Luis Ventura llegó a Miami con las estatuillas del Martín Fierro Latino 2023

Luis Ventura llegó a Miami

Luis Ventura, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), llegó este lunes a los Estados Unidos, donde se realizará por primera vez la entrega de Martín Fierro Latino 2023. El conductor de Secretos Verdaderos tuvo problemas con la VISA, pero finalmente obtuvo el permiso para realizar el viaje desde Buenos Aires hasta la ciudad de Miami.

El productor Diego Suárez Mazzea, encargado de la organización de la ceremonia, fue a recibir al periodista que llegó con varias valijas con las estatuillas para los ganadores. “¡Bienvenido a Miami!”, le dijo con alegría. Ventura sonrió y unió las manos en posición de rezo para agradecer al cielo por haber podido viajar a pesar de los inconvenientes.

Luis Ventura llegó a Miami para la ceremonia de los Martín Fierro. Fue recibido por Diego Suárez Mazzea

Ya instalado en el hotel, Luis empezó a ordenar las estatuillas que estaban guardadas en una caja, pero no quiso mostrarle nada a Diego para mantener en secreto a los ganadores. “Ya están las estatuillas, pero teóricamente no se las puedo mostrar antes. Así que lo lamento, muchachos. No pueden ver nada”, afirmó el periodista al llevar las cajas a otra habitación y cerrar la puerta.

Este fin de semana partió una delegación de famosos y periodistas de APTRA hacia Miami. De este modo, celebridades como Susana Giménez y Carolina Pampita Ardohain se encontrarán para participar de uno de los eventos más importantes del año. Cabe destacar que también es la primera vez que se llevarán las estatuillas argentinas al país del norte para premiar a las estrellas más destacadas del continente.

Luis Ventura y Diego Suárez Mazzea en Miami

La ceremonia se realizará en el teatro Manuel Artime y será transmitida a la Argentina por la señal NET TV. La conducción estará a cargo del Pollo Álvarez y Pampita Ardohain y un rato antes tendrá lugar la alfombra roja, presentada por Zaira Nara y Robertito Funes Ugarte.

Una de las primeras celebridades en arribar al aeropuerto internacional de Miami fue Susana Giménez, quien fue nombrada madrina de la celebración. Durante la mañana del sábado, bien temprano alrededor de las 5 AM, la diva llegó con un cómodo equipo de pantalón y sweater en blanco y negro. Con la calidez que la caracteriza, Su se mostró de buen humor no bien puso un pie en el aeropuerto. En el vuelo, proveniente de American Airlines, llegó en compañía de su vestuarista Marcela Amado y junto a ella lo hicieron Marcelo Polino, Estefi Berardi, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Quienes también arribaron a Estados Unidos fueron Rocío Oliva, Evelyn Von Brocke, Pilar Smith, Daniel Ambrosino, Cacho Rubio, Damián Rojo y Javier Ceriani, entre otros cronistas de espectáculos. Cabe recordar que la ex de Diego Maradona fue invitada especialmente por Suárez, ya que se acaba de recibir de periodista deportiva y entregará la estatuilla en esa disciplina.

Durante este domingo se esperaba el arribo de Jorge Lanata con su esposa Elba Marcovecchio. El conductor recibirá un reconocimiento especial, y además está nominado en las categorías programa periodístico internacional por PPT (El Trece) y programa de radio, por Lanata sin filtro (Mitre).

Sin embargo, por prescripción de su médico, Lanata permanecerá en Buenos Aires y será su esposa la que recibirá la estatuilla homenaje y eventualmente la que le corresponda por alguna de sus nominaciones. Vale recordar que durante este año el periodista vivió diferentes episodios de salud por los que debió internarse en la Fundación Favaloro.

En esta oportunidad, para la ceremonia de premiación se ha montado un estricto sistema de seguridad acorde a la legislación que rige en la Florida para este tipo de eventos. Bajo ningún punto de vista podrá ingresar sin disponer de la invitación oficial. Cada tarjeta es personal e intransferible y cuenta con el aval tanto del presidente como del secretario de APTRA.