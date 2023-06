Juana Repetto viajó con sus hijos en época escolar y fue cuestionada: su dura respuesta

Juana Repetto y sus hijos antes de volar a Brasil (Instagram)

“Brasil, allá vamos para gozarte todo”, escribió Juana Repetto en su cuenta de Instagram anunciando el viaje familiar que organizó junto a su marido, Sebastián Graviotto, sus hijos Toribio y Belisario y la hija de él, Lupe. Además, compartió una foto de ella sentada al lado de sus hijos en el aeropuerto, con el avión de fondo, en la sala de embarque y esperando para despegar.

De inmediato, la publicación que la actriz hizo en la red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, se llenó de comentarios. En tanto, ella misma bloqueó la opción que permite ver tanto la cantidad de mensajes como la de los me gusta. Por su parte, una vez que llegó a Brasil, se acomodó y comenzó a disfrutar de sus vacaciones familiares, aunque no pudo evitar leer algunas de las consideraciones que dejaron escritas en aquel posteo.

Si bien la gran mayoría le deseó suerte y celebraron que pudiera viajar, hubo quienes la cuestionaron porque no lo organizó el período de vacaciones del colegio, ya que su hijo Toribio faltaría a clases durante estos días. “¿La mami que se quejaba de que sus niños no tenían clases presenciales por culpa del covid-19 y ahora en pleno ciclo se toma el palo?; “¿Cómo hacen con el colegio?”; “¿Vos no eras de las mamis infumables en pandemia?”; “¿Y con la escuela cómo hacen?”; “¿Y el colegio?”; “¿Y la escuela?”; “Pero Juani, con lo importante que te parecía no perder días de clases en pandemia”; “Lo bueno es que los dela farándula se la pasan viajando en cualquier época del año. Y el laburante no lo puede hacer”, fueron algunos de los mensajes en los que Juana se detuvo.

La furia de Juana Repetto contra quienes la criticaron

Y en medio de las publicaciones sobre sus primeras horas en el exclusivo complejo hotelero en el que se encuentra, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se tomó un momento para expresar su furia ante aquellas críticas desde los denominados haters. “¡La gente tiene caca en la cabeza!”, fue lo primero que escribió la actriz sobre los comentarios que recibió en la publicación en la que anunció las vacaciones familiares.

“Cómo van a comparar un año de pibes encerrados, ‘aprendiendo’ a través de una pantalla y sin sociabilizar, sin educación, sin contacto físico, sin juego, sin compartir, con faltar cinco días al colegio?”, reflexionó haciendo hincapié a que ella en su monumento planteó cuestionamientos sobre el sistema de escolarización en plena pandemia. “¿No piensan antes de escribir? ¿Qué les pasa?”, agregó.

Luego, decidió dar por finalizado el tema y evitó volver a referirse a ello. Por caso, sus siguientes publicaciones tuvieron que ver con el hotel all inclusive en el que se está hospeando por estos días, que además de varias piletas y playa privada, tiene un espacio de juego para chicos, y espectáculos nocturnos para disfrutar en familia.

Juana Repetto compartió en las redes sociales fotos de sus días en Brasil

No es la primera vez que Juana Repetto es cuestionada por haberse tomado vacaciones con sus hijos durante el período escolar. En agosto del año pasado, también se fue a la playa, y recibió críticas. “¿Tanto jodiste en la pandemia por las clases y ahora clavás vacaciones con niño escolarizado?”, le comentó una usuaria, refiriéndose a la pandemia y el cierre de los colegios durante esos meses. Es que Juana fue una de las famosas que más cuestionó las medidas del Gobierno en torno a la gestión de la cuarentena.

En ese entonces también salió al cruce y argumentó por qué se llevó a su hijo mayor de viaje en ese momento. “Es tan difícil de comprender la diferencia entre quitarle el derecho al niño de asistir a la escuela o hacerlo faltar una semana al jardín”, respondió contundente.

Seguir leyendo: