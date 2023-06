Jorge Rial habló sobre el posible homenaje de APTRA, su estado de salud y reveló cuándo volverá al trabajo

Jorge Rial habló sin filtro: el posible homenaje de APTRA, su salud y su vuelta al trabajo (Video: LAM, America)

Después del grave problema cardiaco que tuvo en Colombia, Jorge Rial cada día hace un paso más para recuperar su salud. Si bien su corazón se detuvo casi diez minutos, su evolución fue asombrosa, según detalló su médico personal, Guillermo Capuya.

En ese contexto, el periodista decidió llevar a cabo un cambio en su vida. Caminata y muchos cuidados, afirmó hace unos días a su regreso al país. Y es por eso, que todos los días sale a caminar un rato al sol, aprovechando la temperatura más cálida de este otoño en la ciudad de Buenos Aires.

Durante este jueves, Rial estuvo de visita en su programa de Radio 10 y al salir se detuvo para hablar con el movilero de LAM (América). “Vine de visita, todavía no estoy para trabajar, tengo como para diez días más. Vine a una reunión para empezar a hablar de la vuelta, porque volver voy a volver”, comenzó diciendo el conductor. Y luego agregó: “Pero tengo que volver cuando esté bien, me tengo que cuidar, así que estoy tranquilo. Salí a caminar y vine a visitar a la radio. Me fui a tomar un café y llegué caminando acá, de paso hago ejercicio y me vuelvo caminando”, destacó.

Hace unas horas atrás circuló el rumor de que APTRA estaría pensando en hacerle un homenaje a Jorge en la próxima entrega de los premios Martin Fierro. Al respecto, el periodista opinó contundente: “¿Qué homenaje de APTRA? ¡Pero no me morí!”, dijo, y luego en tono irónico continuó: “Yo dije: ‘me van a poner en el video ese para que Susana diga uy se murió Rial, uy cómo pasa el tiempo’, pero la verdad no sé de qué homenaje hablan. Yo creo que el homenaje se lo merece Intrusos, eso sí, que lleva 23 años al aire, y no hay programa en la televisión con tanta trayectoria. Siempre se mereció un Martin Fierro. y no se lo dieron por internas. Pero ¿por qué me harían un homenaje a mí? no tengo ningún merecimiento para que me lo hagan. Soy un laburante, no soy una estrella. Las estrellas son Mirtha, Susana, Tinelli. No le veo sentido a que lo hagan, tampoco quiero que lo hagan, para mí fue una expresión de deseo de Laura Ubfal pero no creo que pase eso”, sostuvo con la voz un tanto disfónica, producto de los tratamientos que le hicieron durante su descompensación.

Jorge Rial habló sin filtro: el posible homenaje de APTRA, su salud y su vuelta al trabajo (LAM, América)

Más adelante, Jorge se refirió a su regreso al trabajo en radio y televisión.”La vuelta en principio tiene que ver con la radio, a la tele iré mañana o pasado para ver cómo organizo todo. Pero cero presión me ponen, al contrario, además saben que por más que presionen no tengo voz, el cuerpo se está acomodando, no puedo acelerar la puesta a punto, la verdad es que estoy recuperando la voz, haciendo mucho ejercicio pero hay un tiempo que hay que esperarlo. Volveré cuando tenga que volver”.

Con respecto a los tiempos que faltan para que el conductor vuelva a ponerse al frente de su programa Argenzuela, aclaró que él cree que podría ocurrir en quince días. “Voy a volver este año, yo calculo que en dos semanas por lo menos voy a estar. Apenas recupere la voz, vuelvo. Acotado, van a tener que hablar más los pibes, es algo que estamos hablando de qué manera se va a hacer, pero apenas recupere la voz vuelvo”, contó optimista con la buena recuperación que viene llevando a cabo. Y concluyó: “Además es un año político caliente aunque a mí la política no me estresa, me entretiene más que el espectáculo. Cuando vi que se pelearon Brancatelli y Kablan dije: ‘qué hicieron, boludo’. Me vuelven loco”.

Seguir leyendo: