Sebastián Yatra rompió el silencio y por primera vez enfrentó los rumores de infidelidad a Tini Stoessel con Danna Paola: “Fue difícil”

Sebastián Yatra habló por primera vez de los rumores de infidelidad a Tini Stoessel con Danna Paola

Tini Stoessel y Sebastián Yatra volvieron a ser noticia en las últimas horas luego de que el cantante colombiano hablara del romance que tuvieron durante una entrevista. Incluso en esa misma nota, rompió el silencio y habló por primera vez sobre las versiones de infidelidad que lo vincularon a él con la artista mexicana Danna Paola, mientras aún estaba en pareja con la argentina.

El vínculo de ambos se terminó durante la pandemia y ni siquiera pudieron separarse personalmente, ya que en ese momento tanto en Argentina como en Colombia existía la cuarentena. Luego de varios años, parejas de por medio por parte de ambos y la soltería que hoy están llevando adelante cada uno, el cantante colombiano abordó este tema en una entrevista con GQ México.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra se separaron durante la cuarentena (Instagram)

“Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, comenzó diciendo el artista colombiano confesando uno de los motivos por los que terminó su relación con Tini.

En cuanto a la supuesta infidelidad, el cantante rompió el silencio y reveló en primera instancia por qué no había querido hacerlo antes: “Nunca he abordado ese tema porque fue difícil”, comentó y luego negó rotundamente: “Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento”.

Sebastián Yatra fue vinculado sentimentalmente con Danna Paola cuando aún estaba en pareja con Tini Stoessel (Foto: Captura de Pantalla Univisión)

“Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía”, concluyó el músico quien por primera vez recordó aquel momento cuando se lo trató de infiel.

Los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Aseguran que Tini Stoessel y Sebastián Yatra volvieron a verse tras su separación: “Están hablando mucho” (Video: Socios del espectáculo)

Durante los primeros días de diciembre Yatra confirmó su separación de Aitana, la actriz y cantante española con la que estuvo saliendo el último tiempo. A raíz de esta ruptura, sorpresivamente se volvió a instalar en el ambiente un posible acercamiento entre el colombiano y su ex, Tini Stoessel, quien también está soltera luego de finalizar su noviazgo con Rodrigo De Paul.

Paula Varela fue la encargada de contar los detalles que le llegaron al aire de Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece. “Estamos hablando del nuevo-viejo romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. ¿Cómo es esto? Él hace unos días blanqueó su separación de Aitana. Esto sorprendió mucho porque primero esta información no se filtró en la prensa, y después los protagonistas salieron a confirmar”, comenzó diciendo la panelista al aire del ciclo televisivo y sumó: “No había ningún rumor de esta separación, y cuando le preguntan, en los premios en Los Ángeles, él dice: estamos separados”.

“Esto le sorprendió a la periodista que le estaba haciendo la nota porque no había ningún rumor de esa separación. Y no solo eso, Yatra dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”, agregó Varela.

Además, la panelista de El Trece contó otro detalle que llamó la atención: “Hace cuatro días Yatra estuvo en un recital, donde él presentaba un tema que le escribió a Tini, y dice unas palabras que dan a sospechar que volverían nuevamente. No la nombra a Tini, pero ellos están coqueteando”, afirmó confiando en la información que le llegó.