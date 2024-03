Mica Viciconte mostró las profundas marcas que le dejó una terapia en la piel: “Mi cuerpo pedía descanso”

Mica Viciconte mostró las profundas marcas que le quedaron en la piel tras una terapia de relajación (Instagram)

Mica Viciconte viene atravesando unos días intensos. Hace unos días vivió un susto con su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero, que afortunadamente no llegó a una situación mayor. Todo comenzó cuando el pequeño, de casi dos años, se lanzó de su cuna al suelo y por suerte fue interceptado por su papá, que estaba del otro lado, en el piso. En ese momento, el nene, que estaba parado en la cuna, terminó cruzando las barandas y enseguida fue alcanzado por el exfutbolista.

Te puede interesar: Manu Urcera rompió el silencio tras ser acusado de maltratar a Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann

La pareja compartió la experiencia vivida que quedó registrada por las cámaras que se encontraban en el dormitorio de Luca, para concientizar a otros padres del riesgo que tiene este tipo de descuidos. “Un pequeño susto que gracias a Fabián no pasó a mayores”, contó la panelista de Ariel en su salsa, mientras las imágenes lo mostraban al exjugador logrando agarrar en el aire a su hijo que, de lo contrario, se podría haber lastimado con un golpe contra el suelo.

A modo de explicación, en ese momento la pareja aclaró: “Estuvimos en enero en Mardel y por 40 días durmió en la ‘practicuna’. Al regresar a Buenos Aires esa noche volvió a dormir en su cuna después de tantos días, pero ya era hora de hacer un cambio a una cama o estaba la opción de la cuna para abrirla, ya que sabe subir y bajar sin problema… Crecen muy rápido”, relataron los dos sobre el hecho, que es temor recurrente de tantas mamás y papás.

Te puede interesar: La divertida salida de Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus hijos a un parque de diversiones: “Un finde en familia”

Finalmente, Viciconte contó la razón por la que mostraba esas imágenes. “Esto lo subo a modo de prevención que a veces uno cree que no se cuelgan los niños o no saltan y ellos prueban todo el tiempo”, señaló visiblemente preocupada por lo que podría haber ocurrido.

Además de este hecho, la ganadora de Masterchef Celebrity vivió otra situación movilizante cuando su hijo ingresó a la escuela por primera vez, al ciclo inicial de Jardín de Infantes. Como es su costumbre, también compartió esos instantes en sus redes sociales. “Primer día de clases. Enamorados y felices de este nuevo camino, te amamos con locura. Qué rápido creces”, escribió, emocionada por los avances de su pequeño.

En ese momento, recibió menajes de felicitaciones, pero también muchas críticas por la escasa edad del nene para comenzar el colegio. Ante estos comentarios, la panelista decidió hacer oídos sordos y no responderle a nadie. Hace unos meses sí lo hizo cuando la criticaron que en pleno invierno tenía a su hijo sin medias en los pies. En aquellos días, ella respondió con contundencia. “Yo les pregunto a todas las mujeres que bardean que el nene está descalzo, ¿de verdad tengo que explicar si le pongo medias? ¿Si dejo que mi hijo tome frío?”, lanzó, siempre picante. “Qué ganas de joder... ¿Por qué no se encargan de mirarse ustedes? Críticas constructivas acepto, pelotudeces no”, arremetió en sus redes. Además, siguió respondiéndole a quienes la criticaron publicando un posteo de por qué “el resfrío no entra por los pies”. “Les da miedo que el contacto de su piel con el suelo frío les vaya a provocar un resfriado por un viejo mito de la salud que dice que ‘los resfriados entran por los pies’. Pero no, los resfriados no entran por los pies, y los virus tampoco, así que los niños pueden ir perfectamente descalzos y no resfriarse”, había disparado.

Mica Viciconte mostró las marcas que le quedaron luego de una sesión de masajes (Instagram)

Así es como en la tarde del sábado, la influencer mostró por sus redes sociales cómo le había quedado la espalda luego de una sesión de masajes. “Hoy mi cuerpo pedía descanso y buenos masajes”, argumentó al mismo tiempo en el que subió una foto de su espalda repleta de marcas de las ventosas que le colocaron para relajar los músculos. Con profundas huellas coloradas, la panelista se retrató a sí misma en el espejo de su habitación.