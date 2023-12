Graciela Alfano se mostró sin prejuicios e hizo un sensual baile en bikini

La actriz se mostró sin prejuicios en las redes sociales

Desde que comenzó a incursionar en el mundo de las redes sociales, especialmente en instagram, Graciela Alfano mostró su intimidad con sus perros, su familia, y hasta compartió detalles de su vida cotidiana. A lo largo de toda su carrera se caracterizó por ser una mujer audaz, disfrutando de su libertad y de su figura. En ese sentido, ahora la actriz combinó ambas cosas y dejó ver los secretos de su cuerpo con un sensual baile en bikini.

Aprovechando sus días en la playa, bajo el cielo despejado de Punta del Este, Alfano se grabó de espaldas al mar. Al ritmo de la canción ‘Boombastic’, del DJ Shaggy, la mediática movió suavemente sus caderas luciendo su bikini color verde agua. “Pintó moverse así hoy. Muy slow motion, sintiendo cada milímetro de mi cuerpo mientras me muevo. Prueben, es toda una experiencia! Los quiero y los bendigo”, escribió la modelo, junto a emojis de corazón, para acompañar al video.

En diálogo con Teleshow, Alfano contó cómo son sus días y por qué eligió la playa para pasar fin de año, próxima a festejar su cumpleaños: “Vine acá hace un mes y medio, casi dos, me voy a quedar hasta después de las fiestas. Necesitaba estar un poquito conmigo misma, un poco de meditación, salir con amigos, hacer cosas para uno pero relajado, ningún esfuerzo. Después voy a entrar con todo. Los sagitarios siempre nacemos de las cenizas”.

Sensual, y siempre deseada, a sus casi 71 años la actriz revoluciona las redes con sus fotos y bailes, los cuales son liberadores para ella. De esta manera, sus publicaciones se llenan de comentarios positivos que le consultan sus secretos para mantener su figura.

En esa misma línea, otras famosas también resaltan a Alfano por su vitalidad y el trabajo de su cuerpo. Una de ellas fue Nequi Galoti, quien escribió: “¡¡¡¡¡Ayyyyyy pero que diosa del Olimpo mi amiga querida!!!!”. Horas después de su publicación, el video había alcanzado más de 370.000 reproducciones y recibido cerca de 20.000 likes.

No es la primera oportunidad que la actriz enciende las redes, el mes pasado se mostró disfrutando del sol recostada a metros de la pileta. Junto a las imágenes dejó un claro mensaje que buscaba resaltar la capacidad de disfrutar de la vida, sin importar la edad que se tenga. “¿Todavía crees que después de los 50 no vale la pena? Primero llegá y después me contas. ¡Hay mucho para explorar!”, afirmó junto al hashtag nueva longevidad.

La mujer, ícono del ambiente artístico, también había revolucionado las redes sociales cuando se mostró con un pantalón ceñido al cuerpo metalizado, una remera corta que dejó al descubierto su abdomen, una camperita blanca y unas botas de taco aguja con cadenas. Así bailó para la cámara. “Ser partícipe de este nuevo fenómeno, esta extraordinaria experiencia colectiva de una nueva longevidad, no nos define más la edad cronológica como personas sino nuestras experiencias, ganas y protagonismo. A celebrar esta vida con todo, a bailar cada día porque se nos da la gana, le guste a quien le guste. Los bendigo”, escribió junto al video.

Pronto, el posteo se llenó de comentarios de anónimos y de algunos famosos, quienes quisieron dejar su impresión. “Por favor, ¡qué mujer!”, le escribió la China Suárez, seducida por su belleza y sus movimientos. “¡Cuánta luz!”, sumó Leo García. “Espléndida. Forever young”, comentó Guido Suller.

Diariamente Graciela utiliza las plataformas para compartir mensajes inspiradores, motivacionales e invitar a otras personas (en su mayoría, mujeres que la siguen) a no limitar sus acciones y decisiones a la edad.

Esta filosofía de vida nació en parte luego de que hace unos meses le diagnosticaran un cáncer de riñón, por el que tuvo que someterse a una cirugía mayor para extirpar el tumor y el órgano afectado. Al mes, volvió a entrar al quirófano por un problema de tiroides.