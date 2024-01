Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña viven su amor en Costa Esmeralda

Flor Jazmín Peña disfrutó de un atardecer en Pinamar y lo compartió con sus seguidores (IG florjazminpe)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña hicieron oficial su relación sentimental durante la transmisión del programa Nadie dice Nada (Luzu TV) en Pinamar. El anuncio, realizado el 2 de enero puso fin a las especulaciones que giraban en torno a ambos desde que se conocieran en 2019 como compañeros en el Bailando.

Te puede interesar: El polémico tema que le dedicó Flor Vigna a Nico Occhiato, luego que de blanqueara su relación con Flor Jazmín: “Sos un picaflor”

La confirmación del romance llegó después de que la bailarina se uniera a las celebraciones de fin de año con la familia de Occhiato en Pinamar, evento del cual compartieron fotografías y videos sugiriendo un vínculo amoroso. Se los vio juntos en un supermercado, subieron fotos de la intimidad de la cena en las redes sociales y hasta se permitieron bromear al respecto.

Tras un breve silencio en el programa, Occhiato se corrió de la rutina y fue directo al asunto: “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos...”. “Que somos boludos”, la interrumpió Flor Jazmín, abanicándose para evitar el calor, y los calores, por lo que vendría. Luego de un segundo de silencio expresó su amor diciendo: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, momento que fue seguido de una conmovedora reacción por parte de la pareja, que incluyó un beso público.

La bailarina e influencer está transitando un gran momento personal y profesional

Posteriormente, la pareja continuó dando muestras de su unión a través de distintas imágenes que se hicieron virales, entre ellas una donde aparecen abrazados y a punto de besarse. Esta instantánea nocturna obtuvo gran aclamación por parte de sus seguidores. Además, compartieron un viaje a Punta del Este para participar en un evento, consolidando aún más su relación ante el público.

Te puede interesar: Mariano Iúdica y Romina Propato, juntos a la par

En medio de un movido verano, que los mantiene ocupados con trabajo, compromisos, programas y eventos, la pareja busca todo tipo de momentos para vivir a pleno su romance. Fue así que durante su estadía en Pinamar, ciudad desde la cual se emite el ciclo, los influencers aprovechan los días de sol y playa para disfrutar de hermosas tardes de calor que inmortalizan con tiernas imágenes.

El intercambio de gestos cariñosos no cesó en el programa, mostrándose momentos de alegría y complicidad entre Occhiato y Peña, lo que incluyó la participación juguetona del perro de Occhiato, que saltaba sobre la joven y un poema de Tamara Grosso que evidenciaba aún más la profundidad de su vínculo.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato se muestran cada vez más juntos desde el momento en que confirmaron su relación

La historia de esta pareja se encuentra marcada por la creatividad y el romanticismo, lo cual se refleja en las publicaciones que ambos han hecho en redes sociales. En las últimas horas, desde su cuenta de Instagram Flor compartió con sus más de dos millones de seguidores las imágenes de un soñado atardecer vivido en la playa, entre tragos, música y abrazos con Occhiato.

Te puede interesar: Pinamar celebra el nivel de ocupación y en Villa Gesell preocupan el consumo y las estadías cortas

Borcegos, bermuda de jean y un top tejido para ella, y bermuda en tonos oscuros además de una camisa blanca para él fueron los looks elegidos para ese momento en Costa Esmeralda, disfrutando las horas libres luego del programa que realizan juntos. “Nos estamos yendo del sunset, bailamos, comimos, bebimos”, explicó Flor en un breve video junto a su pareja

La noche terminó con unas pastas servidas y preparadas por el mismísimo Mariano Iúdica (IG florjazminpe)

Para el momento de la cena, unas pastas en el restaurante que tiene Mariano Iúdica, quien como dato de color fue el que les llevó los platos a la mesa: “Raviol de calabaza con masa de calabaza, un poquito de gorgonzola y parmesano, y estos son ravioles de ternera braseada con estofado, cuatro horitas, mirá el color que tiene, eso te hace dormir la nona”, detalló el conductor.

Los rumores de romance entre el conductor y la influencer comenzaron en el 2019 con mayor o menor intensidad según las épocas, y las situaciones sentimentales de cada uno, versiones que se profundizaron desde que comparten programa en Luzu TV. Y los fans hicieron fuerza para que esto suceda: acorde a estos tiempos, le pusieron nombre al shippeo -OchiaMin, basado en el apellido de él y el segundo nombre de ella- y los hicieron tendencia en las redes, empujando a su manera para que el amor llegue.