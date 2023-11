Las imágenes de Camila Homs y José Sosa en su primer casamiento juntos

Camila Homs y José Sosa asistieron a su primera boda juntos (Instagram)

Camila Homs está pasando por una excelente etapa a nivel personal y laboral. La modelo es una de las participantes del Bailando 2023 que más se destaca desde que comenzó el ciclo de Marcelo Tinelli por la pantalla de América. Además, la expareja de Rodrigo de Paul volvió a apostar al amor de la mano de José El Principito Sosa, el jugador de fútbol de Estudiantes de La Plata.

Este fin de semana, la pareja participó de una fiesta de casamiento de unos amigos en común. A través de sus redes sociales, la mediática compartió con sus cientos de seguidores algunas imágenes de la boda en la que se divirtieron y pasaron un momento inolvidable rodeados de sus seres queridos.

Camila Homs y José Sosa posaron muy enamorados (Instagram)

En esta oportunidad, ambos lucieron muy elegantes y sofisticados. Por un lado, Camila optó por un vestido negro con recortes laterales de Pupe Tete, por el otro, José lució un traje total black. En las postales románticas, la pareja se mostró muy feliz. “Estoy enamorada de mi fotógrafo”, declaró la influencer en una de las historias de Instagram. Constantemente, Homs suele postear en sus redes sociales mensajes románticos hacia su pareja para expresarle todo su amor y cariño.

Por otra parte, la semana pasada Homs fue noticia luego de vivir un tenso cruce con Ángel de Brito, uno de los jurados del ciclo de América. Tras realizar su performance, al recibir el puntaje, el conductor de LAM le planteó una pregunta directa sobre las infidelidades. “Dijiste, Cami, que a tu mamá no le gustaban los infieles”, a lo que ella respondió: “No, a mí tampoco”. El periodista, picante, volvió a arremeter: “¿Te pasó alguna vez?”, y ella aseguró: “En una de mis últimas relaciones”, haciendo clara alusión a su separación de Rodrigo de Paul.

"Estoy enamorada de mi fotógrafo", dijo Camila (Instagram)

Finalmente, la joven le cuestionó a De Brito acerca de la opinión que había deslizado en las redes sociales sobre que ella era de una manera y se mostraba de otra. Sin dudarlo, el conductor respondió de manera tajante: “No me cierra tu imagen de inocente y buena persona, como me pasa con muchos participantes, especialmente por tus actitudes hacia Tini (Stoessel) y los mensajes que le enviabas. Veo una contradicción ahí”. Sin embargo, Camila argumentó: “Quizás, si hubieras estado en mi situación, habrías actuado de la misma manera”.

Más tarde, Camila concedió una entrevista a LAM y habló con el cronista del programa de las angelitas. “Me gustó aclarar con Ángel lo que había dicho sobre mí porque no me conoce. Yo dije que no me gustaban las personas infieles y, aunque conozco a mucha gente que acepta la infidelidad, yo no”, sentenció.

Además, confesó que está viviendo un momento en el que se siente más relajada y liberada. “Estoy más suelta pero también viene del amor esto, es que cuando uno está bien internamente y tu corazón está bien, todo está bien”, dijo poniéndose una mano en el pecho. “Estás re enamorada”, le dijo el cronista, y ella aseguró que sí. “Sí, mal. El amor llegó en un momento en el que no me lo esperaba y me hace recontra bien, cuando decís: ‘no, ya está, basta’, te das por vencida, y ahí llegó”, reveló muy feliz sobre su relación con Sosa.

Cabe recordar que Cami y de Paul vivieron una escandalosa separación, luego que el jugador de la Selección Argentina oficializara su noviazgo con Tini Stoessel, de quien se encuentra separado en la actualidad. Durante ese proceso de ruptura hubo varios escándalos mediáticos que protagonizaron, pero finalmente las aguas se calmaron. Tras superar este difícil momento, la joven blanqueó su romance con Sosa y por estos días disfruta de esta relación amorosa.