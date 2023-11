Lourdes Sánchez le respondió furiosa a Flor Vigna: “No me gustó cómo me dejó como mujer”

Lourdes Sánchez Manifestó Su Enojo Contra Flor Vigna (Video: Intrusos, América)

En el Bailando 2023 (América), Lourdes Sánchez había revelado que con su pareja, el productor Pablo Chato Prada, contemplaban la idea de añadir a una tercera persona a su relación. Así, incluso compartió los nombres de las celebridades que cada uno considera atractivas: Pampita Ardohain para él y Luciano Castro para ella.

En ese marco, Flor Vigna, pareja de Castro, fue la que llegó en la última emisión a la pista de baile, donde se tomó unos minutos para referirse a las declaraciones de su colega, además de hacer una revelación sorprendente. Así las cosas, expresó su orgullo por el atractivo de su pareja y su falta de celos al respecto. Incluso Marcelo Tinelli coincidió con ella en este punto.

“Siento que es un papichulo y que todas me lo quieren chorear”, comenzó la bailarina su relato, para luego ratificar: “Es un potro, encima conocen el envase nada más, porque por dentro es el hombre de mi vida”. Además, reconoció que le gusta que el hombre que está con ella sea deseado: “Un poco me calienta”, fue más allá en su descripción, un pensamiento que también compartió el conductor.

Sin embargo, Vigna no vio con buenos ojos los comentarios previos de Sánchez, al mencionar una situación en la que la mujer del Chato la había elegido para ser eliminada del programa, lo que le pareció una provocación. Al ser consultada sobre si ella y Castro tenían “permitidos” en su relación, Vigna admitió que no habían discutido el tema, pero no descartó la posibilidad en el futuro. En cuanto a la bailarina, disparó: “Me dijo que antes de la pandemia Lourdes ya lo estaba tiroteando. Me dijeron que tuvo muchos affaires, que estuvo con mucha gente. Me contó muchas de las personas con las que habría estado”.

Tras este episodio, Lourdes Sánchez se refirió a las declaraciones de la exCombate en una entrevista con el ciclo Intrusos (América). En diálogo con Florencia de la V, la bailarina expresó: “Por suerte tenía gente con la que estaba hablando y todos se empezaron a hacer eco del tema y me empezaron a escribir y me tranquilizaron”.

Flor Vigna opinó de Lourdes Sánchez (Video: Bailando 2023, América)

Además, no pudo disimular su enojo con su colega: “La parte que más me duele es que tanto Pablo como yo sabemos perfectamente cómo somos como personas y como pareja. Estamos hace 12 años juntos, el tema infidelidad no cabe en nuestra relación, no es un tema, no nos preocupa. Pero mi nene tiene 7 años y yo no quiero que lo jodan en el colegio, no estuvo bueno”.

“Si yo me tengo que guiar por las cosas que se dicen de uno y del otro, vengo y lo expongo en la televisión, no hay uno que se salve. Nunca viví una situación así, es la primera vez realmente tan fuerte, tan íntima, tan mentira. Es una mentira total. Pero habla más de ella que de mí”, explicó Lourdes.

“Sorprende, ella no sé si nos quiere vender un papel que no es. Todo el tiempo dice que es buena, que tiene buena vibra. Esas cosas no hay que decirlas, caen por sí solas. Nosotros sabemos cómo somos atrás de cámara. Ella todo el tiempo te quiere imponer ese papel de santa, de buena. Pero acá pisó el palito, quizás es la auténtica Flor Vigna y está bueno que se muestre así como es”, señaló, muy enojada.

“Evidentemente no entendió lo que yo hablé con Marcelo. Fui muy clara, me dijeron que tenía que decir mi permitido acá en la Argentina. La verdad es que no se me ocurría nadie y me acordé de Luciano Castro”, aseguró Sánchez.

Cuando le consultaron si había recibido mensajes de Luciano, la bailarina respondió: “No quiero exponerlo a él, pero me adjudicaron que le mandé un mensaje, pero yo jamás le mandé mensajes. Ni le mandaría, si tengo ganas de joder, lo hago, separada de mi marido como lo he hecho”. Por último, afirmó que no le interesa ni siquiera que Flor Vigna le pida disculpas por sus declaraciones, pero no respondió acerca de si el actor le habría mandado algún mensaje en el pasado.