Ramiro Bueno volvió a hablar de su tío Ulises: “La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia”

Ramiro Bueno se confiesa: "La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia"

Hace unas semanas, Ulises Bueno rompió el silencio y habló de su relación con su sobrino Ramiro, hijo de Rodrigo Bueno y Patricia Pacheco. En esa nota aseguró que actualmente estaban distanciados y que no tenían un vínculo por algunas diferencias pero que a pesar de todo el cariño seguía intacto.

A raíz de esas declaraciones, quien habló este viernes fue Ramiro y dio detalles de su relación con su tío. La charla se dio en diálogo con Intrusos, el ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América, donde le hicieron una nota al joven que es periodista deportivo y le preguntaron por el recuerdo de su papá y su relación con su tío.

Cabe destacar que la relación entre Ramiro Bueno y su familia paterna atravesó todo tipo de etapas desde la muerte de Rodrigo. Hubo acercamientos, momentos de disfrute, de acompañamiento. Pero también pasaron desencuentros, peleas mediáticas y disputas legales.

Rodrigo junto a su hijo Ramiro y quien fue su mujer Patricia Pacheco

“Qué te dicen que tenés de tu papá? aparte de rasgos faciales, ya que son bastante parecidos”, le consultó el cronista del programa a lo que Ramiro contestó: “Mirá la realidad es que van pasando los años también y me voy a encontrando con un montón de facetas como con su constancia a la hora de realizar sus cosas. También me paran en la calle para hablar de papá y a mi me gusta compartir esos momentos, quedarme con esa persona que lo sigue recordando con tanto amor y darle mi tiempo”.

Ya pasaron casi 24 años de la muerte del cantante, en el trágico accidente en el que también viajaban su hijo y Pacheco, pero su legado permanece firme en el recuerdo y sus fanáticos hacen que su música trascienda y perdure de generación en generación. “¿Y cómo es la relación hoy con tu tío Ulises?, quiso saber el cronista, indagando en uno de los temas que preocupa a la movida cuartetera.

Ramiro con su tío Ulises Bueno

“Y no tenemos relación actualmente, hace ya un tiempo. No hay diálogo, no hubo charla, pero bueno es como lo que yo digo siempre, las vidas van por diferentes lugares o diferentes caminos, es cuestión de que el tiempo después vuelva a cruzar esos caminos o no”, sostuvo Ramiro confirmando el distanciamiento pero con ganas de una reconciliación.

Al escuchar sus declaraciones, el periodista fue por más: “Él (por Ulises) hace unos días en una nota dijo quería darte un abrazo y que la sangre tira. ¿Vos qué crees, que la sangre es agua o que la sangre no es el destino?”, repreguntó el cronista de Intrusos. Y la respuesta de Ramiro fue contundente: “Yo creo que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia”.

Pero el joven se quedó con ganas de decir más cosas: “Todo lo que sea lindo: unión, amor y todo lo que tenga que ver con los buenos valores humanos, con la verdadera predicción de los valores humanos, yo siempre voy a estar dispuesto a eso”, continuó, dejando en claro que desde su lugar hay voluntad de acercar las partes. “Yo no le cierro las puertas a nadie, tampoco le cierro las puertas a nada y siempre estoy abierto para poder dialogar, a escuchar a la persona y bueno, a comprenderla como también espero que la otra persona lo haga por mí”, concluyó el joven.

“Somos familia y tenemos diferencias, pero nos amamos igual. Las cosas se pueden solucionar porque somos familia y la sangre tira. Son cosas que no impiden un fuerte abrazo”, fueron las palabras textuales de Ulises a las que hicieron referencia en la nota. “Todos tenemos que aprender de los errores, que tenemos un montón de problemas para resolver, y esta oportunidad también se va a dar. Hemos resuelto tantas cosas que han sido mucho más difíciles, ¿cómo no nos vamos a reencontrar para poder darnos un abrazo?”, reflexionó el cantante cordobés que, además, se alegró por el presente del joven que siguió sus pasos y los de su padre: “Sé que está haciendo música, que le está yendo bien, que está en el buen camino. Le deseo lo mejor”, concluyó el cuartetero.