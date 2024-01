Karina Jelinek descansa con su novia en Punta del Este: playa con amigos y el particular ritual de la botella

Karina Jelinek eligió Punta del Este como destino para los primeros días del año (RS Fotos)

Los primeros días del año encuentran a Karina Jelinek disfrutando de unas jornadas con amigos, del sol, la playa y el descanso, a la espera de lo que sucederá en el ámbito laboral en el comienzo del 2024. La mediática se encuentra en Punta del Este compartiendo momentos con su pareja Flor Parise, y con un contingente en el que se encuentran Floppy Tesouro y Kennys Palacios, entre otros amigos.

En charla con el streaming La Casa, explicó cómo son sus días de vacaciones: “Me encanta dormir, levantarme tarde, aunque anoche me acosté relativamente temprano, fui a un desfile y a comer con amigos para poder estar acá hoy. Levantarse tarde es decir a las 11 o a las 12″, precisó. Y dejó en claro cuáles son sus prioridades para su estadía en el Este. “Almuerzo con mis amigos, hacemos playa y de todo un poco. Y también aprovecho para dormir la siesta”.

Karina Jelinek, junto con Kennys Palacios y Floppy Tesouro en Punta del Este

Además, detalló lo que no puede faltar en su bolso de playa: “Un body splash, me gusta tener un parlante chiquitito y siempre gloss”, enumeró para dar cuenta que privilegia el cuidado corporal y que la acompañe la música. Además, reveló que lleva sus botellas, copas y hasta su propia hielera “porque no me gustan los hielos manoseados. Compro hielo en una estación de servicio y lo tengo siempre en una heladerita. Y a veces mis amigos no quieren bajar del auto y me toca a mí salir a comprar el hielo, la bebida. Además, no tomo botellas que ya estén abiertas, tomo mis propias botellas, y en mis vasos. En las discos tengo mi vaso y mis botellas. Y pesa tanto el bolso que a veces me ayudan mis amigos a llevarlo. Kennys, siempre tan atento, me ayuda”.

Karina Jelinek, junto con Kennys Palacios y Floppy Tesouro disfrutan de los días en Punta del Este

Karina contó cómo surgió su vínculo con el histórico asistente de Wanda Nara. “Cuando me separé, Kennys me bancó mucho y vivió conmigo mucho tiempo, tengo un buen recuerdo de él y siempre está presente, incluso cuando se fue con Wanda siempre estuvo. Y ahora yo lo invité acá y vino”. Y por el contrario, admitió que hubo amistades que le fallaron, por lo que tuvo que poner un importante filtro.

“No es un tema del ambiente, en todo ámbito hay gente que te decepciona. Es un proceso muy lento, hubo personas muy conocidas que me lastimaron, pero ya está”, explicó, sin querer dar nombres ni generar más revuelo mediático sobre el tema.

A fines del año último, Karina fue parte del Bailando 2023, ya que participó de la salsa de a tres como invitada de Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez. Mientras la mediática estaba al aire, su novia Flor Parise se encontraba en los pasillos del canal viendo el programa. La cámara de Intrusos las encontró y pudo conseguir el testimonio de las dos y fue la primera nota pública que dieron después de varios años de amor nunca confirmado del todo.

A pocos metros de allí, Flor Parise, pareja de Karina Jelinek, junto con amigos

“Perdón, me da mucha verguenza de verdad, no quiero, gracias”, le dijo Parise a Gonzalo Vázquez, el notero del ciclo de América, quien insistió para tener algún textual: “Está todo super bien con Kari. Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor”, agregó, excusándose de pasar a la pista.

Una vez que terminó la presentación, Karina enfrentó la cámara y el cronista le trasladó las palabras de su novia. “Es lo peor que le podrías haber hecho”, señaló Jelinek, conociéndola más que nadie. “Estamos súper bien, muy contentas”, agregó la participante, agradeciendo el apoyo de su novia en el regreso momentáneo al programa de Marcelo Tinelli.

Fotos: RS Fotos