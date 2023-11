La historia detrás del reencuentro de Iliana Calabró con su hijo en Brasil: “Cuando llega el abrazo todo queda atrás”

La emoción de Iliana Calabró por el reencuentro con su hijo Nicolás (Video: Instagram @iliana_calabro)

“¿Qué es la felicidad? Esto: el abrazo de un hijo. Gracias, Dios, por mis hijos. Gracias, hijos, por tanto amor. ¡Vaya que te extrañé!”, escribió Iliana Calabró en las últimas horas en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 600 mil seguidores, con quienes compartió el video del emotivo reencuentro con su hijo mayor, Nicolás, fruto de su relación anterior con Fabián Rossi, con quien también fue madre de Stéfano.

Nicolás Rossi, de 30 años, vive en Brasil desde el año 2020, cuando se instaló en el país de origen de su esposa. Por ese entonces, ambos provenían de Italia, y decidieron viajar al estado de Bahía en medio de la pandemia del coronavirus. Allí, el joven trabaja en el área de turismo. E Iliana no los veía desde hace dos años, motivo por el cual decidió ir a visitarlos.

“Hace como cinco años que no venía a Brasil...”, dice Iliana en diálogo con Teleshow desde la sala de espera del consultorio de un dentista ya que tuvo un percance con una muela, que debió atender este martes por la mañana. Viajó a Bahía acompañada por su pareja, Luis Alberto de Stefano, quien fue el encargado de capturar las imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Mientras la actriz corría a los brazos de su hijo, que la esperaba en el aeropuerto, el hombre tomó su celular y relató lo que veía en vivo. “Ahí están, madre e hijo, después de dos años Iliana se encuentra con el nene. Emocionante. Nico hacía dos años que no veía a su mamá. Hoy, después de dos años, se vuelven a encontrar. Y yo estoy afónico. ¿Algo que decir? Nada que decir, chau”, se lo escucha como si fuera una voz en off.

Iliana Calabró junto a su pareja Luis Alberto de Stefano en las playas de Brasil (Instagram @iliana_calabro)

La hija de Aída Elena Picardi -popularmente conocida como Coca- y Juan Carlos Calabró logró acomodar su agenda laboral para disponer de una semana de vacaciones y disfrutar de unos días junto a su pareja, su hijo y su nuera. Uno de los motivos, además del reencuentro familiar, es que Nicolás conociera a Luis Alberto, ya que hasta el momento no había tenido oportunidad de hacerlo.

“Fue un viaje larguísimo: 14 horas y media”, detalla Iliana sobre el tiempo que demoró en llegar desde Buenos Aires hasta Bahía. Es que primero tomó un vuelo hacia San Pablo y luego otro con destino a Porto Seguro. “Se hizo muy largo -repitió-, es cerca, ¡es Brasil! ¡Tardamos como si mi hijo y mi nuera estuvieran en Europa; hubiéramos llegado antes!”, continuó e hizo una importante salvedad: “La alegría fue tanta; cuando hay estima, es lo que más trabajo te da. Cuando llega el abrazo todo queda atrás y se convierte en anécdota”.

La actriz también aprovecha los momentos libres del día para ir a la playa, descansar y recorrer. Es que su hijo y su nuera continúan trabajando, de manera tal que encuentran los espacios para poder pasar tiempo en familia: los almuerzos, las comidas por las noches. “En la medida en que se pueda, el plan es compartir, disfrutar, estar juntos, charlar mucho. Eso es lo que se extraña a distancia”, se sincera la también conductora.

Iliana Calabó también compartió en sus redes sociales la foto un atardecer desde la playa (Instagram @iliana_calabro)

Iliana Calabró es madre de Nicolás y Stéfano, quienes siempre intentaron mantenerse dentro de un bajo perfil y lejos de la escena mediática, particularmente cuando la actriz se separó de quien fuera su marido y padre de sus hijos, Fabián Rossi. Nicolás y su esposa regresaron de Italia en febrero 2020, en plena pandemia del coronavirus, y decidieron instalarse en Brasil ya que a ella le demoraron los papeles para poder trabajar en Argentina.

“Ella es brasileña y no está acostumbrada a no trabajar. Además, por más que él trabaje no les alcanzaba para mantenerse con un sueldo solo. Por eso se volvieron a Brasil. Un día me dijo que se volvían, que ya tenían los pasajes… fue el destino. Él había conseguido un trabajo a partir de abril, pero no se bancaban esperar, entonces se volvieron”, contó Iliana Calabró por ese entonces.