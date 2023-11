La transmisión de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense rompió un nuevo récord en audiencia

La transmisión de Boca-Fluminense marcó un récord en la televisión argentina (Reuters)

El fútbol es una de las grandes pasiones de los argentinos. En ese contexto, el emocionante partido entre Boca Juniors y Fluminense, el equipo de Río de Janeiro disputado el sábado pasado en Brasil por la Copa Libertadores de América, se convirtió en uno de los eventos más esperados del año. Hasta el país vecino viajaron miles de argentinos que aprovecharon los días del fin de semana para presenciar en vivo el encuentro por la final de fútbol.

Te puede interesar: Cuántos millones de dólares embolsará Boca Juniors en la Copa Libertadores y el premio extra que recibirá si se consagra campeón

Así, las playas de Río primero y luego el estadio Maracaná se vieron inundados de banderas celestes y blancas, con hinchas de todos los lugares del país. Aunque el cambio monetario no es favorable, los argentinos emprendieron el viaje y, según comentaron, algunos hasta se endeudaron en grandes cifras de dinero para poder alentar al club azul y oro.

Finalmente, el resultado no fue el esperado para los hinchas de Boca, porque perdió 2 a 1, pero la pasión de la Conmebol Libertadores fue lo más visto del año, con 89,23% de encendido y 31,80 puntos de rating para la señal Telefe, algo histórico para estos tiempos en que la televisión abierta ya no mide tanto. Para tener una referencia, El Trece con la proyección de la película Sexy por accidente apenas arañaba los 2 puntos, mientras que el resto de las señales no llegaba a 1 punto.

Te puede interesar: Tras la reunión de emergencia en Brasil, se confirmó que la final de la Copa Libertadores se jugará con público

Con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, se convirtió en lo más visto en lo que va del año. Se trató de una cobertura histórica, con ocho horas y media de trasmisión, desde Río de Janeiro y Buenos Aires para que todos los hinchas pudieran acompañar la previa y el durante del encuentro.

Boca Juniors y Fluminense jugaron la final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Las horas anteriores al partido se vivieron con mucha intensidad y nerviosismo. Y la transmisión logró acaparar la atención de los fanáticos, con un share de 61,71% y 10,47 puntos de rating constantes. Al finalizar la primera mitad, los números se mantenían, aunque el partido ya se fijaba en los 29 y empezaba a amenazar la barrera de los 30, cosa que finalmente ocurrió a las 18.19, cuando Boca iba en busca del empate luego de que Germán Cano anotara el gol para el Tricolor. A medida que se acercaba el desenlace, el termómetro del rating continuaba en ascenso y llegó a marcar 34,1 a las 18.39. Por entonces, el resultado marcaba tablas gracias al gol del peruano Luis Advíncula y todo parecía encaminarse hacia un tiempo suplementario.

Te puede interesar: El jugador que se metió “por la ventana”, los dos acompañantes y la duda de Almirón: Boca confirmó la lista para jugar contra Fluminense

En el alargue, con el encendido en niveles históricos, Fluminense sacó ventaja con el tanto de John Kennedy y logró mantenerla hasta el final para alzarse con la primera Copa Libertadores de su historia. En la pantalla de Telefe, el pico de rating tocó los 36,4 y para encontrar un un número comparable hay que remontarse a la final del Mundial de Qatar que consagró a la Selección Argentina. En aquella oportunidad, la transmisión de la TV Pública tuvo un promedio de 38,4 puntos de rating, con un pico de 40,9, según registró la medidora Ibope. Al finalizar el encuentro, a pesar del malogrado resultado para Boca, el rating se mantuvo en 19,74 puntos con un share de 73,52%.

Cabe destacar, que además de la señal de Telefe, la pasión de la Conmebol Libertadores pudo seguirse de forma gratuita por streaming, a través de Pluto TV. Otra alternativa, a través del cable básico, fue la señal Fox Sports, con Hernán de Lorenzi y Miguel Osovi. Por otra parte, Mariano Closs y Diego Latorre fueron los encargados de narrar el partido por la plataforma Star+. En las redes sociales, con reacciones en vivo y en directo y los infaltables memes, propios de las grandes citas, se pudo completar una cobertura récord en la televisión argentina de este año.