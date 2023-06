Tamara Bella presentó a su hija Bruna después de recibir el alta: “Es una guerrera”

Tamara Bella y Bruna

El pasado miércoles fue uno de los días más felices para la periodista Tamara Bella quien arribó al Sanatorio Otamendi y después de algunas horas nació Bruna, su hija. La mujer había compartido en sus redes la llegada a la institución médica y dio a conocer la noticia con la una emotiva imagen de la beba, además de agradecer el acompañamiento de su madre en este momento.

“Salió todo bien”, y el emoji de un corazón acompañaban una imagen de la reciente madre con una mirada claramente emocionada, para luego compartir otra fotografía donde se podía ver a Marinés Texeira, su madre, arropando en sus brazos a su nieta. “La tipa duerme con su abuela”, relataba Bella sobre ese instante de encuentro entre las tres generaciones de mujeres. Sin embargo, con el correr de las horas la pequeña tuvo un percance por lo que debió ser internada poco después de su nacimiento.

“Bruna está en terapia y necesito de todo su amor y oraciones para que salga adelante. Se ahogó y no podía respirar. Gracias a Dios estaba mi mamá conmigo y se dio cuenta enseguida”, afirmó, antes de agradecer al personal del Sanatorio Otamendi: “¡Llegaron todos! Enfermeros , doctores hasta supervisores. Gracias por hacerme sentir tan segura y acompañada. Bruna Es una guerrera por naturaleza y es por eso que va a salir adelante”, cerró esperanzada.

Afortunadamente, todo salió según lo planeado y la beba evolucionó de manera favorable. “48 horas sin dormir pero quiero contarles que Bruni ya está con mamá en la habitación“, escribió en sus historias, junto a una selfie que se sacó recostada en la camilla y con su hija sobre su pecho muy feliz de poder estar juntas. Y ya más tranquila, salió en un móvil desde el sanatorio para La tarde del Nueve, el programa en el que trabaja como panelista.

La publicación de Tamara Bella con su hija Bruna

“Me había olvidado de la sensación de la maternidad, la lactancia. Es una hermosura”, reveló la periodista en el ciclo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka, y se refirió al inconveniente que había tenido su hija. “Un susto tremendo, hace horas que no duermo”, señaló con cansancio pero con alivio.

Tamara, que es madre de Renata de 16 años de una relación anterior, repasó aquellos instantes de angustia. “En un momento Bruna empieza a largar un poquito de baba, se había ahogado con el líquido amniótico y no lo podía procesar. Se quedó morada, sin respirar, casi me muero”, relató, y destacó el accionar de su madre, que se dio cuenta enseguida de lo que ocurría. “A Bruna la llevaron a neo, la aspiraron, le sacaron el líquido y quedó 24 horas ahí”, afirmó. Y se refirió a la recomendación médica respecto al alta: “Es muy desesperante, una situación horrible, pero por fortuna, como es muy guerrera está bien, y nos vamos a casa el lunes. Nos quedamos un día más por seguridad, yo estoy un poco mareada, sin dormir, con cesárea...”, enumeró.

Por último, le preguntaron si había recibido algún mensaje de Pablo Vázquez, el padre de Bruna, con quien tiene un conflicto judicial. Él tiene una perimetral y ella, un bozal legal mediante el cual no lo puede mencionar públicamente. “Recibí cosas que me sorprendieron, hubo algunos incidentes, pero no quiero hablar”, señaló sin dar más precisiones. Y prefirió mirar hacia adelante en relación al futuro con su hija. “Bruna trajo paz a mi vida. Cuando estás en situaciones vulnerables, valorás al que tenás al lado. Y ahora me aferro a lo que realmente importa”, cerró.

