Solita Silveyra reveló quiénes fueron las dos periodistas que rechazaron la conducción de Gran Hermano

Solita Silveyra contó cómo fue elegida para conducir Gran Hermano (Video: Polémica en el Bar, América)

Allá por el año 2001, desembarcaba en la Argentina Gran Hermano (Big Brother), el reality show creado por John de Mol que revolucionaría la televisión mundial. Y, para sorpresa de muchos, la conductora elegida para llevar adelante el formato fue ni más ni menos que Solita Silveyra. “¡Adelante mis valientes!”, fue la frase que inmortalizó la actriz a la hora de saludar a los participantes. Y tanto el rating como la crítica la acompañó.

Lo cierto es que, invitada a Polémica en el bar, este domingo la heroína de telenovelas como Pobre Diabla o Amor en Custodia recordó cómo fue su convocatoria para el programa de Telefe y reveló qué dos consagradas periodistas fueron llamadas antes que ella pero rechazaron la propuesta.

“Me acuerdo que estaban Bernarda Llorente y Claudio Villarruel a cargo del canal. Y ellos estaban buscando una periodista, como se había hecho en España con (Mercedes) Milá. Así que estaban tratando de convencer a Mónica Cahen D’Anvers o a Magdalena Ruíz Guiñazú. Pero la dos dijeron que no. Entonces, se les ocurrió llamarme a mí”, reconoció Solita.

Magdalena Ruíz Guiñazú y Mónica Cahen D'Anvers fueron las periodistas que rechazaron Gran Hermano

Y luego se sinceró: “Yo no tenía relación con el lente. Estaba acostumbrada a que me filmara, pero no a hablar y a darme cuenta de que detrás de ese lente está la gente mirándome. Entonces, les pedí hacer una prueba y la hice. Me acuerdo que fui y me compré un saquito divino, yo era un palito así (de delgada). Y me gusté, así que dije ‘puede ser’.”.

Silveyra también habló de la frase de su autoría que marcó al programa. “Cuando empiezan a entrar los chicos a la casa era una fiesta. Yo me acostaba con el último que se metía en la cama y me levantaba con el primero”, dijo. Pero aclaró que no le gustaba que trataran de “vagos” a los participantes. “Una vez se me ocurrió decir: ‘¡Adelante mis valientes!’. Y me acuerdo que vino Villarruel y me dijo: ‘Mañana te matan todos los medios. ¡Llamar valientes a estos!’. Pero para mí eran valientes. ¡Hay que meterse en esa casa”, relató.

La actriz también se refirió al momento en el que le tocó contarle a Carolina Chiappetta que habían atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York y la participante se mostró sorprendida sin entender realmente lo que había sucedido. “Se lo dije porque era una noticia que impactó. Pero también porque era una bajada de línea que tenía que hablar del tema”, explicó Silveyra.

También recordó el casamiento de Gastón Trezeguet y Eleonora González. Y se tomó un momento para recordar a Silvina Luna, quien participó de la edición 2002 del programa. “Era un ser divino. Bailaba El Meneaíto porque se comía todo, todo, todo...Era muy buena mina. Yo estaba con ellos todo el día, eran como mis hijos. Fue un gran desafío, la verdad”, dijo Solita. Y confirmó que con algunos de los participantes continuó la relación más allá del reality. Y con respecto a Marcelo Corazza, actualmente investigado por la Justicia por los delitos de asociación ilícita y corrupción de menores, aseguró que la noticia de su acusación fue “un golpe enorme”.

Cabe recordar que, en la actualidad, la actriz se prepara para volver al teatro junto a Osvaldo Laport de la mano de La fuerza del cariño, una obra que contará con la dirección de Corina Fiorillo y Leo Cifelli con la que debutará en el mes de enero en una sala a determinar de la ciudad de Buenos Aires y con la producción de Carlos Rottenberg.