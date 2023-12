Wanda Nara se quebró al recordar a su abuelo en la final del Bailando de Italia

La emoción de Wanda Nara al dedicarle un tango en la final del Bailando de Italia

Muchos sentimientos se le cruzan por la cabeza, son momentos decisivos para Wanda Nara en la televisión italiana. Tras meses de esfuerzo, la mediática se encuentra en la final del Ballando con le stelle, el certamen similar al Bailando por un sueño. Así, previo a definir su suerte, la participante destacó el apoyo de su familia. Fue ahí cuando, antes de mostrar su talento con un tango, se emocionó al recordar a su abuelo.

Te puede interesar: “¿Cómo que tengo leucemia y nadie me dice nada?”: Wanda Nara recordó cómo se enteró de su diagnóstico

Con la voz cortada, y los ojos envueltos en lágrimas, Nara se quebró al hablar de Cacho, el padre de su madre, quien le inspiró el cariño por el típico género argentino durante su niñez. “La música y el baile me transportan a mi infancia. La música, fuerte, fuerte, fuerte, me entraba en mi sangre desde niña cuando llegaba a la casa de mi abuelo, Cacho se llamaba el padre de mi madre, quien me permitió ser todo. Nuestro Lui era calabrés, de Calabria. Colósimo”, comenzó diciendo antes de su presentación.

La empresaria, que llegó a esta instancia como una de las figuras más fuertes, dio detalles de cómo eran los cumpleaños de su abuelo, en los cuales ella le hacía un regalo especial. “La gracia del cumpleaños de mi abuelo. Lo más lindo que podía hacer por él era cantarle un tango o tal vez él me ponía en pie y bailaba conmigo. Este tango se lo dedico a él, la última. Las cosas. Se trata de la vida. Estoy seguro que él es definitivamente la persona más orgullosa de mi”, concluyó la bailarina.

El tango de Wanda Nara en el Bailando de Italia

Con la emoción a flor de piel, la mediática bailó con su partenaire Pasquale La Rocca, cuatro veces campeón del concurso en diferentes partes del mundo. Tras completar su performance, la empresaria se quedó inmóvil abrazando a su compañero, mientras todos los presentes se ponían de pie y aplaudían. El momento fue compartido en las redes sociales de Nara, quien acompañó el video con la frase: “Ovación de pie, gracias a todos, sigan apoyándonos. Los amo”.

Te puede interesar: Wanda Nara le pidió ayuda a sus seguidores antes de la final del Bailando de Italia: “Necesito que lo consigamos”

Al comienzo de la jornada, la participante había compartido con sus casi 18 millones de seguidores un sentido pedido de ayuda. “Acaba de salir nuestra tarjeta de voto en todos los perfiles sociales de Ballando con le stelle. Para apoyarme en esta aventura, sólo tienes que poner un “like” en cada una de nuestras tarjetas sociales. ¡Votá por nosotros, necesito que lo consigamos! Los amo”, escribió Wanda, que en sus historias agregó un instructivo para facilitarle la tarea a los internautas.

Días atrás, la mediática había hecho un resumen de su paso por la competencia: “Ha sido un viaje maravilloso, apasionante desde el principio. Me estoy preparando con todo mi corazón para la final del sábado para no decepcionarlos”, escribió en italiano en su cuenta de Instagram junto a un video como prueba.

Ovación de pie para Wanda Nara

Es que a lo largo de toda la competencia quedó en claro cómo Nara se superó a sí misma y luchó contra su enfermedad. El año 2023 marcó un periodo de significativos y numerosos desafíos para ella. Más allá de estar acostumbrada a enfrentar diversas situaciones, particularmente estos últimos meses fueron cruciales en su vida. Durante la mitad del año, mientras se encontraba en la Argentina preparándose para volver a Europa con su familia, recibió la impactante noticia de que padecía leucemia.

Te puede interesar: El guiño de la China Suárez a la exnovia de Valentino, el hijo de Wanda Nara

Este diagnóstico transformó su vida radicalmente, y aunque inicialmente optó por no contar la noticia y mantener su estado en privado, pronto los detalles de su enfermedad se empezaron a conocer. Así, con el paso del tiempo y ya en proceso de tratamiento médico, la exconductora de Masterchef comenzó a compartir sus experiencias.