El hermano de Adam Bareiro habló del interés de Boca y River por el goleador de San Lorenzo: el contundente consejo que le dio

El contundente consejo de Adam Bareiro ante el interés de Boca y River

Adam Bareiro está en el radar de Boca Juniors y River Plate. Nada más y nada menos que los dos gigantes del fútbol argentino y de Sudamérica. El delantero paraguayo de 27 años tiene contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2025, pero desde el club de Boedo analizarán una oferta, ya que es uno de los futbolistas a vender por su alto salario. Además, su baja cláusula de salida valuada en 3.5 millones de dólares lo coloca en el radar de varios equipos, pese a que los dirigentes azulgranas manifestaron que el valor de su ficha es de al menos el doble.

En este contexto, quien habló de los intereses de los poderosos equipos argentinos fue su hermano, Rodney Bareiro quien reveló detalles de la charla que tuvo con el goleador y capitán de San Lorenzo y además le dio un contundente consejo: “Le diría que se vaya afuera antes que Boca o River”.

“¿De Boca? Sólo sé lo que leo en redes sociales. Hace un mes se viralizaron elogios de Riquelme y Kun Agüero también. Esto es nuevo de Boca y de River. Lo que te voy a hablar es lo que leo y escucho. Sé que tenía una cláusula de siete millones y que ahora la bajaron a 3.5. A Adam le estuvo yendo bien el año pasado, éste. Todos sabemos que en Argentina lo ideal es River o Boca, pero yo tengo una idea formada. Pude hablar con él y se lo hice saber. La decisión será de San Lorenzo y del jugador”, comentó en diálogo con Somos Versus de Paraguay.

Rodney Bareiro, que es el hermano mayor de Adam y también fue delantero, pasando por las inferiores de San Lorenzo a fines de la década del 90, dio detalles de la charla que tuvieron. “No hablamos del tema político y dirigencial de San Lorenzo. Hablamos de lo deportivo y familiar. Con estos rumores, le escribí, me llamó y él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River, pero yo le hice saber que la presión va a ser grande. Le dije: ‘Vendiste la imagen que sos muy hincha de San Lorenzo, que lo querés mucho y te besaste el escudo’. Le pregunté si está preparado para aguantar la presión. Me guardo la respuesta que me dio. No es una decisión fácil. Es más, como hermano mayor le voy a dar un consejo. Si hay una oferta similar afuera, le diría que se vaya afuera antes que Boca o River. Es una opinión muy particular por el amor que le tengo a mi hermano, por el miedo a la violencia verbal de las redes. Sabemos cómo se maneja el fútbol en algunos aspectos. No es mentira, no es un tabú. El fanatismo extremo lleva a otras cosas. Es una opinión personal”, expresó.

El elogio de Riquelme a Bareiro

Sobre la intención de San Lorenzo de retenerlo o no venderlo por no menos de siete millones, el ex jugador de Libertad de Paraguay reveló que la dirigencia del Ciclón ya rechazó una oferta desde Brasil en enero, pero que ahora será otra la historia. Y explicó por qué: “San Lorenzo puede tasarlo en lo que quiere, pero viene un club y ejecuta la cláusula y se lo lleva. Ni siquiera negocia con San Lorenzo. Me imagino que el representante de Adam maneja todo eso. La cláusula antes era de 7 millones. Este año, el Paranaense de Brasil llegó a ofrecer 5.5 millones de dólares y no lo quisieron vender. Adam les dijo por qué no lo dejaban ir, que le iba a venir bien para el club y Moretti le contestó que era un futbolista importante para el proyecto del club. Se quedó, lo entiende. Es todo un tema, es un orgullo que dos clubes como Boca y River estén interesados. Me dijeron que el interés es real. El está bien en San Lorenzo, es capitán y tiene un buen contrato, por eso le dije, que analice bien lo que va a hacer. El profesional siempre quiere progresar. Siempre va a tener el apoyo de la familia y vamos a desear que le vaya bien”.

Para terminar, Rodney reveló también que no hace mucho tiempo atrás Juan Román Riquelme lo llamó para tentarlo, pero que obviamente esto no significa que el presidente de Boca vuelve a hacerlo en el mercado de pases que está pronto a abrir. “Me contó que una vez lo llamó Riquelme y conversaron. Pero de ahí que se concrete. No es fácil una transferencia. Cuando se da, es un motivo de orgullo y satisfacción. Le dije mirá con quién hablás, con Riquelme, Tinelli. Sos un privilegiado, cuidá eso”, cerró.

Adam Bareiro viene de marcarle un gol a Boca en la última visita de San Lorenzo a La Bombonera, que terminó con derrota. El delantero paraguayo se la picó al joven arquero Leandro Brey. Lleva 16 partidos con la camiseta del Ciclón, anotó seis goles y brindó una asistencia en lo que va del 2024.