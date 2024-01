Nacho Viale pasó su cumpleaños en familia en Punta del Este: el particular saludo de Marcela Tinayre

Nacho Viale contemplando el panorama desde el balcón de la casa familiar en Punta del Este (RSfotos)

El pasado martes 2 de enero Nacho Viale festejó su cumpleaños número 43, y como cada año, fue Punta del Este el lugar elegido para la celebración. Casablanca, el chalet de José Ignacio que es el punto de reunión de la familia todos los veranos y el lugar para el descanso en el inicio de este 2024, luego de un periodo de mucho trabajo en que toda la familia estuvo involucrada en diferentes espacios televisivos.

Te puede interesar: Pampita despidió el 2023 con Roberto García Moritán y su hija Anita, sin sus hijos varones

En las imágenes exclusivas de Teleshow se puede ver a varios integrantes de la familia disfrutando de los momentos de relax en la propiedad que fuera adquirida en la década de 1970 por Daniel Tinayre. Es que el renombrado director de cine encontró allí un especial atractivo en el hecho de que esta casa estuviera ubicada en José Ignacio, un lugar que, en aquel entonces, se caracterizaba por ser un pequeño y tranquilo pueblo de pescadores a resguardo de la agitada vida del tradicional balneario oriental.

La reacción de Marcela Tinayre al advertir la presencia de los fotógrafos

La ubicación de la propiedad, situada a unos 40 minutos de distancia del centro urbano, le confería un encanto particular y una atmósfera de serenidad y desconexión, aspectos que probablemente fueron factores decisivos en la elección de Tinayre por este lugar para su adquisición inmobiliaria.

Te puede interesar: Fredy Villarreal debutó con Los Mosqueteros del Rey en Carlos Paz: “Es reconfortante escuchar la risa de los niños”

En estos días de festejo, entre charlas en los decks y caminatas por la orilla del mar, Marcela Tinayre expresó su afecto y admiración hacia su hijo a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram. En este escrito, la conductora destacó las cualidades de Nacho, tales como su claridad, sensibilidad, humildad y su integridad como persona. Acompañando estas palabras, sumó una serie de fotografías que capturan momentos de camaradería y afecto entre madre e hijo durante una cena familiar.

Familia y amigos se dieron cita en Casablanca, el chalet de José Ignacio que es el punto de reunión de la familia todos los veranos (RSfotos)

“Orgullosa de vos y de seguir compartiendo tantos momentos juntos en familia! Feliz cumple, Cachorro grande”, concluyó Tinayre, quien en el último tiempo fuera la conductora del programa Polémica en el bar en su 60 aniversario. transmitido por América.

Te puede interesar: Vitto Saravia y Manu Desrets, muy enamorados en Punta del Este: paseo en la playa y besos para la cámara

Tras ese posteo de Marcela, no tardaron en llegar mensajes de sus seguidores dejando saludos al productor y celebrando este comienzo de año, a lo que la conductora luego contestaría: “Agradezco a todos los bellos mensajes, por el cumple de mi hijo y por el 2024… ¡Gracias!”. Más allá del cariño expresado en redes, la conductora reaccionó al advertir la presencia de las cámaras con una mirada seria y elevando su dedo índice en señal de descontento.

“Orgullosa de vos y de seguir compartiendo tantos momentos juntos en familia! Feliz cumple, Cachorro grande”, saludó Marcela Tinayre a su hijo en las redes sociales (RSfotos)

Por otro lado, Lucía Pedraza, pareja de Nacho, también se sumó a las felicitaciones por su cumpleaños a través de sus historias de Instagram. “Feliz cumple corazón”, escribió la modelo, compartiendo diversas fotografías que reflejan los momentos felices y románticos que la pareja disfruta juntos, incluyendo escenas de celebración con vino y momentos de ocio en la piscina. También se la vio a la modelo en la amplia tertulia familiar, jugando con las mascotas y disfrutando del relax del este.

La relación entre Pedraza y Viale, que comenzó en 2017 gracias a las redes sociales, tuvo sus altibajos. Dos años después de su inicio, la pareja decidió separarse, aunque retomaron su relación tiempo después y, a principios de 2022, comenzaron a mostrarse más unidos que nunca en sus respectivas cuentas de Instagram. Actualmente, la pareja continúa su relación, compartiendo aspectos de su vida cotidiana a través de las redes sociales.

Nacho Viale disfrutando de sus vacaciones

En una entrevista reciente para el programa LAM (América), Nacho detalló que estaba ya trabajando en lo que será la temporada número 56 de Mirtha Legrand, ante lo que afirmó que estaba haciendo todo lo posible porque la tercera semana de enero se produzca ese retorno a la pantalla chica, además de los almuerzo al mando de Juana Viale.

En el mismo ciclo, Marcela Tinayre se explayó sobre su experiencia como madre y abuela, y proporcionó detalles sobre la situación actual de su hijo. Allí, reveló que, por el momento, él no tiene intenciones de convertirse en padre.

Nacho Viale con familiares y amigos festejando su cumpleaños

De verde, Lucía Pedraza, la novia del productor

“Nacho no quiere ser papá”, afirmó, aunque no descartó la posibilidad de un cambio en el futuro. “Nacho dice que ya tiene tres sobrinos que ama, pero a mí me encantaría que llegue otro nieto”, agregó Tinayre. Además, mencionó que, aunque mantiene una excelente relación con Nacho, es Juana quien más se asemeja a ella en personalidad y carácter.

El posteo de Marcela Tinayre para su hijo Nacho (Instagram)

Fotos: RS Fotos