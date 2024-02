La emoción de Tefi Russo tras ganar en la categoría Influencer Latina del Año en los People Choice Awards 2024: “Esto es un sueño”

“Esto es una locura, es algo que nunca me imaginé que podía llegar a suceder. Tengo el teléfono explotado de mensajes, ni para mi cumpleaños me han mandado tantos”, comienza diciendo Tefi Russo visiblemente emocionada cuando se enteró que acaba de ser anunciada como la gran ganadora de la categoría ¨Influencer Latina del Año, para los People´s Choice Awards 2024, en diálogo con Teleshow.

Estos son los únicos premios elegidos íntegramente por el voto del público y como parte del premio, la escritora y cocinera viajará a Los Ángeles junto al Pollo Álvarez para vivir en primera persona su reconocimiento y experiencia única al mejor estilo Hollywood.

Russo, de 39 años, ha sido premiada por el trabajo en su sitio de internet ‘Inutilísimas’, en el que promueve mensajes positivos desde hace 12 años. Desde Los Ángeles, Tefi se encontrará con estrellas como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Ryan Gosling, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Julia Roberts, Tom Cruise Timothée Chalamet, Kim Kardashian, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, America Ferrera, y muchos más.

Cabe destacar que la cocinera se llevó la mayoría de los votos de los fanáticos de toda Latinoamérica representando lo mejor de las redes sociales gracias a los mensajes positivos que suele promover en sus redes sociales. “Mi pregunta es cómo terminé ahí, alguien terminó en mi cuenta y observó algo que para mí es muy gratificante. Yo no soy una influencer, yo siempre intenté ir por el camino del trabajo, de la producción y la calidad audiovisual, y tratar de ser muy fiel con lo que comunicaba. Y también de tratar de cuidar como oro la credibilidad y la autenticidad. Y no soy influencer de popularidad, de trending topic, de millones y millones de seguidores, nada más lejos, pero alguien se dio cuenta del trabajo que hay detrás de lo que hago”, expresó con satisfacción y alegría.

“Ellos querían empezar a reforzar y a premiar esas cosas, así que me parece buenísimo que se empiecen a fijar en cuentas de redes sociales con otros ojos, y no solamente en lo inmediato que no está mal para nada porque también es entretenimiento pero es otro laburo”, dijo en referencia a la elección de su trabajo. “Así que la persona que haya caído en mi cuenta y me haya propuesto se lo voy a agradecer de por vida”, expresó emocionada.

Luego, Tefi continuó explicando acerca de la importancia que tiene este premio para ella. “El segundo paso, una vez que ya estaba nominada, fue la gente. Somos muy manija en Argentina, si es una cuestión de votar a alguien que está representándote a alguien afuera del país somos muy manija y no puedo creer lo amoroso que fue todo el mundo votándome todos los días, la constancia, me votaban desde distintos mails, convencían a sus familiares para que también me voten, nos acompañamos mucho cuando alguien está afuera compitiendo para algo. Así que eso fue pura y exclusivamente una ganancia del público y de todos los que me acompañaron en la votación”, concluyó la escritora.

Finalmente, agregó que se prepara para viajar a Estado Unidos a vivir esta experiencia increíble. “El jueves viajamos con Joaco (el Pollo Álvarez) a Los Ángeles, y también voy con la Mimi, con mi hija, a vivir una experiencia muy hollywood, con actores de allá, premiación, ceremonia, alfombra roja, es todo muy real así que vamos a vivirlo y a disfrutar a pleno”, cerró profundamente agradecida.

Los People´s Choice Awards 2024 se transmitirán el próximo domingo 18 de febrero a las 20, hora de Argentina por la señal E! Entertainment.