Del Moro anunció quiénes no habían sufrido esta situación, dejando por último a Denisse y Florencia, la nueva participante del reality. Al cabo de unos minutos, se reveló que la joven de Chubut había recibido la fulminante.

Cabe destacar que si bien no se reveló quién hizo la jugada, las jóvenes habían tenido un cruce horas antes cuando, en una especie de oscuro mensaje, la joven de Temperley tomó un pulpo de peluche de la influencer de Trelew y lo colgó en la pared. Dentro de la casa, esta acción –de colgar una pertenencia de un participante en la pared– se interpreta como una señal de ‘amenaza’ para que ese jugador abandone el juego.

El cruce entre Florencia y Denisse por un peluche

Acto seguido, al enterarse de esta situación, Denisse confrontó a Florencia, lo cual generó una fuerte discusión entre ambas. Al ser acusada de esta acción, la nueva participante eligió hacerse la desentendida y se libró de culpa al decir que no conocía este significado. Además, explicó que ella lo hizo solo para divertirse.

Es importante mencionar que este no fue el primer roce que ambas tuvieron en la casa. Previamente, un comentario de Florencia encendió los celos de Denisse. La situación se dio cuando todos tenían una cena de bienvenida para los nuevos “habitantes” del reality. Fue ahí que la estudiante de relaciones públicas dijo: “Una vez Bauti me ‘likeó’ una historia hace un montón”. Inmediatamente, todas las miradas se posaron sobre la joven de Chubut. “No me acuerdo hace cuándo fue”, siguió Florencia, mientras tildaban a Bautista de “mujeriego” y él reconocía que fue “solo una story”. Denisse no la perdonó.

Ahora, con este panorama, Denisse no podrá ser salvada por los líderes y deberá enfrentarse a los demás nominados en la gala de eliminación de este domingo. Por otra parte, Martín Ku y Zoe lograron ganar la prueba de liderato de esta semana.