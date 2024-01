Su amor por Luis Miguel, el tatuaje que salió mal, la relación son sus fans y otros 37 hechos no tan recordados de Nicki Nicole

1. Su nombre real es Nicole Denise Cucco. Nació en Rosario el 25 de agosto de 2000.

2. Sergio Cucco, su papá, fue mecánico y en la actualidad tiene un lavadero de coches en Rosario. Su madre, Liliana Velilla, era ama de casa y niñera. Hoy está en las funciones administrativas de todo el equipo de su hija.

3. Desde chica, Nicki Nicole supo que quería ser cantante: “Agarraba la escoba y hacía shows en la cocina. Quería que todos me miren porque me creía Madonna”, contó alguna vez.

4. Antes de ser famosa, vivió un romance con un chico adicto a las drogas. Aunque quiso ayudarlo, la historia no acabó bien, hasta tal punto que su familia le prohibió seguir viéndolo. Esta relación la plasmó en uno de sus singles, “Plegarias”. “Llorando en las iglesias / Rogándole a Dios / Que tenga paciencia / Que no se olvide de vos”.

5. Sobre sus comienzos en la música, su papá contó en Cadena 3: “Empezó juntándose en la plaza San Martín, yo la llevaba y la iba a buscar en la bicicleta. Ahí hacía sus letras, hacía su freestyle. Al principio no las divulgaba. Después de golpe salió con un tema o dos que empezó a lanzar a nivel local y le planteó a la madre que se quería dedicar a esto”.

Nicki Nicole en sus comienzos, preparándose para cumplir el sueño que trae desde niña

6. Con bases que extraía de YouTube, realizó sus primeras canciones. Hasta que el rapero Jonavi la convocó para que lo acompañe en dos de sus temas, “Ahora quiere volver” y “No puedo seguir”.

7. En 2018, el productor Gonzalo Ferreyra buscaba nuevos artistas y en una fiesta llamada Boom Trap Party en un bar rosarino quedó fascinado con la voz y el estilo de Nicki. Esa noche le escribió a sus redes diciéndole que le encantaría producirla.

8. Al año siguiente y con producción de Ferreyra lanzó “Wapo Traketero”, una balada r&b con un rapeo filoso en el que se describe como alguien que no se deja encantar por cualquiera. “Quiero to’a la money, quiero una medalla / Por descartar giles que no dan la talla”, dice y, sobre el final, lanza una advertencia para sí misma y para las demás: “Wapo traketero, oh, siempre quiere verme / Y dice que es un santo... / No, no te dejes engañar”.

9. “Yo intentaba escribir durante el día y no me salía nada. Pero, llegada la noche, me iba a dormir y empezaban a surgir un montón de ideas. Entonces les mandaba audios de WhatsApp a mis amigos y así salió la letra de este tema”, le contó la artista a Billboard sobre la génesis de “Wapo Traketero”.

"Wapo traketero", el tema que partió en dos la vida de Nicki Nicole

10. Al poco tiempo de ser editada, la canción comenzó a tener vida propia. “Saqué Wapo... y a la canción le iba a bien: en una semana tenía 11 mil reproducciones, que para mí era increíble. Yo iba a la escuela de noche, porque la quería terminar más rápido. Estaba con mis amigas y me llega una mención de Instagram de Duki: había compartido mi canción y me había mencionado. Ahí me empezó a explotar el celular”, contó en Hard Knock TV.

11. Es de talla pequeña, mide 1.47 metros.

12. En agosto de 2019 ganó reconocimiento a nivel nacional e internacional al colaborar con Bizarrap en su Music Session Vol. 13.

13. Su primera pareja famosa y conocida fue el rapero argentino Khea. Sin embargo, por cuestiones que no fueron públicas, se terminó el amor.

14. Poco antes de lanzar el tema “Mamichula”, en el año 2020, anunció su romance con el cantante Trueno.

15. Tras un año de relación nuevamente se convirtieron en tema de conversación, y de polémica, pues durante una transmisión en redes sociales, donde Nicki Nicole era la invitada, reveló que después de su primer aniversario se había comprometido con Trueno por lo que sería su esposo.

Nicki Nicole y Trueno estuvieron juntos tres años y hasta se habló de casamiento

16. En la misma transmisión confesó que ya tenía el anillo de compromiso, demostrando que esa relación iba en serio. La controversia se desató por las edades de ambos en ese momento. Ella 21 y él, 20 años.

17. La relación finalizó a inicios de 2023. La razón por la que decidieron separarse continúa siendo desconocida, aunque la rosarina contó que algunas canciones de su último álbum, como “No voy a llorar”, se la dedicó a Trueno tras el final de su relación.

18. Tras estar soltera la mayor parte del 2023 finalmente confirmó su noviazgo con Peso Pluma, un cantante y compositor mexicano.

19. Este año en su sexto show en el Movistar Arena mientras interpretaba “Wapo traketero”, un tatuador irrumpió en el escenario para realizar su arte en el brazo izquierdo de la cantante, ante primero la sorpresa y luego el delirio de la multitud. Se tatuó en vivo mientras reprimía el dolor y continuaba cantando.

20. En una entrevista con María Laura Santillán, aseguró que lo más argentino que tiene es el mate. “Me ha pasado estar grabando en Miami y llevar el mate y que la gente lo mire como… ¿Qué es esto? Es como un té me decían. Llevar el matecito a todos lados y que la gente se lo quede mirando y después pregunte qué onda. Hay muchas cosas, pero no quiero decir malas palabras”.

Nicki Nicole durante su serie de conciertos en el Movistar Arena (RS Fotos)

21. En la misma entrevista reveló que sus inicios no fueron fáciles por su timidez. “En el freestyle a vos te ponen uno contra otro y no me gustó mucho el formato, prefería hacer freestyle para hacer canciones. Cuando arranqué obviamente no me imaginaba todo lo que iba a pasar musicalmente. Fue una locura, porque con la primera canción que saqué como solista todo explotó. Y me fui sacando la timidez. Era: voy y lo hago o me quedo tímida y callada”.

22. Mantiene una gran relación con sus fans. “He tenido días de mierda que un fan me los ha mejorado al 100%” aseguró en una charla en MoluscoTV. “Hay días que uno dice ‘quizás dejo todo’ y viene una persona y te dice ‘la estás rompiendo fuerte’...” dijo emocionada y siguió “como que ahí entendés por qué hacés lo que hacés, para que la otra persona también sea feliz, capaz la sacaste de un montón de cosas.”

23. De todos los contactos con sus fans, uno lo marcó para siempre: “Una vez encontré una noticia de un chico que se había suicidado y cuando entré a Instagram y puse mensajes, me había mandado que era su cumpleaños y si lo podía saludar. Nunca lo pude saludar porque ya había pasado mucho tiempo”.

24. Su relato continuó “Desde ahí dije ‘siempre que pueda tener un segundo para abrazar a alguien que me sigue, o hacerle saber lo importante que son y que cumplan sus sueños, lo voy a hacer porque realmente nunca sabés lo que está viviendo la otra persona’”.

25. Sus comidas favoritas son la tortilla de papas a la española y la suprema con puré.

Nicki Nicole: "Cuando arranqué, obviamente no me imaginaba todo lo que iba a pasar musicalmente" (Gustavo Gavotti)

26. Prefiere las servilletas de tela a las de papel.

27. Es fan de las zapatillas Nike. “Anteriormente nunca pude tener. Siempre eran o de mis amigos que me prestaban, o eran una réplica. Entonces, tener mis propias Nike piolas es como un logro y me gustan muchísimo”, dijo recientemente Nicki en una entrevista con Vodafone tras lanzar la canción. “A mí me dicen Nicki, hasta que Delaossa -rapero español-, me empezó a decir Naiki. Y se empezó a pegar que me digan así. Pero en realidad escribimos ‘naik’ para que la marca no nos haga pagar nada”, dijo sobre el título, en el que confunde su apodo con la marca de la pipa.

28. Sobre el origen de su nombre artístico contó: “Yo me llamo Nicole e Instagram, cuando empecé, no me dejaba ponerme Nicole Denisse, que es mi segundo nombre. Y yo intentaba, seguía intentando y, finalmente, me puse Nicki, que así me decían, y Nicole”.

29. Fue la primera argentina en ser invitada al show de Jimmy Fallon en Estados Unidos.

30. Se hizo su primer tatuaje a los 18 años y eligió el cuello solo para que no se lo viera su mamá. Lleva la palabra “bullshit”, que para ella significa rebelarse contra todos los estereotipos y ser libre.

Nicki Nicole y Peso Pluma, una relación que fueron confirmando en cuotas (Instagram)

31. La serpiente de color rojo que lleva en su antebrazo fue uno de sus mayores problemas porque le dio una reacción alérgica.

32. Es hincha de Newell’s.

33. “Me gusta mucho mezclar, absorber y desarrollar todo lo que voy leyendo y viendo. Escucho mucha música en inglés, pero no sé al 100% el idioma, entonces meto algunas palabras e intento mantener ese lunfardo argentino”, le dijo Nicki a Teleshow acerca de cómo construye un lenguaje para sus canciones. “Yo pongo la letra en mis videos porque los chicos de mi edad capaz la entienden, pero también está el que dice: “Uh, a ver esto que salió nuevo”, que tiene otra edad, otro tipo de mente y no entiende. Creo que todos, hoy en día, estamos hablando muy rápido y no se entiende nada”, agregó.

34. Le gustaría hacer una colaboración con Luis Miguel. “Yo estoy obsesionada con la música de Luis Miguel. De hecho creo que si me preguntás en qué época te hubiera gustado nacer, ir a los shows y eso, te diría que en los primeros años de Luis Miguel. Soy súper fan de sus primeros discos”, aseguró en Esquire.

35. Cuando no está haciendo música le gusta pasar tiempo con su familia y amigos. También en BMX y casi no tiene relación con el gaming.

El look de Nicki Nicole en la 24a entrega del Latin Grammy, realizada en noviembre pasado en Sevilla (Vianney Le Caer/Invision/AP)

36. Si está distendida suele subir los pies a otros asientos, mesas o lugares altos. Una vez en el Vip de una aerolínea la “retaron” por poner los pies sobre el asiento. “Viene la mina tipo ‘¿podés bajar los pies por favor?’ y yo ‘sí’, bajo los pies y después de inercia pum”, reveló divertida en el programa de Grego Rosello.

37. Le gusta mucho leer poesía, un poco de literatura y algunos libros de espiritualidad.

38. “El café me gusta también hacerlo yo bien batido, bien rico. Tengo esa manía. No sé por qué tengo esa manía de hacer todo. Soy medio rompe huevos en los ensayos: esto acá no, mejor esto allá. Y la gente “cómo esta metro veinte está acá dando órdenes la vamos a...”, le confesó a María Laura Santillán.

39. “Suelo enojarme muy poco. Pero me enojan las injusticias. Hablemos de los géneros. Me enoja que me pasen por arriba por ser mujer, o que me quieran pasar por arriba por ser mujer”. (Infobae).

40. “Lo que intento con mi música desde el día uno es que la gente se despeje, que pueda liberar sus emociones con cada canción. Y notarlo en cada show es lo que me hace estar súper contenta. Ver a toda la gente bailar. Ver a toda la gente reír. Emocionarse. Me bajo de los escenarios diciendo; vale la pena. Venir, tocar y ver a toda la gente bailando, cantando, disfrutando, es lo que me hace feliz, es un flash la música lo que te hace sentir”. (Infobae)