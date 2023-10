El hermano de Mariana Nannis fue liberado tras ser denunciado por violencia de género: “Me pusieron una perimetral”

Gonzalo Nannis recupero su libertad tras ser detenido por violencia de género (Video: Intrusos, América)

En la noche del domingo se produjo la detención de Gonzalo Nannis en el marco de una acusación de amenazas de muerte a su expareja, en un hecho que habría ocurrido en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires. Los sucesos se desencadenaron pasadas las 20.30 de ese día, cuando la mujer llamó al 911 y detalló que habían tenido una acalorada discusión.

Tras la denuncia, oficiales de la Comisaría Vecinal 14A arribaron al edificio ubicado sobre la calle Vidt al 2100, donde detuvieron al acusado. Según expresaron fuentes policiales a Télam, el hombre quedó detenido a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte por el delito de amenazas en el contexto de violencia de género.

Sin embargo, pasado el mediodía de este lunes, el hermano de Mariana Nannis fue puesto en libertad y en un móvil con Intrusos (América) dio su versión de los hechos. “El domingo a la noche llegué de laburar, estaba cansado y le dije ‘me voy a clavar tres cervezas’ y me preguntó si la estaba amenazando. Fui a comprar las cervecitas para mí y para ella y cuando volví ya había llamado a la policía por amenazas, que yo le dije que le iba a clavar tres puñaladas, una cosa de locos. Eso fue lo que pasó”.

Más adelante, Nannis contó otra situación similar. “El 14 de enero de 2021 me saca de mi casa por violencia de género porque ella tiene una hija de 16 años que ahora vive en ese departamento que es de mis abuelos. Esa hija vivía con sus abuelos porque la madre no la podía criar, pero cuando se murió la abuela vino a mi casa y el día que la nena quiso invitar a un novio a dormir me hizo una denuncia por violencia de género, y oh, casualidad, ayer cuando no le dejé entrar a otro novio, me hizo la denuncia ya no por violencia de género sino por amenazas”, expresó.

Mariana Nannis y su hermano Gonzalo (Archivo)

“Quiere dejar entrar a mi casa al novio que tiene más de 18 años, por lo visto a la madre no le importa ir en cana, pero la hija tiene 16 y es menor de edad. ¿Se entiende el correlato?”, continuó con sus palabras. Acto seguido, sacó de su billetera un mechón de pelos que, según denunció, le fueron arrancados de su cabeza por parte de su pareja, aunque él hasta el momento se había abstenido de realizar denuncias contra ella por supuestos hechos de violencia que habría ejercido su mujer con él.

Incluso fue más allá y aseguró: “El 4 de noviembre del año pasado, me hizo una denuncia, me sacó de la casa y metió a un tipo que conoció por Facebook y hace poco me entero por el relato de mi hijo que este tipo los recagaba a trompadas y mi hijo terminó en el hospital con la nariz rota. Y ella no hizo la denuncia al tipo porque sabe que si se demuestra el hecho le hacen una exclusión de hogar, ella saber muy bien la que se le viene”.

“Ahora estoy en libertad con una orden de alejamiento a la espera de mi descargo”, explicó el hombre, que cabe recordar que ya había tenido un inconveniente legal con su expareja y madre de dos de sus hijas, Cinthia Blaquier, tras lo cual se dictaminó que tuviera una perimetral también sobre la otra mujer.

Meses atrás, Gonzalo Nannis había aparecido en los medios de comunicación con distintas acusaciones hacia su familia, especialmente contra su hermana y su papá, a quienes acusa de haberlo despojado de una propiedad que le correspondería. La disputa entre ellos estalló por la herencia de una mansión situada en Olivos, en la calle Corrientes, donde nacieron y crecieron los hermanos Nannis.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.