Caravanas de limusinas, tren de la alegría y viajes con un colectivero que se hizo viral: las sorpresas que preparan las fans argentinas para Luis Miguel

Luis Miguel con parte de su club de fans oficial en Argentina

“Esto es por y para él”, enfatiza a Teleshow Jorgelina, la presidenta de Tengo todo excepto a ti, el club de fans oficial de Luis Miguel en la Argentina, que lleva el nombre de una reconocida canción del artista, con quien tuvieron la oportunidad de reunirse en seis ocasiones desde que nació la agrupación, en 1990.

“Todo está hecho con mucho esfuerzo y a pulmón. La idea es hacer ruido. Tenemos la virtud de ser creativas y siempre buscamos sorprenderlo”, agrega quien conoció a Micky en 1994, evento que no olvidará jamás. Jorgelina se refiere al cronograma de distintas actividades que planeó junto a sus compañeras para cada vivir la previa de cada uno de los shows que el artista brindará en Buenos Aires dando inicio a su gira mundial: se presentará el 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto en el Movistar Arena.

Y allí estarán presentes Jorgelina, Mariana, Sonia, Marlene, Silvina, Pamela, Marcela, Diana, Nori, Daiana y Lala, entre las principales ideólogas que comenzaron a darle forma a este proyecto desde abril pasado, cuando se confirmó la serie de shows del músico.

Las chicas del club de fans fueron a recibir a Luis Miguel al hotel de Puerto Madero en el se hospeda durante sus días en Buenos Aires

Luis Miguel recibió en seis oportunidades a las chicas de su club de fans oficial de Argentina

Ahora bien, ¿cómo nació la idea de armar diferentes actividades para llamar la atención de Luis Miguel? “Todas aportamos ideas”, dice la presidenta y aclara que realizaron reuniones virtuales porque muchas viven en el interior del país. Además, comparten un grupo de WhatsApp en el que terminan de definir cada actividad y el presupuesto que se necesita. Lo arman en dólares -”por la inflación”- y luego se define el monto a pagar desde unos meses antes para poder llegar al momento de solventar los gastos.

“No es obligatorio. Aportamos entre todas y a la que no puede, no le pedimos nada. El esfuerzo lo hacemos entre todas para llegar a sorprenderlo”, aclara Jorgelina, a quien se le complicar precisar cuánta gente integra el club de fans -del que no se abona cuota- ya que cuando Luis Miguel llega al país se suman más, así como también sucedió cuando se estrenó la serie. Ella, y las mencionadas anteriormente, en tanto, son socias permanentes desde que lo crearon, hace más de 30 años.

Algunas de las integrantes del club de fans "Tengo todo excepto a ti" también fueron al aeropuerto para recibir a Luis Miguel

La última vez que las chicas del club de fans se reunieron con Luis Miguel fue en 2002

De ante mano, la consigna para cada uno de los recitales es clara y saben que será respetada: asistir con algo celeste a los shows del músico. En la previa, se dedicaron a la promoción de la idea y varios famosos se plegaron a la campaña posando con las banderas oficiales. Y también el propio Luis Miguel las conoce y está al tanto de cada una de las acciones que realizan. “Nos saluda, nos señala en los shows, nos canta...”, celebra Jorgelina, quien vive con mucha ansiedad y nerviosismo la previa al primer recital de esta noche.

“Micky está enterado de todo lo que hacemos y su gente también está al tanto de lo que generamos y pensamos para adentro”, dice sobre cada una de las presentaciones que realizará en Buenos Aires. En tanto, Jorgelina y sus compañeras esperan volver a tener la oportunidad de reunirse con él y renovar la última foto que se tomaron, en 2002. “Nos gustaría que nos reciba y poder contarle todo el trabajo que hacemos desde el club”, desea.

El club de fans "Tengo todo excepto a ti" fue creado en 1990 y su presidenta es Jorgelina

El periplo comienza esta noche en el hotel de Puerto Madero en el que se encuentra hospedado Luis Miguel. Allí se divertirán al ritmo de la comparsa Samba Telmo. Luego, irán camino al Movistar Arena en un tren de la alegría acompañadas por Guillermo Elías, conocido por el ser el doble del cantante. Una vez que lleguen al predio ubicado en Villa Crespo, la batucada Bloco Afroamericano Ritmo Interior las recibirá antes de ingresar para ubicarse y disfrutar del primer recital.

Mañana, viernes 4 de agosto, saldrán desde Lanús en un colectivo de la Línea 45 que será conducido por Hugo Robles, popularmente conocido como el chofer de colectivos que canta temas de Luis Miguel. Durante el recorrido, harán diferentes paradas con todo tipo de festejos a modo de previa también.

El sábado 5 la cita será nuevamente en el hotel. Allí le brindarán al artista una serenata con los Mariachis Mexicanismo. “Y así poder agasajar a nuestro Rey”, sostienen desde el club de fans.

“El domingo cerramos la semana con todo”, anunciaron sobre las actividades que planificaron para el 6 de agosto. Nuevamente se reunirán en el hotel en el que está hospedado el artista y subirán a dos limusinas que contrataron para que las traslade hacia el Movistar Arena. Durante el recorrido, claro, entonarán canciones a modo de previa hasta llegar nuevamente a disfrutar otro recital.

El cronograma de actividades que organizó el club de fans oficial argentino para los primeros recitales de Luis Miguel en Buenos Aires

En el caso de Jorgelina, trabaja como supervisora en ventas en una empresa de salud y se tomó vacaciones para poder ultimar los detalles y enfocarse en vivir y disfrutar de la previa a cada uno de los recitales de Luis Miguel a los que asistirá en el país. “Estamos evaluando las actividades para la semana que viene”, adelanta quien primero desea que todo el cronograma pautado para los próximos días salga a la perfección para luego continuar planificando lo siguiente.

Luis Miguel, por su parte, luego de su paso por Buenos Aires, se presentará en Santiago de Chile el 21, 22 y 23 de agosto, y continuará en Estados Unidos. El tour lo tendrá varios meses por el mundo, diferentes países y culturas para finalizar el 17 de diciembre en México, en la ciudad de Guadalajara.

Las chicas del club de fans se apostaron en el hotel en el se hospeda Luis Miguel (Fotos: Club de Fans Tengo todo excepto a ti)

