Por prescripción médica, Jorge Lanata no viajará a Miami para los Martín Fierro Latino

Jorge Lanata no viajará a Miami (Crédito: Franco Fafasuli)

Durante el fin de semana empezaron a llegar a Miami los famosos y los periodistas para participar de la primera edición de los Martín Fierro Latino. Por unos días, la ciudad se vestirá de gala para las producciones más destacadas del continente, en la habitual entrega que realiza Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) con la producción de Diego Suárez Mazzea, que tendrá su estreno para la televisión y la radio latinoamericana.

La ceremonia se realizará en el teatro Manuel Artime y será transmitida a la Argentina por la señal NET TV. La conducción estará a cargo del Pollo Álvarez y Pampita Ardohain y un rato antes tendrá lugar la alfombra roja, presentada por Zaira Nara y Robertito Funes Ugarte. y de a poco todo empieza a tomar forma en la ciudad costera.

El primer contingente arribó en la mañana del sábado, encabezado por Susana Giménez en un vuelo de American Airlines. La diva de los teléfonos será la madrina del evento, y junto a ella llegaron Marcelo Polino, Estefi Berardi, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Para este domingo estaba pautado el arribo de Jorge Lanata, junto a su esposa, Elba Marcovecchio. El conductor recibirá uno de los reconocimientos especiales que se entregarán durante la noche, y además está nominado en las categorías programa periodístico internacional por PPT (El Trece) y programa de radio, por Lanata sin filtro (Mitre).

Sin embargo, por prescripción de su médico Lanata permanecerá en Buenos Aires y será su esposa la que recibirá la estatuilla homenaje y eventualmente la que le corresponda por alguna de sus nominaciones. Vale recordar que durante este año el periodista vivió diferentes episodios de salud por los que debió internarse en la Fundación Favaloro. El último ocurrió el 31 de octubre, hace menos de un mes, cuando se ausentó de su programa de Radio Mitre y luego informó su situación desde la entidad médica.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

“Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, relató vía telefónica con su equipo de Lanata sin filtro. Horas más tarde, su esposa aclaró más precisiones desde su lugar de panelista en El Diario de Mariana “El domingo él estaba bien, hizo el programa con normalidad, pero en la madrugada del lunes tenía un poquito de fiebre, un ruidito, una cosita, entonces hablamos con el médico y fuimos muy tranquilos a la internación”, detalló.

Luego de recibir el alta, Lanata se conectó vía Internet para recibir un premio Produ 2023 como mejor presentador de programa informativo por su ciclo Hache, y regresó a su rutina laboral. Estuvo al frente tanto de su programa de radio como del de televisión con la previa y la cobertura especial de las elecciones presidenciales que consagraron a Javier Milei. Sin embargo, los médicos le recomendaron no viajar a los Estados Unidos para evitar cualquier contratiempo respecto a su salud.

En lo que refiere a la premiación de Miami, en el rubro televisivo Lanata compite con Ahora con Oscar Haza (Mega TV) Bayly (Jaime Bayly – Mega TV / Canal NET Argentina), GPS (Rolando Graña – Grupo América Argentina / Paraguay) y Mega News con Mario Andrés Moreno (Mega TV). En la radio, la estatuilla la dirimirá con Actualidad (Radio 1040 AM / Miami) y Con sabor Argentino (Radio Caracol 1260 AM Miami).