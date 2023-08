El sentido mensaje de Pablo Novak por la muerte de Chico Novarro: “Se fue mi papá, hermoso y amado”

Chico Novarro con sus hijos, Pablo Novak y Julieta Novarro

El cantautor argentino Chico Novarro, uno de los autores e intérpretes preferidos de música melódica en Latinoamérica, falleció a los 88 años en la mañana de este viernes. Y su hijo, Pablo Novak, se volcó a las redes sociales para recordarlo con una fotografía y unas sentidas palabras.

“Se fue mi papá, hermoso y amado”, acompañado de un corazón, fueron las palabra elegidas por el actor y cantante que en cada oportunidad que tuvo habló de la sangre de la actuación que posee, como aquella charla con Teleshow donde, al momento de referirse a su hermana JUlieta, también reconoció: “Somos artistas de la misma familia y heredamos (el oficio) de ser actores. Para mí la actuación, la dramaturgia, los guiones, todo esto es un veneno que una vez que lo tenés inyectado lo hacés toda la vida. Siempre estás pensando en términos de argumento de obras, de a quién le puede gustar”.

Descendiente de una familia muy humilde donde su padre fue zapatero y su madre ama de casa, Chico Novarro logró el éxito con su carrera a nivel internacional y se sostuvo en el tiempo. Sus tangos y boleros dejaron huella en la historia musical de nuestro país y han sido interpretados por grandes artistas de toda América.

Autor de “Debut y despedida”, “Algo contigo”, “Como”, “Cuenta conmigo”, “Arráncame la vida” y “Carta de un león a otro…”, entre otros temas, han hecho de Chico uno de los artistas preferidos de todas las épocas.

Novarro empezó como baterista en orquestas de jazz. Luego se diversificó y cantó con comodidad en terrenos bien diferentes de la música, especialmente en ritmos como el bolero y el tango, pero también en el jazz, el rock, la cumbia y el pop. Él mismo se ha definido como una persona dispersa e inquieta. “Recuerdo esos días donde ensayaba, donde tenía la incógnita de cómo iba a salir todo. Y ese pequeño estrés que acompaña antes de un estreno”, solía rememorar.

“Todos los días se descubre algo, por ejemplo Pablo (Novak) ahora hace coaching y enseña teatro porque aprendió mucho. Eso algo que me gusta porque lo hace diferente”, sostuvo Chico hace algunos años respecto de las inquietudes de su hijo, reconocido también por su participación en la pantalla grande y en el teatro.

Durante 2020, época de pandemia, encierro y shows por streaming, padre e hijo compartieron un evento muy especial al que llamaron En el living de casa, “Las circunstancias nos mandan a hacer esto. Pero vale la pena”, decía en ese momento Novarro respeto de ese trabajo con Novak. “Estoy feliz. Me gusta mucho Pablo profesionalmente. Y me propuso esto de lo que no sabía nada, y todavía no sé”, explicaría el gran compositor argentino, dueño un repertorio de casi 700 temas y más de 70 años de historia arriba de un escenario.

“Yo había ido a ver un espectáculo. Ahí había una actriz que cantaba y la saludé y ella me saludó. La chica que estaba conmigo cuando nos íbamos me dice: ‘Esa chica tiene algo con vos’. Me gustó la frase. Le dije: ‘No, no tenía nada’, pero cuando llegué a mi casa escribí Algo contigo” de la que reconocería que “significó mucho en mi vida y me sorprende todos los días”, tomando como ejemplo la grabación de Vicentico, en tiempos de rumba.

Noticia en desarrollo...

