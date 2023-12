José María Muscari compartió el momento previo de conocer a su hijo Lucio: “Me hace llorar hasta el día de hoy”

Muscari habla de su hijo

José María Muscari sorprendió a todos al contar en sus redes sociales que había adoptado a Lucio, un adolescente de 15 años. “Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él”, había asegurado el director teatral al obtener la guarda del joven, quien meses atrás se había hecho viral al contar que quería “ser parte de una familia unida”.

“Estoy súper movilizado”, le contó Muscari a Teleshow, en medio de una requisitoria periodística que lo tomó por sorpresa. Es que las repercusiones por su anuncio se expandieron por la comunidad artística y todos querían tener su palabra. “Ahora estoy súper enfocado en Lucio estos días”, agregó el productor.

“Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora es todo amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón”, consideró José María en su extensa publicación en las redes.

José María Muscari y su hijo Lucio

Luego de dar a conocer esta hermosa noticia, el productor publicó una historia en Instagram: “Aparezco por acá como puedo, mis emociones están muy a flor de piel, ya estamos en casa con Lucio, estamos aprovechando este ratito que me queda y no quería dejar de agradecerles tanto amor que recibí por todos lados. Por toda la gente del medio que me siento tan querido, no llegué a contestar nada de la cantidad de mensajes que tengo, el foco ahora esta puesto en Lucio”.

Además, Muscari explicó que quería compartir con sus seguidores un recuerdo conmovedor: “Quería mostrarles una historia que atesoro hace mucho tiempo antes de ser padre, hace unos meses, el día que estaba yendo a conocer a Lucio. Es una historia hermosa que la veo y me hace llorar hasta el día de hoy, cómo me sentía, con esa sensación de que iba a conocer a mi hijo. Véanla, es de hace unos meses”.

En otra publicación se lo puede ver a José María sentado en la puerta de una casa, un momento previo a encontrarse con el adolescente. “Estoy esperando un auto que me pase a buscar para ir al hogar donde vive Lucio. Esta historia es para guardármela porque es un antes y un después, en un rato voy a conocer a mi hijo. Después de hoy nada volverá a ser igual porque seré padre. Supongo que pueden imaginarse que tengo un montón de sensaciones encontradas, raras, la vida, esto de ir al encuentro de un adolescente”, aseguró el productor.

La alegría de la mamá de Muscari

La emoción de la mamá de José María Muscari tras escuchar que su hijo adoptó a un adolescente

El productor compartió un video con la reacción de su madre, apodada Cuky, al enterarse de que será abuela. “Este fue el maravilloso momento en que mamá Cuky influencer se enteró que es abuela”, dijo el director. “Este video lo guardé por meses para mostrar amor en estado puro”, agregó a continuación. En el audiovisual en cuestión, la mamá del director teatral grita y se quiebra hasta las lágrimas al enterarse de la noticia. “¿En serio? Te felicito hijo. Van a ser muy compañeros”, le dice la señora a su hijo al tiempo en que lo abraza.

“Te va a querer. Vos lo tenés que querer. ¡Mirá lo que me estás contando! ¡Un nieto!”, expresó Cuky, desbordada de la felicidad. A continuación, Muscari le contó algunos detalles sobre Lucio. “Tiene 15 años. Es re estudioso. Yo ya estoy chateando. Va a estar biología. Le gustan mucho los animales. Estuvo mucho tiempo de su vida en hogares...”, describió. “Estoy muy emocionada. Lo vas a ayudar con el corazón”, le dice Cuky a su hijo, llena de orgullo ante la noticia. “Como vos hiciste conmigo”, le devolvió Muscari, muy emocionado por la reacción.