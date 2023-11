La emoción de Iliana Calabró por la vuelta de su hijo Nicolás a la Argentina: “Gracias Dios”

La emoción de Iliana Calabró tras la vuelta de su hijo Nicolás a la Argentina (Video: Instagram)

Este lunes Iliana Calabró compartió su felicidad a sus más de 600 mil seguidores de Instagram a través de un video que dura menos de cuarenta segundos pero está cargado de emoción. Se trata de la llegada a la Argentina de Nicolás, uno de sus hijos que está radicado en Brasil desde el 2020 y que la actriz no ve desde hace más de dos años.

“Ahí están, madre e hijo, después de dos años Iliana se encuentra con el nene. El nene chiquito...”, dice fuera de plano Luis Alberto de Stefano, pareja de Calabró, quien se encargó de captar el momento en que madre e hijo se funden en un abrazo interminanble. “Te extrañé”, le dice Iliana a Nicolás, mientras llora y se ríe. “Bueno, emocionante. Nico hacía dos años que no veía a su mamá. Hoy después de dos años se vuelven a encontrar. Y yo estoy afónico. ¿Algo que decir? Nada que decir, chau”, cierra de Stefano, mientras las imágenes muestran a la hermana de Marina Calabró llenando de besos a su hijo.

“¿Qué es la felicidad? Esto… El abrazo de un hijo”, comenzó expresando Iliana en el posteo con el que subió el video en cuestión. “Gracias Dios por mis hijos… Gracias hijos por tanto amor. ¡Vaya que te extrañé!”, cierra Calabró la publicación que rápidamente se llenó de comentarios emocionados, entre los que se destacan los de algunas amigas famosas como Georgina Barbarossa, Mirna Wons y Emilia Mazer, entre otras.

La emoción de Iliana Calabró tras la vuelta de su hijo Nicolás a la Argentina

Iliana es madre de Stéfano y de Nicolás, a quienes siempre mantuvo al margen de lo mediático, especialmente después de la escandalosa separación de Fabián Rossi, su ex y padre de los jóvenes. En 2019 el joven que hoy 29 años viajó a Italia para trabajar en el área de turismo, lo cual es su pasión. Sin embargo, a comienzos de 2020 y con los primeros casos de coronavirus, él y su mujer decidieron viajar a Brasil, de donde ella es oriunda.

“Mi hijo mayor, Nicolás, estaba viviendo en Italia con su mujer, pero se volvió el 13 de febrero y cuando llegó se enteró que había cuatro en la zona donde él vivía”, le había contado Iliana a Teleshow en abril de 2020. “Como no le entregaban los papeles a la señora para poder trabajar, se cansaron de esperar. Ella es brasileña y no está acostumbrada a no trabajar. Además, por más que él trabaje no les alcanzaba para mantenerse con un sueldo solo. Por eso se volvieron a Brasil”, dijo en aquella oportunidad. Y agregó que la vuelta fue sorpresiva: “Un día me dijo que se volvían, que ya tenían los pasajes… fue el destino. Él había conseguido un trabajo a partir de abril, pero no se bancaban esperar, entonces se volvieron”, resaltó.

“Los nacimientos de mis dos hijos fueron hermosos. Mirá que el primero nació sietemesino: el cordón umbilical se había atrofiado, entonces hubo que madurarlo el fin de semana para hacer una cesárea el lunes. Imaginate, cuando sentí el llantito, fue una de las cosas más hermosas de la vida. Y Stefano me costó; antes perdí dos embarazos”, le contó Iliana a este medio en julio de este año acerca del acto de convertirse en madre.

Iliana Calabró

“El puerperio fue terrible”, agregó en la misma charla. Y al respecto, desarrolló: “Se me habían tapado los conductos mamarios y hacía mastitis, levantaba fiebre. Hasta que llegó el doctor (Alfredo) Cahe, que me dio no sé qué medicación y me dijo que tenía mucha leche, el sacaleche me estimulaba, entonces era como una ‘súper producción’. Eso me descongestionó y di de mamar como dos años a cada hijo”.