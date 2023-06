La abogada de Aníbal Lotocki cruzó al aire con Maju Lozano por la internación de Silvina Luna: “Recibió amenazas de muerte”

La abogada de Aníbal Lotocki se cruzó al aire con Maju Lozano por la situación de Silvina Luna

Este jueves por la tarde y después de la entrevista que Aníbal Lotocki dio a Telenoche (El Trece) en medio de la grave internación de Silvina Luna, su abogada defensora Ileana Lombardo se peleó con Maju Lozano en el aire de Todas las Tardes (El Nueve) luego de contar que el médico recibe amenazas de muerte.

“Lo primero que le quiero preguntar, ¿por qué está libre Lotocki?”, planteó la conductora a la defensora. “Con todo esto que viene sucediendo y todo lo que nos venimos preguntando, obviamente la Justicia actuará con todas las pruebas. Hay una pregunta que todo el mundo se hace, a medida que vamos conociendo todos los casos, es por qué este tipo no solo está libre sino que sigue operando”, completó Lozano. “Disculpame, Maju. ¿Podemos decir ‘este señor’ en vez de ‘este tipo’? Todo esto está despertando una violencia en las redes sociales”, le replicó la abogada. “Lotocki. No lo digo desde un lugar violento. Cero”, aclaró Lozano.

“Lotocki lleva dos días recibiendo amenazas de muerte, de gente que lo quiere matar, de que lo quieren linchar en la casa... A mí me parece espantoso esto que está ocurriendo, realmente”, dijo Lombardo con preocupación por su defendido, quien volvió a ser noticia tras agravarse el cuadro de Silvina. Pero en ese punto, Lozano se defendió. “Yo no me puedo hacer cargo de eso”, dijo.

Ileana Lombardo, abogada de Aníbal Lotocki

“A mí me parece espantoso esto que está ocurriendo, realmente. Lotocki está siendo juzgado por todas las cuestiones que se le imputan”, dijo la abogada hasta que una panelista del programa la confrontó. “No, perdón. Lotocki fue condenado”, le señaló. “Él apela, pero ya hubo un juicio en primera instancia. Usted lo quiere llamar ‘señor’, entonces llamémoslo también ‘señor condenado’, condenado en primera instancia por lesiones graves y también está siendo juzgado por homicidio simple”, insistió.

“Sigue siendo juzgado. Todo lo que decís está incluido en el concepto jurídico de ‘juzgamiento’. Dicho esto, reconozco lo que estás diciendo, tiene una condena a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación profesional”, replicó la abogada para aclarar la situación de Lotocki.

La palabra de Aníbal Lotocki tras ser denunciado por Virginia Gallardo

En febrero de 2022, el médico Aníbal Lotocki fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28 luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis.

En el caso de la modelo, fue intervenida en octubre y noviembre de 2011, por Lotocki donde le colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) y eso le generó una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda. En estos momentos, se encuentra en terapia intensiva y peleando por su vida.

En este contexto, Lotocki habló luego de conocerse el cuadro grave que padece la modelo. “Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico”, aseguró al comienzo de la charla con Nelson Castro y Dominique Metzger. Luego, sostuvo que no tiene responsabilidad en el cuadro que atraviesa la ex Gran Hermano y lanzó: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”.

“He dejado de venir a televisión porque no puedo explicar nada, esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. En mis redes sociales he mostrado elementos y pruebas donde explico todo lo que sucedió. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, afirmó el médico en el estudio de televisión de El Trece.

Seguir leyendo: