Laurita Fernández habló de su relación con Peluca Brusca: qué le molesta en la intimidad y las ganas de agrandar la familia

Laurita Fernández Recordó El Comienzo De Su Historia De Amor

Laurita Fernández retoma sus proyectos profesionales después de un periodo de descanso en las playas de Punta del Este y así, con un visible estado de renovación tras sus vacaciones, se integra al reestreno de la obra Matilda y paralelamente ensaya para su próxima participación en la obra Legalmente Rubia. Además, tras su vuelta a Buenos Aires, la actriz participó en el ciclo Rumis del servicio de streaming La Casa, donde compartió experiencias y aspectos de su vida personal.

El productor del programa no es otro que su novio Claudio Peluca Brusca, quien siguió atentamente la conversación desde los controles y abrió la puerta a ofrecer a quienes lo escuchaban una visión más cercana de quién es fuera de los reflectores, mientras se mantiene enfocada en su carrera. Con un calendario lleno de compromisos y ensayos, parece estar aprovechando el impulso y la energía que le otorgaron sus vacaciones para afrontar estos nuevos retos con frescura y dedicación.

Así, por caso, al ser consultados sobre cómo fue el comienzo de su historia de amor, quien comenzó a hablar fue Peluca, que reconoció: “Lo que me pasaba es que como armábamos el programa juntos, en un momento empezamos a hablar hasta muy tarde, entonces yo me animaba a las 00:30 a preguntarle cómo había vuelto de la función de teatro, y ella respondía. Después me levantaba y decía ‘no puede ser, no voy a caer en esta porque después quedo como el boludo de América, y no volvés de eso, un productor que le insinúa a la conductora para mí no vuelve nunca más”.

Ante ese panorama, Laurita recordó que comenzó a investigar a la persona que estaba del otro lado: “Yo empecé a querer investigar si era de esos productores que tienen su levante, entonces por ahí venían invitadas al programa y cuando no me enfocaban le hacía señas como si había estado con la invitada, para averiguar”.

Laurita Fernández Sobre Sus Ganas De Ser Madre

Llegaría, entonces, un capítulo clave de la historia y fue la visita al programa de Pitty, la numeróloga: “Siento que el amor te va a llegar, Lau, está en el estudio”, le dijo a la conductora. Entonces, las cámaras lo enfocaban a Hernán Drago, ya que todos pensaban en él. “Eso fue reloco, porque nos vinculaban con Drago, pero jodíamos con él, nos llevamos re bien”, rememoró la conductora. “Y yo ahí pensé que ya había un montón de señales y que tenía que acelerar en algún momento, pero después me levantaba a la mañana y decía que eso no podía ser, ella subía fotos con sus looks, con bikini, y yo decía que no podía ser”.

“Y la que avanzó fui yo”. reconoció ella y todo sucedió gracias a la visita fallida a un show de Dua Lipa: “Yo estaba en la radio, al aire, estábamos hablando del programa que íbamos a grabar después y le dije que me habían invitado y si quería venir, y su respuesta fue ‘¿quién es Dua Lipa?’ y lejos de aprovechar la situación me dijo ‘¿por qué no aprovechás las entradas y vas con una amiga?’”. Por su parte, él completaría: “Es más, después encontré la excusa, que juega Boca a la noche, Copa Libertadores”. Tras ello, llegó la primera salida al teatro juntos, entre amigos, para luego derivar en una noche de boliche, el baile y el primer beso.

Después de este breve repaso por el comienzo de su historia de amor, Cachete Sierra, uno de los conductores, preguntó sin vueltas: “¿Laurita Fernández quiere ser madre?”, y la invitada salió con una humorada--“ayer Peluca dijo que quería agrandar la familia, pero con un perro más”-, y luego se puso más seria: “Me gustaría en algún momento, sí”.

Respecto de la convivencia entre ambos, al comienzo de la charla Laurita reveló algunas intimidades “No dormí en toda la noche, la pasé mal. Roncó toda la noche. Volvió de Punta del Este renovado, no roncaba, pensé que le había hecho bien el streaming, y anoche era un rinoceronte. La gente debería aclararlo cuando se pone en un vínculo: ‘ronco’. En un momento eran las 6 de la mañana y grité ‘¡podés parar!’ Encima en un momento se despertó, empezó a hacer todo en silencio, el café, la comida de Miel, pero en un monoambiente. Entonces en un momento le dije ‘hacé ruido, total no dormí nada’”, aunque respecto de sus falencias en lo que respecta a la convivencia, ella reconoció: “No cocino, nada, pero se lo aclaré, él sí”.