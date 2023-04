Dalma Maradona se refirió a los dichos de Jorge Taiana sobre la relación entre ellos: “Ahora es así”

Dalma Maradona habló de los dichos de Jorge Taiana en Infobae

En una entrevista con Teleshow, publicada el fin de semana, Jorge Taiana habló como nunca antes de su relación con Claudia Villafañe. El actor, que siempre cultivó un bajo perfil respecto a su vínculo con la ex de Diego Maradona, puso fin a los rumores de una supuesta separación y dio algunos detalles de una historia de amor que se acerca a los 20 años, desde ese flechazo en la obra Pijamas en la que ella producía y él actuaba.

“No hablo mucho de mi vida. No hablo prácticamente de mi vida privada en realidad”, advirtió el actor de Juguete Arlterado en charla con Mariana Dahbar, donde sin embargo se animó a mostrar un poco de su intimidad. “Se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Es única e inigualable esa mujer”, señaló echando por tierra los rumores de ruptura con la empresaria. Y llamó la atención al referirse a su vínculo con Dalma y Gianinna, las hijas de Claudia y Diego.

—¿Y con sus hijas cómo se lleva?

—No, no tengo relación.

—¿Pero por una decisión suya?

—Sí, claro. Sí, decisión de uno que por ahí es esa cosa de que se preguntan los periodistas el por qué y demás. Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos así muy bien. Cada uno en su casa.

—Cama afuera.

—No hay nada mejor para sostener una pareja. Yo digo eso porque nunca conviví, entonces no sé cómo es la convivencia.

Entrevista a Jorge Taiana - El amor y su relación con Claudia Villafañe

Como era de esperar, estas palabras causaron revuelo en los protagonistas de la historia. Al ser consultada por Teleshow horas después de la publicación, la propia Claudia aseguró no haber visto aun el reportaje y evitó referirse al tema. “Te agradezco mucho, después la voy a leer”, se excusó.

Ahora, Dalma fue consultada en Intrusos sobre las declaraciones del novio de su madre: “No tengo mucho para decir, las cosas se dieron así. Y ya está”, señaló. “Ahora es así, en otro momento capaz no, no sé. Surgió así y es lo que es”, agregó. Y consultada sobre si ella le había planteado a Claudia un posible acercamiento para acercarse a su novio, fue terminante: “Las charlas que tengo privadas con mi mamá, son privadas y nada más. Después si se da o no, se verá en otro momento”, insistió.

Durante el móvil, la actriz se refirió a si le habían llamado la atención que hablara de la relación con su madre. “Entiendo que le preguntan y tiene que contestar, lo mismo que me está pasando a mí ahora, que no quiero hablar, me preguntan y tengo que contestar algo”, interpretó.

Por último, se manifestó respecto a la posibilidad de un encuentro a futuro. “Esta es la realidad de ahora y después se verá. Hacen un mundo de eso, que para nosotros no es, pero no pasa nada. Está todo bien, como me vienen a buscar para eso, algo tengo que decir”, cerró.

Seguir leyendo: