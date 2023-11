Alex Caniggia habló luego de ser expulsado del Gran Hermano Vip de España: “Fui el ganador del pueblo”

Alex Caniggia volvió a la Argentina luego de su eliminación en Gran Hermano España (Video: Intrusos)

Este martes por la mañana Alex Caniggia regresó al país luego de su paso por Gran Hermano Vip de España, el cual terminó con su escandalosa expulsión. De buen humor y divertido con la situación, se dispuso a contestar algunas preguntas a los periodistas que lo esperaban a su llegada.

El mediático fue abordado por Intrusos (América) en el sector de arribos del aeropuerto internacional de Ezeiza y, según su visión, dijo que “la rompió toda” en el reality ibérico. “Conquisté tierras, como Cristóbal Colón, ¿lo conocés a Cristóbal Colón”, le dijo al notero del programa. Asimismo consideró que “la eliminación fue directamente injusta” a pesar de los motivos esgrimidos por la producción. “Yo fui el ganador del pueblo y eso no se puede comprar”, señaló.

Por otra parte, Alex confesó que todo este tiempo transcurrido en la competencia televisada “fueron dos meses duros”, dado que estuvo muy lejos de su pareja Melody Luz y de Venezia, la hija que tienen en común. Además, Caniggia definió cuánto le cambió la vida haberse convertido en padre. “Es como que directamente ahora soy otra persona”, dijo.

Alex Caniggia está de regreso en la Argentina

El notero quiso preguntarle por sus cuestiones familiares y el mediático se limitó a afirmar que quiere que su hermana melliza Charlotte gane el Bailando 2023 (América). Cuando le consultaron por el vínculo con sus padres, primero dijo: “Esa pregunta vamos a evadirla”. Sin embargo, un rato después confirmó que la imagen que Mariana Nannis subió a su cuenta de Instagram la semana pasada en la que se veía cenando con él, “es vieja, eso es toda fantasía de ella”. “Yo la verdad estoy muy bien con mi viejo, estamos amigables ahora y con mi vieja la verdad no tengo ningún tipo de relación”, agregó a continuación, destacando la buena sintonía que ahora mantiene con Claudio Paul Caniggia.

Por último, también fue consultado sobre si le gustaría recomponer la relación familiar. “Con mi vieja, por ahora no, y con mi viejo obviamente que sí”, respondió Alex. En tanto, sobre la grave denuncia por abuso sexual que Nannis lleva adelante contra su ex marido, declaró: “Eso es todo mentira”.

Un rato más tarde y ya instalado en su hogar, el mediático tuvo un emocionante reencuentro con Venezia y Melody Luz, del cual compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram. “¿Mamu? ¡Tremendo la mamu y la bebi! Hola Mamu”, se lo escucha decir a Alex mientras besa a su esposa en uno video que subió.

“Family Grizzlie unida. Las amo amores de mi vida”, expresó el hermano de Charlotte en el posteo, en el que además sumó emojis de corazones y caritas de osos. “Con mi bebi hermosa de mi vida. Dos meses duros sin verte pero ya estoy con vos hija de mi vida. Te amo”, escribió un rato después en otra historia que subió en la misma red social.

Charlotte Caniggia reveló que cambió por primera vez un pañal a su sobrina Venezia

Por su parte, Melody también expresó su felicidad en público tras el reencuentro con su pareja, a quien recibió con los brazos abiertos. “Hola súper papu. Te extrañamos tanto. Ya con mamu y bebi. La familia, lo más hermoso del mundo”, escribió la bailarina. Es que durante sus días en la casa de Gran Hermano, Alex nunca dejó de nombrar a su pareja, pero también se lo escuchó hablar con mucho cariño sobre su beba, que apenas tiene cuatro meses.

Durante la ausencia de El Emperador, la bailarina recibió cierta ayuda de parte de Charlotte, según contaron ellas mismas en la pista del Bailando 2023. “¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte...”, le preguntó Marcelo Tinelli a Melody, invitada especial a la salsa de a tres. “Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo... ¡agh! Ahí no me controlo y me saco”, dijo a la vez en que aseguró que nunca se peleó con Charlotte. “Nunca nos peleamos, no queremos, nosotras nos llevamos bien”, confirmó Caniggia, quien a la vez dijo que extraña mucho a su hermano, quien sigue en España compitiendo en la versión ibérica de Gran Hermano. “Somos muy unidos nosotros, así que queremos que vuelva”, subrayó.

Ahí, el conductor quiso saber cómo se las arregla Melody con las tareas domésticas. “Me ayudan mucho mis papás y mis amigos. Ahora mismo está con una amiga...”, comenzó a responder hasta que Tinelli la interrumpió: “¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?”. En el estudio se escucharon unas risas de incredulidad, pero la bailarina dejó bien parada a Charlotte. “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”, reveló Melody. “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”, insistió el conductor. “No... Pero bueno, siempre hay una primera vez, Marcelo”, contestó con orgullo la mediática.