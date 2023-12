Entre copas y entre risas, las Calabró celebraron Navidad juntas: “Soy abstemia, pero hoy ameritaba”

El mensaje de Navidad de las hermanas Calabró y su mamá Coca (Instagram)

Las últimas semanas del año, las hermanas Iliana y Marina Calabró transitaron una inesperada trifulca mediática. Todo ocurrió a partir de unos dichos de la actriz en PH, Podemos hablar, donde refirió una supuesta distancia con la politóloga. Argumentó que la notaba alejada de ella y de su madre, Coca, sobre todo a partir de la muerte de su padre, el querido Juan Carlos, y que estaba demasiado enfocada en el trabajo por lo que no se veían tanto

Sus palabras rebotaron y sorprendieron al ambiente artístico, ya que se trata de una de las familias más queridas, pero antes que escalaran definitivamente, ambas partes le pusieron freno. Para ello, fue clave el festejo de los 50 años de Marina, celebrado junto a su amiga Ana Rosenfeld, en el que sellaron su reconciliación. Allí hubo besos, regalos y sonrisas, dejando atrás los rencores. Y para ratificarlo, las hermanas pasaron juntas las fiestas en compañía de Coca y compartieron un divertido video en las redes.

Iliana grabó el video en modo selfie, con las tres sentadas bien pegadas y una sonrisa inalterable en el rostro. “Acá estamos las tres Calabró para desearles una Feliz Navidad, hoy en familia. Le paso el turno a la más chiquita”, comenzó, y le dio el pie a Marina. “Medio pobre esto que me quedó”, dijo la periodista, observando el fondo de un gin tonic. “Es suave, yo soy abstemia pero hoy ameritaba”, aclaró antes de levantar de manera simbólica su copa.

La foto publicada por Iliana Calabró y replicada por Marina

“Brindamos por ustedes, porque el 2024 sea fabuloso, porque para el 31 no vamos a estar juntas. Que sea un gran año para todos, que venga la buena”, expresó Marina. Faltaba la mamá, que miró a cámara, juntó sus dos manos sobre su boca y mandó un beso para todos. “Los quiero mucho”. El video fue subido por Iliana y replicado por su hermana, y lo mismo ocurrió con una fotografía de la mesa larga navideña y un mensaje contundente: “Mi familia y yo le deseamos una Feliz Nochebuena”.

Los comentarios en la publicación, además de los saludos por la fecha tan especial, también hacen referencia a la felicidad de ver unida a la familia. Esa ligazón histórica que pareció resquebrajarse tras los dichos de Iliana en lo de Andy Kusnetzoff. Pero que afortunadamente no pasó a mayores, como lo revelaron los festejos acontecidos primero en conjunto con Rosenfeld, más mediático y glamoroso, y otro más íntimo, organizado solo por la periodista.

Después de algunas versiones que afirmaban lo contrario, Iliana y Coca dijeron presentes en la divertida celebración de Marina y la abogada y tuvieron un emotivo gesto con la menor de las Calabró. En vez de enfocar su regalo en lo material, lo dotaron de una alta carga simbólica, ya que le obsequiaron dos anillos que se pueden usar por separado, pero también juntos. “Es un anillo talismán”, definió al respecto la periodista en diálogo con Teleshow.

Por si quedaba alguna duda de que el cortocircuito entre las hermanas se trató simplemente de un chispazo, Iliana se mostró arrepentida por haber expuesto la situación familiar. “Ni yo entiendo qué me pasó y cómo fue que me dio esa necesidad de hacer catarsis y terminé angustiada.... Seguramente, ese no era el lugar ni el momento, pero pasó. Eso estaba en mí, y salió”, dijo frente a las cámaras de LAM. Y con la voz entrecortada, visiblemente conmovida, homenajeó a su padre, el recordado Juan Carlos Calabró, al repetir una frase que el artista solía utilizar: “El corazón tiene razones que la razón no entiende”.