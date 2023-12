Lali Espósito hizo un balance del 2023 y compartió una emotiva carta para sus fans: “Estoy orgullosa de jugármela”

El año de Lali estuvo marcado, musicalmente, por su disco, su histórico show en Vélez y su presencia en el Festival Equal, además de su gira pro diferentes países

Giras, chapes, su show en Vélez, el año de Lali Espósito estuvo cargado de emociones y de momentos únicos. Es por eso que antes de pasar la página, es decir de la llegada del 2024, la cantante quiso hacer un balance del 2023. Sin embargo, cuando la joven se puso a revisar su galería de fotos, se dio cuenta que elegir un par de recuerdos sería muy difícil. Por esa razón eligió volcar todos sus sentimientos en una carta dirigida a sus fans.

Te puede interesar: María Becerra, protagonista en New York: cantará en Times Square para el festejo de Año Nuevo

Con una foto de sí misma, con lentes de sol y bikini, la cantante encabezó su publicación en su Instagram. “No me sale hacer el clásico posteo de fin de año. Pensé qué fotos puedo poner y me abruma cuánto que sucedió. Pensaba en cómo hacer para plasmar todo lo increíble del 2023. Los momentos imborrables de este año son muchos. En lo profesional y en lo personal. En lo segundo soy más celosa de qué compartir. Aprendí eso con el tiempo”, comenzó diciendo la actriz.

A continuación, la artista hizo referencia a sus seguidores, quienes la acompañaron en las buenas y en las malas, en sus risas y en sus dolores: “A su vez, parte de lo que me sucede, es personal y ustedes (aquellos que me siguen con amor) son parte de mi vida. Entonces preferí escribirles para decir algo trillado de fin de año pero muy necesario: GRACIAS”.

Una de las imágenes que compartió la cantante en su posteo (Foto Instagram)

Así, la cantante de ‘2 son 3′ se deshizo en agradecimientos para la gente y recordó su show en el Estadio Amalfitani, uno de los grandes hitos que vio la música argentina este año, ya que Lali se convirtió en la primera mujer argentina en llenar el lugar: “Gracias a quienes durante este año hermoso me acompañaron. A quienes amaron mi disco y vinieron a mis shows. A cada uno de ellos. A los que vivieron ese estadio Vélez colmado, transformándome en la primera mujer en tener semejante privilegio. Gracias a los que simplemente me quieren, me bancan y están al día de lo que pasa conmigo. A los que me dan su cariño genuino en la calle, en las redes, en cada viaje y en donde sea”.

Te puede interesar: Así estará el tiempo para Navidad y la última semana del año en la Ciudad de Buenos Aires

Luego, la actriz también opinó de sí misma, de las decisiones que tomó este año y destacó el aprendizaje que tuvo: “Gracias al fandom que me banca el camino artístico, las decisiones y lo más personal también. Estoy orgullosa de mí, de lo logrado y de las personas que caminan conmigo. Estoy orgullosa de jugármela y de buscar siempre lo distinto en este camino del arte y de la vida. Siempre con amor.

A lo largo de su carta también hubo un momento destacado para su último álbum, ‘Lali’: “Gracias por este 2023 de disco, de giras, de fuerza, de baile, de energía y también de algunos dolores. Un año de aprendizaje, de romanticismo al taco, de emociones, de crecimiento y búsqueda”.

Lali Espósito hizo un balance de su año y compartió una emotiva carta para sus fans (Posteo Instagram)

En este año, Lali también formó parte del Festival Equal, el histórico festival de mujeres de la música argentina. Así, la artista brilló ante la mirada de unas 18.000 personas en el Hipódromo de Palermo. El evento contó con ocho exponentes –Connie Isla, Taichu, Soledad, Karina, Marilina Bertoldi, Emilia, Lali y María Becerra– pero representó a miles de mujeres.

Te puede interesar: Las sobras de Navidad: cómo conservar y recalentar el menú de Nochebuena sin riesgos

Antes de culminar su reflexión, la cantante subrayó las cuestiones que más cambió en este 2023 y a las que les dio más valor: “No saben exactamente qué cosas me pasaron pero sé que están ahí. Eso es muy hermoso. Este año revaloricé muchas cosas mías pero sobre todo la importancia del respeto, del amor y de los amigos que están en todas. Revaloricé mi respeto por el público y su sensibilidad y sobre todo revaloricé el poder de la cultura y de lo que hacemos desde el arte. ¡Fue un año muy zarpaaaaado!”.Por último, la artista habló del año nuevo, de las esperanzas que deposita en él y compartió buenos deseos para todos: “Estoy entusiasmada por el 2024. Por aprender más, por meterme más adentro, por ser más franca en todos los sentidos, por darme y darles más música y mejor. ¡Música y de todo! Les deseo a todos lo mejor. Les deseo ímpetu y ganas. Les deseo pasión y resiliencia cuando sea necesaria. Sobre todo les deseo momentos felices, amores ¡¡A darlo Trolooo!!”