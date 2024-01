Pampita eligió a Lali Espósito para pasar una noche de pasión: la picante respuesta de la cantante (Rumis, La Casa)

Pampita Ardohain se caracteriza por su sinceridad y por decir todo lo que piensa. En esta oportunidad, estuvo invitada al nuevo programa de streaming Rumis, de La Casa, y tuvo una picante declaración. Cuando Vicky Braier, conocida como Juariu, una de las participantes, junto a Zaira Nara, Lolita Latorre, Fran Stoessel, Leandro Saifir, Lizardo Ponce y Cachete Sierra, comenzó un divertido juego de preguntas y respuestas con la conductora, sorprendió la contestación de la exconductora de El Hotel de los Famosos. “Tengo una pregunta para vos, Caro: si tenés que elegir a una mujer del espectáculo para pasar una noche, o que te parezca linda, o que te parezca atractiva, le darías un beso”, comenzó diciendo la influencer. Y Pampita, respondió con otra pregunta: “¿Si en algún momento me gustan las mujeres?”. “Claro, una mujer que digas: ‘me calienta’”, agregó Juariu. Entonces la exmujer de Benjamín Vicuña fue contundente: “Lali”.

Enseguida agregó: “Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta que es una bomba”. De inmediato, mirando a la cámara continuó con un mensaje a la artista. “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres”, aseguró entre risas. “Pero... si hay que apostar... ¿Pero la viste bailando en el escenario?. No, no, diosa”, afirmó Carolina asintiendo con la cabeza ante los comentarios de los influencers: “Chape tour”.

Estas declaraciones de Pampita sorprendieron a los fans de Lali y enseguida se viralizaron por las redes sociales. Así fue como la respuesta de la artista no tardó en llegar. Por medio de su cuenta de Twitter, la cantante escribió sin filtro. “Che, díganle a Pampa que yo re toy eh”, expresó divertida junto a varios emojis de caritas felices y varios corazones. Luego completó: “Diosaaaa”.

Lali Espósito le respondió a Pampita cuando dijo que pasaría una noche de pasión con ella (Twitter)

Entre estos divertidos comentarios, por estos días a Lali se la ha vinculado sentimentalmente con el periodista Pedro Rosemblat. Juariu, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) fue atando cabos a través de pistas en las redes sociales de ambos protagonistas. Si bien ella se dedica a la música y él conduce un programa de streaming, la influencer encontró algunas coincidencias. Así que en el programa de Telefe dio las iniciales, y terminó revelando que se trataba de Lali y el también humorista conocido como El Cadete. De hecho, Juariu aseguró que la intérprete de “Disciplina” fue a verlo a un show en el Konex y que todos estos serían indicios de un posible romance entre ellos.

Finalmente, durante el viernes pasado, Ángel de Brito en LAM (América) mostró la primera foto junta de la pareja. En esa postal se los pudo ver a ambos en un restaurante de Palermo, sentados uno al lado del otro, y la periodista Maite Peñoñori contó la información que le llegó de parte del entorno del humorista: “Hace bastante que están saliendo, se están conociendo. La están pasando bien sin rótulos”, afirmó.

El conductor aseguró que “esta es la primera vez que se los ve juntos”. Mientras que Peñañori señaló: “A mí me cuentan que la vieron varias veces a ella en la casa de él, tampoco estaban en postura de ocultarse”, “Amigos con derechos”, apuntó el conductor, mientras de fondo se veía la instantánea tomada en un concurrido restaurante de la zona de Plaza Serrano, en la Ciudad de Buenos Aires. En principio, aunque ninguno de los dos ha blanqueado nada con respecto a esta relación, lo cierto es que tampoco lo ocultan. El shippeo en redes no tardó en llegar, fogoneado por el perfil ideológico nac & pop que mostraron ambos en diferentes etapas de sus carreras.