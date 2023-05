Alfa se enfrentó con una persona en la vía pública, se insultaron y luego aclaró el motivo de su reacción

Alfa se peleó con un hombre en la calle y explicó el motivo de su reacción (Video: Instagram)

Fue un comienzo de semana intenso para Alfa, así es como se conoce popularmente al exparticipante de Gran Hermano de nombre Walter Santiago. Es que en las últimas horas se viralizó un video suyo mientras discutía con un tono elevado e insultaba a otra persona en plena vía pública.

Ante esta situación, el mediático decidió utilizar sus redes sociales para explicar el hecho, justificar su reacción y contarle a sus seguidores qué fue lo que realmente sucedió en plena Avenida Libertador. “Les cuento antes de que empiecen a hablar, de que se viralice o que lo pasen...”, comenzó diciendo el exconcursante y agregó: “Hoy venía circulando muy tranquilo por Av. del Libertador escuchando música, a 50 o 60 km por hora. En un momento se me pone una camioneta al lado y me dicen ‘Alfa’. Lo miro, lo saludo. Y el que iba de acompañante me dice ‘¡Viejo puto! Y aceleraron”, explicó.

Ante el insulto que recibió, Walter decidió accionar al respecto. “¿Qué hice? Lo seguí. Puse el auto adelante, frené y me bajé”, expresó. En tanto el influencer, que ya cuenta con más de medio millón de seguidores, siguió con su relato y admitió que devolvió con la misma moneda ya que él también insultó. “Ahí le dije ‘¿qué te pasa, viejo puto a quién le decís la con… de tu madre’. Ahí arrugaron los dos. Iban dos en la camioneta. Los dos arrugaron. Se quedaron mirando. ‘No, no, yo le dije a él, yo le dije a otro, yo le dije lo que pasaba’”, dijo con respecto a la reacción de los hombres y continuó su relato indignado: “Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenes que bancar”.

Cabe destacar que el video lo filmó otro ciudadano que se encontraba en la misma Avenida. “Yo por más que sea persona pública, que me conozcan, no me voy a bancar que me puteen, que me digan ‘viejo puto’ o que me digan lo que sea en la calle. ¿Está claro? ¿Está muy claro? No me lo voy a bancar de nadie. No me lo voy a bancar nunca. Si me decís ‘viejo pu…’ bancatela vos”.

Además de hablarle a los usuarios, el exparticipante de Telefe escribió indignado: “Un imbécil me gritó ‘viejo pu…’ y aceleró. No sabía con quién se metía el pelo... Cagón!!! Si puteás bancatela. Al cagón de la camioneta le hablo!!”, cerró Alfa en la publicación que subió a su Instagram.

El descargo de Alfa en las redes tras discutir con un hombre (Instagram)

Este episodio no es la primera vez que ocurre. Hace unos meses también se hizo viral una discusión que Walter tuvo con un Tiktoker. “Acá, con Alfa”, dijo el joven mientras grababa al exparticipante en modo selfie para luego tener el material y compartirlo con sus seguidores. En ese momento Alfa no contestó, entonces el influencer aclaró mirando a cámara: “Gracias... un agrandado el tipo”.

El exparticipante miró al joven con muy mala cara y le explicó por qué no contestó: “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?”, sostuvo mientras miraba su teléfono. “Agrandado que sos...”, insistió el joven tiktoker llamado Alexis quien minutos más tarde subió el video en redes. “Encima que se hace rogar, se enoja”, cerró el influencer.

