Nico Occhiato compartió una foto de Flor Jazmín en la cama

Nico Occhiato compartió una foto de Flor Jazmín desnuda en la cama

La espera terminó para el fandom de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña quienes a principio del 2024 hicieron público su romance durante la emisión del programa Nadie dice Nada de Luzu TV en Pinamar. Tras meses de especulaciones y rumores sobre su posible relación sentimental, la pareja que se conoció en 2019 cuando fueron compañeros del Bailando, decidió confirmar oficialmente su noviazgo en directo, marcando así el fin de las conjeturas y el shippeo a su alrededor.

“Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, aseguró Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, señaló con la voz entrecortada. Y ya no hubo más palabras. Primero, se tomaron de la mano y enseguida, se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores.

Con un apasionado beso, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su romance

Así, tras la confirmación en medio de un movido verano, que los mantiene ocupados con trabajo, compromisos, programas y eventos, la pareja busca todo tipo de momentos para vivir a pleno su romance. Durante su estadía en la Costa Argentina, los influencers aprovecharon los días de sol y playa, entre otros planes que realizaron.

Este lunes, por ejemplo, Nico volvió a las redes para resumir el primer mes del año en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram. En esa publicación hubo una imagen que no pasó desapercibida para los seguidores y causó furor. En la foto se la ve a Flor metida en la cama, tapada solo con una sábana y sonriente, mientras miraba algo en su computadora.

La imagen que Nico Occhiato compartió de su novia

“El primer mes del 2024 no podría haber sido mejor, gracias Pinamar por otra temporada increíble de puro disfrute y crecimiento a nivel personal y profesional. Aguante Luzu Tv y toda la gente que lo integra”, expresó Nico junto con las imágenes.

Aunque este posteo no fue la excepción ya que ambos se mantienen muy activos en las plataformas digitales. También, los días anteriores hubo otras fotos que causaron furor en sus fanáticos. Por ejemplo, la primera que compartieron juntos después de blanquear su romance donde los vio frente al espejo, ambos sonreían y se abrazaban, mientras Occhiato tomaba a su pareja de la cintura. Al mismo tiempo se veía cómo el perro del conductor saltaba sobre la joven y le ponía sus patas delanteras en el pecho, causando la risa de Peña.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña publicaron su primera foto como novios tras blanquear su romance (Foto Instagram)

Entre otro de los planes que realizaron, los novios hicieron un viaje relámpago a Punta del Este para participar de un evento. Rodeados por el glamour y el encanto de la ciudad uruguaya, el equipo de Luzu Tv tuvo una participación especial en el festival Hit the Beach, producido por Hormiga. Con esto en mente, desde temprano Flor Jazmín mostró su entusiasmo por el momento que vivieron.

“Ay Dios mío churros, nos vinimos a Punta del Este y yo me busqué el look lo más Punta del Este que tu puedas haber visto. Estoy muy orgullosa. Perdón, disculpas”, comenzaba diciendo la influencer, asombrada de su look, mientras mostraba cada parte de su outfit, desde el frente hasta la parte de atrás, e incluso las botas que iba a usar.

Tras su regreso a Pinamar, la pareja también se lució con sus outfits. Borcegos, bermuda de jean y un top tejido para ella, y bermuda en tonos oscuros además de una camisa blanca para él fueron los looks elegidos para otro evento que asistieron en Costa Esmeralda, disfrutando las horas libres en un parador de la costa. “Nos estamos yendo del sunset, bailamos, comimos, bebimos”, explicó Flor en un breve video junto a su pareja.