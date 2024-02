La divertida parodia de Ariel Tarico sobre el encuentro entre Javier Milei y el Papa Francisco en Roma

La divertida imitación de Ariel Tarico sobre el encuentro entre el Papa y el Presidente Javier Milei (Video: Instagram)

Ariel Tarico posee una habilidad especial para realizar imitaciones que siempre sorprenden a sus seguidores. Tanto en sus intervenciones televisivas, como radiales e incluso en teatro, el humorista se caracteriza por poner en boca de los personajes a quienes imita voces que divierten y hacen reír al público. En esta oportunidad, el comediante publicó en su cuenta de Instagram un extracto del esperado encuentro entre el Presidente Javier Milei y el Papa Francisco ocurrido este domingo en el Vaticano. Modificando las palabras que se dijeron ambos mandatarios, Tarico reinterpretó el momento con un diálogo desopilante.

Te puede interesar: La Iglesia advirtió que la comida no puede ser una variable de ajuste y reclamó que la asistencia llegue sin dilación

“Run run run”, comenzó diciendo el imitador cuando se lo veía al jefe de la Iglesia Católica deslizarse en su silla de ruedas hacia el presidente argentino. “¡Hola Javo!”, dijo en voz del Papa mientras ellos se estrecharon las manos. “Hola sucio comunista, maligno, ahh cuervo botón. Cuatro a uno les ganó Racing”, respondió en la voz de Milei cuando se abrazaron. Enseguida, Tarico continuó con el tono del Papa. “Bueno no me chicanees que a vos se te quedó sin nafta la ley ómnibus, ¿eh?”, dijo entre risas. “No me jodas que te pongo cara de upite como le puse a Macri”, concluyó al momento de la despedida entre ambos. Y agregó: “Saludo a tu hermana”, mientras se lo podía ver a Francisco levantando la mano en señal de retirarse.

De inmediato la publicación se llenó de likes y de comentarios. “Sos un grosso Tarico”, “Saludos a tu hermana, jua jua”, “Hacé un programa Las mil y unas de Sapag”, le escribieron algunos seguidores, mientras otros manifestaron su disgusto. “No le veo la gracia. Lo está tratando bien. Eso es lamentable”, argumentaron algunos generando un encendido intercambio de mensajes a favor y en contra.

Te puede interesar: Javier Milei volvió a criticar a los políticos “corruptos” y advirtió que profundizará el ajuste a las provincias

Cabe recordar que hace unas semanas, durante una entrevista para el ciclo Vuelta y media, por Urbana Play, Ariel llevó a cabo algunas de las caracterizaciones vocales más aclamadas, lo que derivó en las risas generales en el estudio y cobró vida propia en los medios.

La entrevista, liderada por Sebastián Wainraich, estuvo resumida en una lista de imitaciones, entre las que no faltaron desde el presidente Javier Milei hablando de la casta, hasta Mauricio Macri expresándose sobre el gradualismo. Incluso, Tarico sorprendió a todos en el instante en el que simuló las inflexiones de la voz de Patricia Bullrich y de Sergio Massa, lo cual causó las risas de todo el equipo.

(Crédito: Santiago Saferstein)

Otra de las habilidades de Tarico es la improvisación. En ese momento, enseguida se despachó a decir como si fuera el primer mandatario del país: “Tiembla la casta, digamos, o sea, no sé por qué, digamos, o sea, yo les diría a los que están acá, que, digo, no quiero escuchar ruidos de fondo, que estamos en una charla bastante íntima, digamos”. Con las habituales muletillas que usa Milei al hablar, el humorista continuó: “Ahora estoy en Mar de Plata por ver a mi novia Fátima Flórez, que es mucho más talentosa que Tarico”.

Te puede interesar: El diálogo privado entre el Papa Francisco y Javier Milei en el Vaticano: “Recen por mí, yo lo hago por ustedes”

Acto seguido, los hizo hablar a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich y a Sergio Massa. “Ahora todos están valorando el gradualismo”, interrumpió el expresidente desde la voz. “Antes puteaban, que esto de las tarifas y ahora de golpe”, agregó. Luego, interrumpió Bullrich: “¡Massa, Massa! Escuchame una cosa, Massa. Vos vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias que dejó tu política económica”, simuló. “¿Qué hacés, loco? ¿Me están extrañando, no?”, se dio por aludido Sergio Massa. “No van a poder ahora decir que Sergio se los advirtió. Vas a pagar ganancias ahora por el teatro y, bueno, me hubiesen votado”, concluyó en palabras del candidato presidencial por Unión por la Patria.