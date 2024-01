Besos apasionados, helados y diversión en familia: las vacaciones de Germán Paoloski en Punta del Este

El apasionado beso de Germán Paoloski y su esposa (Rs Fotos)

Las caminatas por la arena, el sonido del mar, el atardecer en la playa, Germán Paoloski aprovecha los primeros días del año para disfrutar de la paz y la tranquilidad de la costa junto a su familia. Con ese ambiente de relax, y bajo un intenso sol, el conductor vivió a full el verano en Punta del Este junto a su esposa y sus tres hijos.

La familia de Germán Paoloski vacaciona en Punta del Este (Rs Fotos)

Ante una jornada de mucho calor en el país vecino, la familia Paoloski comenzó su día en la playa bajo la sombra. Recostados sobre dos reposeras, Germán y su mujer, Sabrina, se protegían del sol con una gran sombrilla. Junto a ellos, sus hijos León, Beltrán y Mía los acompañaban. Entre todos, charlaban, se divertían y se preparaban para disfrutar a pleno del verano de Punta del Este.

Germán Paoloski y su familia en las playas de Uruguay (Rs Fotos)

Luego, cuando el calor comenzó a bajar, el periodista se refrescó en los primeros metros del mar junto a su familia. Con su hija más pequeña en brazos, Mía, Paoloski caminó por la playa de la ciudad uruguaya. La niña, nacida en plena pandemia en 2020, sonreía al tiempo que se divertía mirando el agua.

La familia de Paoloski disfrutó de un helado (Rs Fotos)

Tiempo después, el periodista continuó el paseo y vivió un romántico momento junto a su esposa, Sabrina. La actriz se acercó a su esposo, puso sus brazos alrededor de su cuello y le dio un tierno y apasionado beso. Inundado por el amor de su pareja, él la tomó por la cintura y así ambos después se fundieron en un abrazo.

Germán Paoloski junto a su hija Mia en Punta del Este (Rs Fotos)

La historia de amor entre el conductor y la actriz comenzó 13 años atrás. Juntos construyeron una gran familia. Al respecto, en una charla con Teleshow, el conductor habló sobre la relación con su pareja y la importancia de esta en su vida para seguir con sus pasiones: “Ella es una gran compañera, totalmente. Es una situación de compartir y de acompañarse mutuamente. Ella con el teatro, con las tiras, o con una película y yo con mis programas, y los dos con nuestros hijos. La verdad que hemos encontrado una sincronización y una armonía que nos funciona. No todo es color de rosa, por supuesto, como en cualquier familia, pero la llevamos muy bien y lo más importante es que nos amamos y amamos mucho a nuestros hijos”.

Sabrina, la esposa de Paoloski junto a sus hijos (Rs Fotos)

Luego, el comunicador también habló del clima familiar que construyeron junto a su pareja para sus hijos: “Tratamos de generarles un lindo clima dentro de lo que se puede, con la mejor educación posible. Aparecen los desafíos y entendemos que es algo que nos gusta hacer. Tanto la actuación para ella como la conducción para mí son nuestras pasiones, y es difícil darle la espalda a una pasión. Por eso hacemos todo lo posible por cumplir esos sueños, y estamos ahí para apuntalar, apoyar, sostener y para disfrutar del éxito cuando llega y bancarla cuando el éxito no está, porque es imposible acertar siempre”.

A pesar de los años, y de ya tener tres hijos, Paoloski no descartó agrandar la familia: “Siempre abierta la posibilidad. Igual estoy convencido de que es una cuestión más de Sabri en este caso, porque es la que pone el cuerpo y en ese sentido es más una decisión suya, porque ya tenemos hijos. Si un día tenemos ganas, ella lo desea y se da la posibilidad vendrá otro, y si no nos quedaremos con estos tres bombones que nos hacen muy felices. No es que digo: “No ya está, listo, cerramos la fábrica”. La verdad es que uno nunca sabe o por lo menos nosotros no tomamos esa decisión drástica de “listo, hasta acá”. Lo pensaremos más adelante”.