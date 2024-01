Caída, susto y risas en una nueva función de Piel de Judas, con Susana y Antonio Grimau

Susana Giménez en Punta del Este (El Trece)

Tras anunciar que esta será su retirada de los escenarios, Susana Giménez experimenta un renovado disfrute en cada representación de Piel de Judas, la producción teatral que desembarcó en Punta del Este. En una revelación al público tras su primera actuación el viernes 22 de diciembre, afirmó: “Esta será mi última temporada sobre las tablas”. La razón detrás de esta determinación radica en su deseo de liberarse del agotador ritmo que impone el teatro.

Ante ello, Susana enfatizó: “Me retiro del teatro porque agota, te juro que te agota. Cambiarse atrás en un segundo, ver que viene tu letra y decir ‘¡no llego!’”, confesó en el auditorio uruguayo de Enjoy, recibiendo una ovación de la audiencia. Emocionada ante la demostración de afecto de sus seguidores, concluyó diciendo: “¡Los quiero!”.

Las presentaciones, a sala llena, son de lo más comentado en esa plaza vacacional, y en la última función realizada en las últimas horas, un pequeño inconveniente alteró la presentación. A poco de comenzar la representación, Antonio Grimau sufrió una caída que solo quedó en anécdota, tal como confirmara en diálogo con Teleshow.

“Son cosas que pasan en el escenario”, comenzó su relato el destacado actor, para luego ahondar: “Yo bajo de la escalera con un violín y un taco se me resbaló, y yo no me hice absolutamente nada, pero el violín se hizo pelota y eso fue lo que nos hizo tentar mucho, porque el violín quedó como una muñeca despeluchada. Por suerte no me hice absolutamente nada”, expresó. Además, Grimau destacó el buen recibimiento y aceptación que tiene la obra: “El teatro lleno absolutamente todos los días, disfrutamos mucho de las funciones”.

Susana Gimenez y Antonio Grimau brillan en Piel de Judas

Respecto de las funciones, la diva confirmó que el final será en Punta del Este, y que no habrá un retorno de la producción a la Argentina: “Estuve ocho meses haciéndola allá”, a la vez que reveló que su regreso al país será antes de mediados de año para preparar lo que será su regreso a la pantalla chica, no ya con especiales, sino con el programa que es un clásico de la televisión y que tuvo su última temporada al aire en el año 2019.

Cabe recordar que desde ese entonces hasta la fecha lo que se vio en pantalla conducido por Susana Giménez fue una serie de especiales, desde viajes hasta entrevistas intimistas, con personalidades tan disímiles como Wanda Nara y Mauro Icardi, Ricky Martin o Tini.

En la obra Piel de Judas, en la que también se encuentran Manuela Pal, Patricia Álvarez López, David Masajnik y Sebastián Slepovich, Susana encarna a Marion Bruckner, una mujer exigente e intensa que debe apelar al ingenio y a su ácido sentido del humor para enfrentarse a las infidelidades de su marido. El libro fue escrito por los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy, pero el personaje principal encaja perfectamente con el physique du rol de la diva, que nunca se priva de hacerle algunos guiños a los espectadores.

La pieza que se convirtió en un éxito en la Calle Corrientes en 2015 -que le valió el premio ACE a Mejor Actriz de Comedia-, en ese momento era dirigida por Arturo Puig. Además, esa instancia significó el retorno de “la diva de los teléfonos” a los escenarios después de un lapso de 24 años, momento en que logró ser vista por una audiencia que superó los 150 mil espectadores. Así, residiendo en Uruguay desde el inicio de la pandemia, Giménez retomó el año pasado la producción teatral del otro lado del Río de la Plata, bajo la dirección de Max Otranto, repitiendo el éxito logrado en la Argentina.