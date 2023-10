Natalia Oreiro brilló con un impactante vestido en la final de La Voz Uruguay: el detalle que llamó la atención

Natalia Oreiro en la final de La Voz Uruguay (Canal 10)

La Voz Uruguay llegó a su final luego de cuatro meses en el aire donde una gran cantidad de estrellas emergentes se hizo presente con la intención de deslumbrar tanto a los coaches como al público. El sueño en común era lograr que su talento sea reconocido por todos y poder obtener un lugar desde el cual proyectarse en la escena local e internacional.

Para graficar ese momento, la conductora Natalia Oreiro compartió a través de las redes sociales un emotivo texto que comienza con un extracto de una letra de una de las bandas pioneras del rock nacional: “‘Todo tiene un final’, decía Vox Dei. Anoche fue la final de La Voz Uruguay, un ciclo que amé conducir, por el que pasaron grandes artistas con muchos sueños”.

Una imagen del back, en la previa de la salida de Natalia Oreiro al escenario de La Voz Uruguay (Fotos: Prensa Jorge Rey)

Tras ello también se ocupó en reconocer el trabajo en equipo que se realiza en el programa que se emitió por Canal 10: “Ojalá se lleven algo de todo el amor que el equipo que hace La Voz le pone a su tarea. Es enorme el compromiso y la dedicación de cada área. En un mundo cada vez más hostil, la humanidad, la pasión, el respeto y el talento se agradecen a mares”, expresó.

En el mismo sentido, enumeró una serie de agradecimientos: “A cada persona que confió y acompañó, que me miró a los ojos y me preguntó cómo estaba, que me escuchó, me vistió, maquilló, peinó, me dio agua... y tantas, tantas cosas hicieron por mí en este proyecto”, reveló en un sentido mensaje en el que no quiso que nadie quede afuera al demostrar su gratitud con el grupo de trabajo.

Natalia Oreiro junto con Jorge Rey en la final de La Voz Uruguay

También se tomó un momento para referirse al esfuerzo que hacen las familias y que no siempre se ven, pero son necesarios para que todo funcione: “A veces en la vorágine uno se olvida lo que cuesta... a todxs nos cuesta. Dejar a nuestras familias tantas horas... a ellos también ¡gracias! ️Hasta siempre compañeros y compañeras, se les quiere mucho y se les va a extrañar”, cerró expresando su agradecimiento a cada persona que contribuyó al proyecto, subrayando la importancia de la empatía y el esfuerzo colectivo en tiempos difíciles.

Para la ocasión, la actriz y cantante deslumbró con un vestido rojo con corset y una falda de tul, diseño exclusivo de Jorge Rey, quien aseguró que “siempre es un placer acompañar a Natalia Oreiro con sus ideas y creatividad”. Acompañaba esa pieza un guante de látex al tono, todo coronado con un oportuno fascinator de Florencia Tellado con motivo musical y zapatos de Luciano Marra.

Con la dirección de estilo a cargo de Rosario San Juan y Luli Gemelli, cada aspecto del atuendo fue meticulosamente considerado para lograr una armonía visual completa. En el maquillaje, Fernando Castillo fue el profesional responsable de crear un diseño distintivo, al incorporar un delineado bicolor en blanco y negro que resaltó la mirada, complementado con glitter en los párpados. Además, se aplicó rubor en las mejillas para añadir un toque de calidez al rostro y se optó por una tonalidad de labios intensamente roja para completar la estética general.

Ningún detalle quedó librado al azar en el look de Natalia Oreiro en la final de La Voz Uruguay

Así llegó a su fin un largo camino que había empezado con las audiciones a ciegas, continuó con las batallas y las instancias eliminatorias hasta que cuatro participantes se disputaron el título. Agustín Casanova apadrinó a Clara Hill Lavista; Rubén Rada a Vanessa Corrales; Lucas Sugo a Santiago Buere y Valeria Lynch a Federico Garat, quien finalmente resultó ganador del ciclo, con el 43% de los votos. Así, Valeria se convirtió por primera vez en coach ganadora del certamen, logro que ya había obtenido en la versión “kids” del ciclo.

Natalia Oreiro en la final de La Voz Uruguay

Natalia Oreiro confirmó además que habrá una edición 2024 de La Voz Uruguay