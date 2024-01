Los vínculos de Pamela Anderson con la Argentina: la pelea con Wanda Nara, su paso por el Bailando y la pasión por el tango

Pamela Anderson habla con Marcelo Tinelli sobre su descubrimiento del tango

Tras la publicación de la autobiografía de Pamela Anderson, fueron varios los secretos de la rubia que salieron a la luz. Desde furtivos encuentros en los lugares más insólitos, hasta los pormenores de cada uno de sus matrimonios. Pero en esta parte del mundo, lo que más llamó la atención fue lo revelado en lo que respecta a su primera visita a la Argentina, relató una experiencia la dejó marcada.

Un viaje a Buenos Aires a comienzos de los ‘90 representó un momento crucial para la modelo nacida en 1967, según un extracto de la autobiografía que recoge el Daily Star. Durante su estadía en Buenos Aires, conoció a un hombre de 80 años que, de acuerdo con lo que recupera su memoria, la guió paso a paso mientras bailaban toda la noche juntos. De esa noche recordó sin vueltas: “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo olvidé”.

Anderson dijo que la suavidad con la que el hombre la tocaba la dejó “sin aliento” y que ser tratada por un “verdadero hombre” era “algo que nunca había sentido antes”, sumado a otra serie de confesiones en el mismo tenor.

Pamela Anderson en la Argentina en 1999

No fue la única vez que Pamela pisó suelo argentino. En el año 1999, tenía previsto hacer una serie de presentaciones tanto en la Argentina como en Uruguay, invitada por una serie de marcas internacionales. Llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.30 en un vuelo de United Airlines para luego descansar en un hotel porteño y luego trasladarse hacia Punta del Este en un avión privado junto a un productor, dos asistentes y el modelo Tomy Dunster, conductor del programa Versus. Brindó una conferencia de prensa en la que habló de todos los temas sin concesiones, incluso sobre la filtración del video privado filmado con su pareja, Tommy Lee, que ya había comenzado a circular por el mundo.

Aquella tarde del 22 de enero llegó al parador Bikini con un retraso de dos horas respecto de lo previsto. En ese momento, lucía un atuendo compuesto por un short blanco y un top violeta. Su llegada estuvo acompañada de la misma sonrisa y actitud que caracterizaban sus icónicos trotes en Baywatch, pero esta compostura facial fue efímera, desapareciendo en menos de cinco minutos.

Pamela Anderson en el Bailando por un sueño

Una vez que pisó el improvisado escenario en la playa, el entusiasmo de la multitud se transformó rápidamente en incidentes. Un grupo de adolescentes, excitados por la presencia en carne y hueso del póster de sus habitaciones, comenzaron a trepar la estructura, desafiando los intentos de seguridad por expulsarlos. Los esfuerzos por parte de la seguridad resultaron infructuosos y la invasión se materializó en cuestión de segundos, creando un escenario caótico en el parador.

El temor ante la abrumadora multitud ya había tomado por completo a Pamela, quien fue retirada con dificultades por el personal de seguridad asignado. En ese clima de desesperación, llegaron a tocar cada centímetro de su cuerpo, y algún joven logró desgarrar parte de su ropa. Así, a los empujones, fue llevada hasta un auto mientras volaban piedras y maderas, algunas de las cuales llegaron a impactar en la rubia.

“Tenía mi propia seguridad pero no fue suficiente. Se me rompió la blusa y me pegaron en la cabeza con una piedra”, recordó años después sobre el incidente. “Por un momento pensé que no iba a poder escaparme del tumulto de gente. Uno de mis guardias me cubrió con su cuerpo y me sacó de ahí”, aseguró.

Pamela Anderson debutó en el Bailando en 2011 (Ideas del Sur)

“Pamela estaba muy asustada, y aunque le ofrecimos suspender las actividades públicas y seguir adelante sólo con las presentaciones en lugares cerrados, lo único que quería era volver a casa”, revelaría Diego Cassagne, uno de los productores de la gira de Anderson, en declaraciones publicadas en Página 12. Para esos días tenía ya agendadas su asistencia al desfile de Roberto Giordano en Pinamar, una presentación en vivo en el programa La movida del Verano (Telefe), conducido por Juan Alberto Mateyko, una entrevista con Chiche Gelblung en el ciclo Memoria además de “otras exigencias contractuales”. Todo se canceló.

Para el año 2011 se produciría un nuevo desembarco en el país para participar de Bailando por un sueño. A los 43 años y nuevamente portada de Playboy, la icónica rubia canadiense sería parte del certamen de baile comandado por Marcelo Tinelli. La modelo irrumpió en la pista junto con su bailarín y coach, el australiano Damian Whitewood, y agradeció la invitación: “”Llegamos hoy y queremos empezar a bailar. Vi algunos videos antes de venir y me pareció muy entretenido. Incluso más que el norteamericano. Me encanta éste país: ya he venido varias veces”, reveló. Y vaya si tenía anécdotas en cada uno de esos viajes.

Pamela Anderson junto con su entonces pareja, Jon Rose, en la noche porteña en 2011

“Estoy un poco nerviosa porque el baile me da mucha adrenalina. No soy bailarina pero me encanta el desafío”, explicó antes de la performance de Pop Latino en el mismo año en que también el certamen contaría con la presencia de otra estrella internacional: Mike Tyson.

Wanda Nara, una de las participantes, no perdió la oportunidad de mostrar toda su estirpe para el escándalo mediático: “Yo ensayé sin luces y cuando vino Pamela no sólo prendieron todas las luces sino que nos corrieron del estudio porque por contrato ella no quiere estar cerca de una rubia. La tengo al lado de mi camarín y puso un portero. Si después de todo el maltrato no abría la gala, me iba”.

Por fuera del programa, aprovechó para bailar y recorrer la ciudad. Siguió viaje por el mundo y volvió para la gala de cha cha chá. Además de ir de compras y atender a la prensa, continuó conociendo la noche porteña. Junto a su pareja Jon Rose (un surfer con el que había comenzado una relación hace apenas unos meses), Pamela estuvo bailando tango y cuando no estaban en la pista estuvieron mimándose: entre copas de vinos, se besaron apasionadamente.

Pamela Anderson tuvo un fugaz paso por el Bailando 2011 (Ideas del Sur)

Pese a la ola polar que se vivía en Buenos Aires, luego de la tercera gala del certamen, la de axé, la actriz fue vista en la noche con diferentes looks ajustados y cortos, con encaje y transparencias, más cercanos al clima veraniego. Durante esos agitados días, pasó por La cocina del show (El Trece) donde Mariano Iúdica le preguntó por sus gustos musicales y sobre las escenas más riesgosas de Baywatch.

La participación de Anderson en el Bailando terminó por sus diversas obligaciones contractuales en el extranjero y su lugar fue ocupado por Paula Chaves. “Se fue y ni pelota. Creo que ni se enteró que yo era el conductor”, explicó Marcelo Tinelli en Intrusos. En la misma entrevista, el periodista Daniel Gómez Rinaldi recordó que estaba con los encargados de los peinados de la entonces Ideas del Sur cuando llegó una valija que le habían mandado a Pamela Anderson y se dieron cuenta que en su interior faltaba un secador de pelo. “‘Esta para mí se lo robó', me dijo el jefe de peinadores”, reveló.