Nicolás Riera habló de su experiencia vendiendo imágenes de sus pies: “Hice dos mangos”

Nicolás Riera habló de su experiencia vendiendo fotos de sus pies (Video: El Trece)

“¿Tenés fetiches con los pies? Parece que les interesan más mis pies que el gaming, así que les dejo mi usuario de FeetFinder para quien quiera mis pies, ahí tienen, acá”, anunció Nicolás Tacho Riera mediante un video que publicó en redes sociales meses atrás.

Después de haber sido parte de programas como Casi Ángeles, Dulce Amor, Millennials o El primero de nosotros, en los últimos tiempos el actor le dedicó tiempo a vender contenido para adultos, más específicamente imágenes -fotos y videos- de sus pies. De eso le preguntaron en Socios del Espectáculo (El Trece) cuando estuvo de invitado.

“Entre tus últimos ingresos estuvo esto de la foto de los pies... ¿Se paga por eso?”, quiso saber Rodrigo Lussich. “Sí, lo probé, me hice una cuenta”, respondió Tacho. “¿Pero facturaste lindo con eso?”, insistió el conductor. “No, no, no le saqué mucho, lo probé pero no... Es una plataforma que subís solo fotos o videos de pies y la gente paga por eso. No sé si tengo lindos pies, pero no sé si buscan lindos pies. Yo me armé un perfil y empecé a subir fotos de pies a ver si funcionaba”, agregó el actor al respecto.

Tacho Riera

Acerca de los motivos que lo llevaron a vender imágenes de sus extremidades, contó que “me pasó que subía stories en Instagram, mostrando otras cosas, y me halagaban los pies, que estaban de fondo. y dije: ‘Acá hay algo...’”. “¿Tenés algo distinto en el pie, tal vez un dedo de más?”, le preguntó con picardía Mariana Brey, una de las panelistas, a lo que Riera negó con una sonrisa nerviosa.

“Parece que hay gente que les gustan los pies. Te pagan por mensaje, también te pueden pedir cosas, por suscripción... Es como un Only Fans”, explicó Nicolás y comparó con la plataforma de venta de contenido adulto por excelencia. “¿Cuánto facturaste?”, le preguntó Nancy Duré. Y Tacho fue brutalmente honesto: “Hice dos mangos, poco la verdad...”.

A continuación, Adrián Pallares lo arengó a Riera para que muestro en vivo sus pies. “¿Los querés mostrar? A ver, dale, mostrá los pies”, pidió el otro conductor y, bajo una música sensual, el actor se sacó una zapatilla, se arremangó el pantalón y finalmente se quitó la media, dejando su pie derecho al descubierto, para delirio de toda la mesa. “Menos mal que vino con las medias sin agujeros”, apuntaron y cuando Tacho empezó a mover los dedos del pie, todas gritaron. “Ay, tiene lindos pies”, lo elogió Paula Varela. “¡Tenés dedos largos!”, señaló Brey, mientras a Nico le entraba algo de vergüenza aunque seguía exhibiendo lo suyo.

Nicolás Tacho Riera mostró su pie en el aire de Socios del Espectáculo

En mayo de 2021, Riera había contado a Teleshow su experiencia de haberse bajado una app de citas. “Me hice un perfil a ver qué onda. Todavía estoy ahí. Es que, entre los trabajos tampoco hay mucho tiempo. Tomé como costumbre pasar más tiempo en mi casa desde el año pasado y le agarré un poco el gustito. Entonces estoy como muy en mí, con mis cosas con proyectos”, comenzó contando al respecto.

“En una que estaba ahí chateando me dicen: ‘Bueno, ahora alguien tiene que escribir algo’. Porque es muy divertido por ahí mirar, mirar, mirar, y después, no hacer nada. Y encarar uno, ¿no? Y bueno, el encuentro y todo eso. Salí con una persona que conocí en la app y fue divertido. A mí no me cuesta pasarla bien, le saco el peso a un montón de cosas. Es simplemente pasar un buen rato, una buena charla. Te puedo hablar de astrología, apicultura. No me quedo sin tópicos. Es divertido ir a la nada, ver qué pasa. La espontaneidad hace que sea todo mucho más divertido”, agregó entre risas.

“La cita salió bien, pero fue simplemente curiosidad, a ver de qué se trataba. Y lo gracioso es que últimamente me han mandado mensajes por Instagram diciendo: ‘Hay alguien usando tu foto en una app de citas’. Pero yo no digo nada. Hay que mantener el misterio”, se rió.

