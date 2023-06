El desesperado pedido laboral de Verónica Monti, la ex de Sergio Denis: “No puedo ganar menos de 300 lucas”

Verónica Monti se encuentra separada de sus hijos por la situación económica que atraviesa

La situación no es nueva, Verónica Monti, madre de dos hijos (de diez y ocho años), está separada de sus hijos. La ex de Sergio Denis sufre un problema habitacional que deriva de la falta de trabajo y si bien asegura ver a sus chicos a diario y compartir varias horas del día con ellos, tuvo que dejarlos temporalmente al cuidado de su abuela materna.

Primero vivió en una pensión a la que tuvo que mudarse por no tener recursos económicos para alquilar una casa pero allí no aceptaban menores. Luego llegó el tiempo de los alquileres temporarios, pero como ella misma explicó, la situación no da para más. Es en medio de ese panorama que volvió a realizar un desesperado llamado.

“Arrancó el mes y la suba de alquileres es del 100%, lo cual es una locura, es demencial lo que pasa en este país. No pido más que un monoambiente para estar con mis hijos en, no sé, 30 o 40 metros cuadrados, te piden de todo y yo no tengo garantía. Necesito imperiosamente vivir con ellos, por más que los lleve al colegio y los vuelva a buscar, no es lo mismo que levantarse y acostarse con ellos. Pero bueno, cuando los números no cierran, no cierran, por más que vayas haciendo una bicicleta con la guita”, aseguró en un audio enviado a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El duro presente de Verónica Monti (Video: Mitre Live)

Según explicó: “Es imposible de manejar el costo de vida por la inflación que hay. Yo estoy buscando laburo a morir y ahora estoy buscando uno que me permita costear todos los gastos, porque yo sola manteniendo a los chicos no puedo ganar menos de 300 lucas, mínimo, porque es imposible. Porque además tengo todo parado el juicio por alimentos al padre de mis hijos, lo tengo todo parado en despacho hace 40.000 años y no sale, está todo en el Juzgado 12. No hay Justicia. Me encantaría encontrar un dueño directo que no me pida tantas cosas, más que un mes de adelanto y algo de depósito y poder vivir en un monoambiente”.

Además, en la charla, la mujer detalló cuáles serían los barrios de CABA en los que preferentemente encontrar una vivienda: “No te digo Blegrano, pero Colegiales, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, barrios linderos a Belgrano pero que son un poco más económicos, aunque no descarto zona Norte, lo que es Vicente López, Olivos, que ahí puedo llegra a tener un PH un poco más barato, o que no tenga expensas, que eso aliviana el costo mensual”.

Respecto de su situación habitacional actual, aclaró: “Yo estoy viviendo separada de los chicos porque en lo de mi vieja es imposible. además no tengo un vínculo con el que ella pueda convivir por un montón de diferencias. Yo duermo en una pensión, pero no me lo banco más, quiero volver a tener un hogar. Desde el departamento de Echeverría que compartía con este tipo, con Denis, después estuve yirando por doscientos millones de lados, pero la realidad es esa, quiero un departamento chiquito para estar con ellos, levantarme y vivir con ellos, porque crecen en un suspiro y no quiero perderme esta etapa tan buena. Además en esta Argentina hay riesgos por todos lados y hay que estar onmipresente al cubo”.

“Me he caído y levantado muchas veces en mi vida. Me han cacheteado muchas veces, tengo esa capacidad de reciclaje y de volver a empezar, aunque obviamente cansa. Estoy mal, pero con lo justo y necesario, sino se vuelve algo patológico. Los chicos son todo y doy todo por ellos”, expresó el año pasado sobre Franca y Salvador, a quienes en ese momento debió cambiar de colegio por su situación económica: pasaron de una institución privada a una pública.

