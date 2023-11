Tras la polémica, Flor Vigna contó el detrás de escena de su video íntimo con Luciano Castro

Flor Vigna explicó por qué subió el video hot con Luciano Castro (Instagram)

En un abrir y cerrar de ojos, lo que debía ser un momento íntimo entre Flor Vigna y Luciano Castro se viralizó en casi todas las redes sociales. El viernes pasado la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video subido de tono en el que se la ve junto a su pareja. Y si bien borró el material de forma casi inmediata, las redes estallaron y se convirtió en el blanco de las críticas. Ante esta situación, la actual participante del Bailando 2023 decidió dar detalles y explicar lo sucedido.

A través de su cuenta de Instagram, la artista respondió la pregunta de un seguidor que le consultaba por la polémica y así dio más detalles de cómo pasó. “Fue todo antes de este show, estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba, no se por que por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”, comenzó detallando la joven mientras acompañó sus palabras con un fragmento del show en cuestión.

Según contó la artista, ella quería subir solo un fragmento de la grabación y sacar el momento en el que el Castro le introduce sus manos debajo de su falda, que fue lo que finalmente se vio.

De hecho, en la siguiente storie, la cantante de ‘Suelto’ contó cómo se sentía previo a ese show que debía dar y cuál era el momento que en realidad quería mostrar. “Esta era la parte del video que quería poner. Entre la gira y los laburos de los dos nos extrañamos mucho, y a veces un videito te ayuda a sentirte más cerca, perdón por el error y gracias a los que siempre están mandando su linda energía”, escribió junto a un video en el que se la ve a ella y a Luciano abrazándose mientras él apoya su cabeza en su pecho y ella besa tiernamente su cabeza. Las imágenes están acompañadas por la canción ‘Para Siempre’, de Benjamín Amadeo.

Este momento se suma a otro video que Vigna había subido días atrás. En el mismo se los podía ver acostados en la cama, uno encima del otro. En ese entonces, Castro pareciera estar desnudo mientras descansa y apoya su mano en el pecho de su novia.

Ambos materiales dejan ver un nuevo perfil en la carrera de Castro, que desde está en pareja con la bicampeona del Bailando, abrió la ventana a su intimidad. De esta manera el actor salió del hermetismo en el que se movía y con el que había desarrollado buena parte de su camino artístico. Así se prestó al estilo más espontáneo de su novia, algo que fue celebrado por los admiradores de la pareja.

Sabrina Rojas hablo del video intimo de Luciano Castro y Flor Vigna

Sin embargo, entre las muchas críticas que la bailarina recibió se pronunció Sabrina Rojas, ex pareja del actor y madre de sus hijos Esmeralda y Fausto. Invitada al programa de Ángel de Brito, LAM, la actriz fue consultada por las imágenes. La modelo pensó un instante antes de ensayar una respuesta. “Me cuesta hablar porque parece que estoy invitada para hablar de esto”, señaló la panelista de El debate, antes de emitir un juicio.

“La verdad no te la voy a decir”, expresó ante la insistencia de las angelitas. En cambio, accedió a dar una versión “más televisiva”. “Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años, que no está bueno que vean a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas”, señaló en referencia a Esmeralda y Fausto, los hijos que tuvo con Castro.