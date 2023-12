Marcelo Polino dio novedades de la salud de Antonio Gasalla y reveló los pasos que seguirá la familia

Marcelo Polino y Antonio Gasalla

Hace un tiempo ya que la salud y la situación personal de Antonio Gasalla preocupan al mundo del espectáculo. El capocómico sufre un daño cognitivo y en medio de un profundo hermetismo por su cuadro, trascendieron unas diferencias en su entorno que se tradujeron en el faltante de algunos objetos de valor de su domicilio.

En este panorama, uno de los voceros de Gasalla es Marcelo Polino, gran amigo del actor, quien mantiene contacto con el núcleo más cercano al actor, integrado su hermano Carlos y su cuñada Nieves. “Antonio está aún en el centro de rehabilitación, y están evaluando el traslado a un geriátrico. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque tiene que ser un geriátrico con especialidad en contener a los pacientes con demencia”, expresó el periodista con gran preocupación.

Polino destacó que el cómico está acompañado por su hermano, su cuñada y sus sobrinos. “Lo visitan mucho, le llevan las delicias que le gustan y recuperó peso”, señaló con esperanza. En este sentido, agregó que “Los médicos y la familia están evaluando un lugar que sea cercano, porque Carlos también es grande, y buscaban algo con esas condiciones”. Vale destacar que la institución elegida debe estar preparada para respaldar la complejidad del cuadro que reviste la salud de Antonio, cuya manifestación progresiva de la enfermedad exige atenderlo con sumo cuidado.

Polino tiene pensado visitar a Gasalla antes de partir rumbo a Mar del Plata donde será parte del espectáculo teatral de Fátima Flórez. El periodista busca ajustar su agenda entre los vivos y las grabaciones del Bailando 2023, donde se desempeña como jurado, y los detalles de su participación en la obra en la Feliz, y el acumulado de festejos propios de esta época, que incluyeron los cumpleaños de Matilda, la hija de Luli Salazar, y de Flavio Mendoza. “Ese embudo de fin de año es mortal”, resumió Polino, que sin embargo dejó en claro sus intenciones. “Mi idea antes es visitarlo antes de irme a Mar de Plata, me juntaré con el hermano y con la cuñada. No me quiero ir sin verlo ni darle un beso”, cerró.

Marcelo Polino le acercó a Antonio Gasalla el Martín Fierro a la trayectoria

En abril pasado Polino habia alertado sobre la salud de Antonio Gasalla y, siempre con la autorización de la familia, se refirió a la preocupación por el deterioro de su cuadro. “Está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”. Con estas palabras, hizo referencia a Julia Elena Díaz, una mujer que había intrusado la casa del humorista y que asegura ser amiga de Antonio y haberlo asistido durante el último tiempo.

En medio de esta situación, el pasado 9 de julio se le hizo un emotivo homenaje a Gasalla en la entrega de los Martín Fierro. El tributo en forma de video recopilatorio de su carrera fue presentado por el propio Polino, y quien subió a recibirlo fue Susana Giménez, en cuyo programa Gasalla recreó algunos de sus personajes más emblemáticos. Días después, la estatuilla del gaucho llegó a las manos del propio Antonio. Otra vez fue el periodista quien lo comunicó en sus redes. “Antonio ya tiene su Martín Fierro”, escribió Marcelo junto al emoji de un corazón. De fondo, la imagen de Gasalla en el lugar donde se encuentra internado, en silla de ruedas, con una media sonrisa y levantando el pulgar en señal de agradecimiento al público, a la prensa y a los colegas que le manifiestan su amor a diario.

.