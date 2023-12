Vitto Saravia y Manu Desrets, muy enamorados en Punta del Este: paseo en la playa y besos para la cámara

Vitto Saravia y Manu Desrets, juntos en Punta del Este (RS Fotos)

Como es tradición anualmente, numerosas figuras destacadas del espectáculo y empresarios optaron por celebrar las festividades de fin de año en Punta del Este. Un grupo de estas celebridades arribó previo a la Navidad, mientras que otros se sumaron en días recientes, con el objetivo de dar la bienvenida al año nuevo en este destino.

La jornada de este jueves, aprovechando las condiciones climáticas favorables, todos ellos, sin excepción, disfrutaron de las bondades de la playa, el sol y las diversas actividades que ofrece la costa esteña. Entre las personalidades presentes se destacan la modelo uruguaya Vitto Saravia y su pareja, el DJ argentino Manu Desrets.

Vitto y Manu disfrutaron de las bondades de la playa, el sol y las diversas actividades que ofrece la costa esteña (RS Fotos)

Ambos con ropa cómoda y amplia lograron disfrutar del tiempo en la playa, específicamente en uno de los paradores más reconocidos de la zona. La pareja, captada en un momento de relajación y sonrisas, fue fotografiada al momento de dejar el lugar. Al percatarse de la presencia de los paparazzi, interactuaron de manera lúdica con la cámara, manteniendo siempre un ambiente distendido y humorístico.

Cabe recordar que Silvina Luna fue expareja de Desrets además de amiga de Saravia, relación que se cortó desde el momento en que estos dos últimos comenzaran su romance. Sobre este hecho, Luna había realizado unas declaraciones en LAM en el año 2018 al blanquear lo que estaba viviendo.

Ambos con ropa cómoda y amplia lograron disfrutar del tiempo en la playa (RS Fotos)

“Sí, mi ex está saliendo con un amiga mía, besitos para los dos”. afirmaba Luna en ese entonces. “No estoy enojada, no hablamos más. Me cayó como un... me enteré por los medios, fue como medio feo, sin aviso. Éramos amigas, viajábamos juntas, me escribía para preguntarme cosas de cremas, boludeces, y no me contó. Eso es lo que me molestó. Es muy difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad, es fundamental. Fuimos amigas mucho tiempo”, describía la situación.

Sin embargo, tras ello reconocería: “Nunca sentí que él estaba interesado en ella, cero. Yo a él no le puedo reclamar nada porque lo dejé a él por otra persona, por el Polaco”. Para finalizar, destacó: “Lo único que a mí me molestó fue la falta de honestidad y enterarme por una revista o por la tele. En su momento le escribí para decírselo. Me dijo que no fue adrede, que no fue con mala intención”.

La modelo e influencer se encuentra alejada de la pantalla chica, pero no de las redes (RS Fotos)

Tras esas declaraciones, rápidamente Saravia recogió el guante y expresó lo que sentía: “Para mí el tema ya estaba terminado. Las cosas en la vida no están marcadas, el amor sucede y uno no lo puede digitar. Lo ideal no es salir con el ex de una amiga tuya, es la primera vez que me pasa, lo estoy transitando”.

“Con Manu nos unió la vida, el destino, nos cruzamos en el momento justo y en el lugar indicado, los dos solos y con ganas de enamorarnos. Hace mucho tiempo que cambié mi forma de ver las cosas, me dejo más llevar por lo que realmente siento o por lo que una persona genera en mí, sea un amigo un familiar, un chico. Vivir afuera me hizo conocer más de mí, de lo que quiero para mí. Nunca antes hubiera imaginado que Manu iba a estar ocupando este lugar en mi vida, pero sucedió y de pronto me encontré segura, tranquila, y enamoradísima”, explicaría la empresaria a la revista Caras.

Al notar la presencia de los fotógrafos, Vitto y Manu interactuaron con la cámara (RS Fotos)

“Es verdad que se enteró por los medios, pero también es verdad que yo intenté comunicarme con ella antes y no pude. Yo necesitaba hablar por teléfono con ella, no podía ser un mensaje de texto, y a ella con el teatro y sus horarios se le complicaba. Yo tampoco sabía que esas fotos en la prensa iban a salir tan rápido. Llevábamos una semana juntos y salieron las fotos, la verdad una lástima y entiendo que se sintiese mal, pero ella sabe que no hubo maldad. Por supuesto que hablamos y yo le dije toda la verdad desde lo más profundo de mi corazón. Esa mañana ella me había pedido que la llame a las 17, lamentablemente las fotos a las 15 ya estaban circulando. Es por ello que se entera por los medios, pero mi intención era decírselo”, cerró.